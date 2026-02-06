『カーナビタイム』、「バス専用レーン」を地図上に表示

株式会社ナビタイムジャパン

株式会社ナビタイムジャパン（代表取締役社長：大西 啓介、本社：東京都港区）は、2026年2月6日（金）より、カーナビアプリ『カーナビタイム』にて、「バス専用レーン」「バス優先レーン」の表示機能を提供開始いたします。ドライバーの交通違反防止と、路線バスのスムーズな運行に繋がる機能で、本アプリのユーザーであるドライバーと、公共交通機関の利用者双方の快適な移動をサポートします。

本機能は、ユーザーからの「規制時間帯を含めた、バス専用・優先レーンの案内機能が欲しい」とのご要望を多数いただいたことから、開発いたしました。複雑な補助標識や路面表示は、走行中にとっさに判断することが難しく、補助標識の見落とし経験を持つドライバーが半数を超えるという調査結果※1もあります。特に、判断が難しい規制時間帯において、注意が必要な時にだけ、規制区間に入る前に注意喚起をし、見落としを防止する機能としてドライバーの安全運転をサポートします。

地図上で、該当区間の道路を、「バス専用レーン」（ピンク）、「バス優先レーン」（黄色）の色で表示します。規制区間をタップすると、規制のある時間帯も確認できます。あらかじめ、周辺の規制エリアを直感的に把握できるため、不慣れな道での「うっかり見落とし」を防ぎます。

また、ナビゲーション中には、ルート線上にバス専用レーン・バス優先レーンの開始地点を吹き出しで表示します。表示は、規制時間を考慮※2しており、「今、走行できない」場所を直感的に判別でき、見落としを防ぎます。

対象区間を走行している間は、バス専用レーン・バス優先レーンのアイコンと文言を画面上に常時表示し、うっかりバスレーンを走行してしまうリスクを低減します。

ルートの視認性を保ちながら、規制の開始地点を事前に知らせることで、余裕を持った車線変更をサポートします。

当社では、全ての人の快適な移動をサポートすることを目指し、あらゆる移動手段における最適なナビゲーションを追求しています。「バス専用・優先レーン」への誤進入は、ドライバーにとっては交通違反のリスクとなり、バス利用者にとっては路線バスのスムーズな運行を妨げる要因となります。

本機能を通じて、法令遵守をサポートするとともに、街全体の移動をより快適にすることを目指しています。

※1 一般社団法人日本自動車連盟 補助標識の見落としに関するアンケート(https://jafmate.jp/car/surveyteam_20250705.html)より。

※2 規制時間を考慮し、規制のある時間帯にのみ表示しますが、曜日は考慮していないため、規制のないときに表示が出る可能性があります。

●『カーナビタイム』について

オフラインでも使える本格派カーナビアプリです。リアルタイム渋滞情報や、独自のノウハウを活かした「超渋滞回避ルート」、車載機連携、ドライブレコーダー、プロドライバー向け機能など、多数の先進機能を搭載しています。

▶アプリ紹介サイト(https://static.cld.navitime.jp/automostorage/servicestorage/html/carnavitime.html)

▶iOS(https://apps.apple.com/jp/app/id555847992)

▶Android OS(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.navitime.local.carnavitime)

▶法人一括契約について(https://inquiry.navitime.co.jp/carnavitime/bussiness.html)

※「NAVITIME」「カーナビタイム」は、株式会社ナビタイムジャパンの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名や商品名等は、各社の商標又は登録商標です。