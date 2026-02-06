「東京都 既存住宅流通促進民間支援事業」第1号物件が早期成約。高断熱・省エネリノベーションの第2号物件公開、および第3号物件の供給計画を発表

株式会社リアークスファインド

「人と不動産のかけ橋」を企業理念とし、中古マンションの仕入れ営業・商品企画・販売営業を行う株式会社リアークスファインド（本社：東京都新宿区、代表取締役：大人慶太、以下「リアークスファインド」https://www.rearx-find.co.jp/ ）は、東京都が推進する「既存住宅流通促進民間支援事業」に採択された提案事業において、第1号物件が公開後に早期成約へ至ったことをお知らせいたします。

また、これを受け、第2号物件の公開、および第3号物件以降の連続的な供給計画を発表いたします。

＜第2号物件＞■ 東京都「既存住宅流通促進民間支援事業」としての取り組み背景

現在、都内の新築マンション平均価格が1億円を超えるなど、若い子育て世代にとって住まい選びのハードルは極めて高くなっています。一方で、都内の既存住宅流通シェアは依然として低く、良質な中古ストックの活用が社会課題となっています。

当社はこれまで、簡易的なリフォームを主軸としてきましたが、築年数が経過したマンションでも、適切な管理と最新の断熱・設計ノウハウを掛け合わせることで、新築以上の価値と安心を提供できると考え、「住宅性能そのものを向上させる買取再販事業」へと舵を切っております。

本事業は、東京都が既存住宅の流通活性化を目的に、良質な住宅ストックの形成を支援する民間事業を公募・選定するものです。当社は、中古マンションに対する「不安・汚い・寒い」という従来のイメージを課題と捉え、子育て世帯を主なターゲットに、環境負荷を抑えた省エネ・高断熱リノベーションを標準化した住宅モデルを提案しました。

本モデルは、快適性・安心感・環境性能の面で高い評価を受け、第1号物件は早期成約に至るなど、市場からの確かな反応を得ています。

■ 本モデルの特徴：持続可能な「省エネ」住宅と子育て世帯に配慮した工事の融合

本事業では、単なる「綺麗さ」ではなく、「家族の健康、経済、安全」を支える住まいを構築しています。

・「高断熱」がもたらすメリット

- 健康面：窓へのインナーサッシ設置や断熱材の強など 断熱性能をアップグレードすることで、結露によるカビ・ダニの発生を抑制。喘息やアトピーなどのアレルギー疾患に配慮した、健やかな室内環境をつくります。- 経済面： エネルギー価格高騰が続く中、冷暖房効率を高めて光熱費を削減。最新のエコキュートや節水設備、LED照明の標準採用。また、住宅ローン控除額の向上にも寄与し、教育費等にお金がかかる世代をサポートします。

・「東京こどもすくすく住宅認定制度」を参考とした安全・設計指針

- 玄関： 外出・帰宅をスムーズにする「ベビーカー置き場」の確保、人感センサー照明。- 安全： 浴室・トイレ・洋室の外側からの解錠機能、ガスコンロのチャイルドロック機能付。- 生活： 家事をしながら子供を見守れる「対面キッチン」の配置と、収納率8％以上の確保。■「150項目の設計指針」と「業界最高水準の保証」のcocomoreブランドを適用

本事業には、当社が展開するリノベーションブランド「cocomore（ココモア）」のノウハウを全面的に適用いたします。 「cocomore」は、住まう方の“暮らしやすさ”を再定義し、150項目に及ぶ独自の設計指針を体系化したブランドです。「すべての住まう方に共通する普遍的な快適さ」と「ライフスタイルに合わせて変化する個別の快適さ」を「10の要素」に集約。これにより、高水準で均質な住環境の提供を実現しています。

・「快適さ」を数値化した10の要素と150の指針：

「cocomore」では、快適な日常生活に必要な要素を「10のカテゴリー」に分類。さらに150項目の設計指針を設けることで、属人的な設計に頼らない、誰にとっても高品質な住まいを形にしています。

・「中古の不安」を払拭する圧倒的な保証制度

「cocomore」は、業界最高水準の保証の手厚さが特徴です。

- 長期保証： 業界のスタンダードを凌駕する独自のアフターサービス期間を設けています。- 24時間体制： 365日いつでも住まいのトラブルに対応いたします。- インフラ刷新： 給排水管や電気配線など見えない部分の更新を徹底し、新築同等の安心感をご提供いたします。■ 今後の展望

当社は、断熱施工や子育て配慮設計のメリットを消費者に正しく伝え、既存住宅を長く大切に使う「ストック型社会」への転換を、子育て支援の観点から推進してまいります。今後は、「cocomore（ココモア）」の品質基準に基づいた既存住宅流通モデルを、当社の主力事業として年間を通じて安定供給できる体制を構築してまいります。

- 第1号物件情報：省エネ・高断熱リノベーションの実証モデルとして公開し、成約いたしました。＜成約済：第1号物件イメージ＞

- 第2号物件： cocomoreより詳細情報を公開し、2/11より内覧予約の受付を開始いたします。

URL：https://www.cocomore-home.com/bkndetail/3087962069/room98336991/

＜内覧開始：第2号物件イメージ＞

- 第3号物件： 現在リノベーション工事を進行しており、近日の供給を予定しています。

＜代表取締役 大人慶太コメント＞

住まいの心地よさは、本来とても繊細なものです。 わずかな使い勝手の違いが、毎日の『心のゆとり』を大きく左右します。

私自身、4人の子供を育てる親として、日々の家事や育児の『大変さ』を痛感しています。

だからこそ、『cocomore』では子育て世帯のリアルな悩みに徹底して寄り添いました。たとえば、畳まずにサッとベビーカーが置ける玄関スペースや、料理中も子供の様子が見守れる視線の抜け感など、毎日の『ちょっとしたストレス』を解消する設計にこだわっています。

今回取り組んだ性能向上も、その延長線上にあります。 暑さ寒さのストレスを感じさせない空間は、スムーズな生活動線と同じくらい、家族が笑顔で過ごすために欠かせない『暮らしやすさ』の土台だからです。

150の視点で住まいの“当たり前”を見直してきた私たちだからこそ、見えない性能も含めたトータルの質で、長く愛される住まいをつくりたいと考えています。

今後も単なるリノベーションに留まらず、環境負荷の低減と住み心地の良さを両立させた質の高い住宅を供給し続けることで、既存住宅流通の活性化および持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

【会社概要】■リアークスファインドについて

リアークスファインドは、「人と不動産のかけ橋」という理念をもとに、関東1都3県を中心に、不動産商品の仕入れ営業・商品企画・販売営業・アフターサービスと、不動産業の入口から出口まで一気通貫したビジネスを展開しています。また、マンションの管理状況を診断する「マンション管理診断」、建物の点検、清掃、巡回などの報告作業をスマートフォンとパソコンで簡単に行える「シンプル点検帳」、などのサービスを提供。2025年6月期の売上高は、過去最高の92.5億円を達成しました。

会社名：株式会社リアークスファインド

代表者：代表取締役 大人慶太

設 立：2013年2月5日

資本金：1億円

所在地：東京都新宿区西新宿七丁目７番30号 小田急西新宿 O-PLACE 6階

コーポレートサイト：https://www.rearx-find.co.jp/