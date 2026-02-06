【2/19開催】SNS広告・D2C担当者必見！景表法・薬機法セミナー開催のお知らせ（無料・オンライン）
IT・広告・ビジネス法務に強みを持つモノリス法律事務所（所在地：東京都千代田区、代表弁護士：河瀬 季）は、2026年2月19日（木）13時より、マーケティング・広告・法務担当者を対象とした無料ウェビナー「景表法・薬機法も怖くない！弁護士と学ぶ、これだけは押さえておきたいNG事例」を開催いたします。
■ セミナー開催の背景
近年、SNS広告やD2C市場の拡大に伴い、薬機法・景表法を遵守した広告運用が、より強く求められるようになっています。
不適切な表示による措置命令や課徴金納付命令のリスクは、企業のブランド価値や経営に直結する重大な課題となっています。
このような状況下で、マーケティング・広告・法務担当者にとって、近年の規制動向や表現の適否を判断するための理解はますます重要となっています。
本セミナーでは、近年の措置命令事例を交えながら 単なる法令解説にとどまらず、実務で「落とし穴」となりやすい表現を分かりやすく解説します。
法令遵守と効果的な訴求を両立させ、安全にプロモーションを展開するための知識を身につける機会として、ぜひご参加ください。
【セミナー概要】
テーマ：景表法・薬機法も怖くない！弁護士と学ぶ、これだけは押さえておきたいNG事例
日 時：2月19日（木）13:00～14:00
会 場：オンライン（Zoom）
参加費：無料
申 込：以下URLからご登録ください
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_oYk-rQv5TM6r0ify1CotSg#/
【このような方におすすめ】- 医薬品、医療機器等に関わる事業担当者
- 広告、企画マーケティング部門
- 法務、総務担当者
※法律事務所勤務の弁護士の方にはご参加をご遠慮いただいております。
【セミナー内容】- モノリス法律事務所のご紹介
- 景品表示法の表示規制
- 健康食品の広告表現
- 化粧品の広告表現
- 質疑応答（Q&Aセッション）
【参加特典】
セミナー終了後、無料法律相談（60分）をプレゼントいたします。
※純粋な法律の学習を目的とするご質問、現実に発生していない仮定の事案に関するご相談、ご本人様以外の事案に関するご相談につきましては、お断りさせていただいております。また、担当弁護士のご指名は承っておりませんので、あらかじめご了承ください。
【注意事項】- Wi-Fi環境など高速通信環境でのご視聴を推奨します。
- Zoomの事前設定が必要な場合がありますので、事前にご確認ください。
【登壇者プロフィール】
シニアアソシエイト弁護士 武田 尚人 （東京弁護士会所属）
中央大学法学部卒業、東京大学法科大学院修了
薬機法法務チームを統括するシニアアソシエイト弁護士。
D2C、化粧品、医療、広告業界を中心に、広告記事やLPの薬機法・景表法等のリーガルチェック業務から社内コンプライアンス体制の構築支援等、幅広く手がけている。
過去セミナー：『EC事業者必見！ 改めて学びたい景品表示法＆薬機法のポイント(https://shop-pro.jp/news/20240718-monolith/)』
【主催】
弁護士法人モノリス法律事務所
弁護士法人モノリス法律事務所は、「企業ITを進化する」をミッションに掲げています。企業にとってITが不可欠の時代に、法務の視点を持つことは、リスク回避や事業の成長において最重要となっています。私たちは、法律家とITコンサルタントによって構成された、IT法務に強みを持つ集団です。
代表弁護士がソフトウェアエンジニア出身であり起業経験もあるため、IT・インターネット・ビジネスの3領域を専門にしたリーガルサービスを主たる事業とし、“法律×ITテクノロジー”による独自ソリューションが強みです。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/53149/table/31_1_bccea6435e0c5c250599bd3d2baf68d2.jpg?v=202602061251 ]