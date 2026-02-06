【千葉県佐倉市】千葉県庁・県内21市役所【公務員建築職】合同キャリア説明会を開催します！（3/10）
公務員の建築職を希望する方々を対象に、千葉県と県内の21市役所が「公務員建築職合同キャリア説明会」を開催します。
本説明会では、個別ブース等で、各自治体の職員から業務内容ややりがい等を直接聞くことができます。
22自治体が一堂に会するこのイベントは、複数の自治体情報を一度に得られる貴重な機会です。職員からの生の声を聞くことで、これまで知らなかった自治体の魅力や意外な情報を発見できるかもしれません。自分に合った職場を見つける第一歩として、ぜひご参加ください！
◇参加自治体◇（予定）
千葉県、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市、佐倉市、八千代市、我孫子市、浦安市、習志野市、木更津市、流山市、成田市、鎌ケ谷市、野田市、君津市、茂原市、四街道市、白井市、印西市
≪概要≫
千葉県庁・県内21市役所 公務員建築職 合同キャリア説明会
●日時：2026年3月10日(火)12:00～16:30(受付11:30～16:00)
●会場：千葉県庁 中庁舎 10階大会議室（千葉県千葉市中央区市場町1-1）
（アクセス）
JR外房線・内房線「本千葉駅」より徒歩8分
京成電鉄「千葉中央駅」より徒歩10分
千葉モノレール「県庁前駅」より徒歩3分
バス停「県庁前」より徒歩3分
●費用：無料
●対象：建築職に興味ある方、就職・転職を検討中の方、保護者の方等どなたでもご参加いただけます。
●申込：事前申し込み(当日も受付可) 申し込みフォーム(https://apply.e-tumo.jp/pref-chiba-u/profile/userLogin_initDisplay?nextURL=CqTLFdO4voYw47SSOuNvtt7dRrdLP0zYtUINsUzZVMsMvvWdy3hOq%2FglQOUkYyT5Qj1uo8ABnGY0%0D%0A5xkLOJJmSyJT7j9YfaJ1wFDIISs01uYv6XgzdFQv1I7sAe9PnNk8aQnY5YzwmEc%3D%0D%0A.ZuMHyOl0cn8nIWfPhLQmZ30%2B6%2Fm3yNAJiJe6RKsAh9M%3D)（ちば電子申請サービス）
●服装：カジュアルな服装で気軽にご参加ください。
≪お問い合わせ≫
佐倉市都市部建築指導課
住所：千葉県佐倉市海隣寺町97
TEL：043-484-6170