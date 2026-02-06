【RODE（ロード）新商品】ホワイトシリーズにプレミアムXLRケーブルが登場！「XLR-3」「XLR-6」に新色ホワイトを発売

銀一株式会社

2026年2月13日（金）、高品質なオーディオ製品で知られるRØDE Microphones（ロードマイクロフォンズ）より、高品質なCANAREケーブルとNeutrikコネクタを採用したXLRケーブル「XLR-3」「XLR-6」にホワイトカラーが登場します。

マイクやインターフェースなどロードのホワイトシリーズに、新たにXLRケーブルの“ホワイト”が加わります。

XLR-3 8,250円（税込）/ XLR-6 11,000円（税込）

[銀一オンラインショップ] https://www.ginichi.com/shop/pg/1info718/

さまざまなオーディオ機器に最適なプレミアムXLRケーブルです。プラグ形状はXLRオス-メスで、高品質なCANAREケーブルとNeutrikコネクタを採用し、低ノイズでクリアな音声信号を伝送できます。

鮮やかなカラーが動画配信時に映り込むケーブルの見栄えを良くし、また、ロードキャスタープロIIなど複数のXLR入力を備えた機器での入力ラインの識別にも役立ちます。

ケーブル長は3mと6mの2種類をご用意。新色「ホワイト」のほか、「ブラック」「ピンク」「グリーン」「オレンジ」「ブルー」「パープル」「レッド」の7色、合わせて全8色のカラーバリエーションを取り揃えています。

XLR-3 ホワイト

JANコード / 型番：0698813014682 / XLR3M-W

ケーブル長：3m

重量：225g

XLR-6 ホワイト

JANコード / 型番：0698813014705 / XLR6M-W

ケーブル長：6m

重量：355g

RODEの「ホワイト」カラーで配信・音楽制作シーンを彩る！

機能性と美しさを両立させたロード製品が動画配信や音楽制作の環境に統一感と個性を加え、機材が映り込むシーンの見栄えを向上させます。

◆ マイク

NT1 シグネチャーシリーズ ホワイト(https://www.ginichi.com/shop/g/g98405/)

価格：24,200円（税込）

JAN / 型番：0698813014941 / NT1SIGNATUREWHITE

ロード社開発の1インチコンデンサーカプセル HF6 を採用することで、豊かな低音域、解像感の高い中音域、きらびやかな高音域を実現。わずか 4dBA の極めて低いセルフノイズ、幅広い帯域を滑らかに収音する周波数特性、タイトなカーディオイドパターンの指向性、高い入力音圧処理能力により、あらゆるレコーディングシーンで非常にクリアでノイズの少ない音を提供します。

ポッドマイク ホワイト(https://www.ginichi.com/shop/g/g102372)

価格：19,800円（税込）

JAN / 型番：0698813010769 / PODMICW

ポッドキャストやナレーションに最適なダイナミックマイク。ポップノイズを最小限におさえるポップフィルターと振動をおさえるショックマウントを内蔵し、豊かでバランスのとれた音を提供します。

ポッドマイクUSB ホワイト(https://www.ginichi.com/shop/g/g63894)

価格：44,000円（税込）

JAN / 型番：0698813010929 / PODMICUSBW

プロクオリティの音声を提供するXLRアナログ出力とUSB-Cデジタル出力の両方に対応したダイナミックマイク。ポッドキャスティングをはじめ、コンテンツ制作や映像制作、ストリーミングやゲーム配信、ボイスチャットなどの幅広い用途に対応します。

◆ ワイヤレスマイクキット

ワイヤレス ミー デュアル ホワイト(https://www.ginichi.com/shop/g/g102373)

価格：40,700円（税込）

JAN / 型番：0698813014743 / WIMEDUALW

いつでも素早く、手軽にハイクオリティな録音を可能にするコンパクトなデュアルチャンネル対応ワイヤレスマイク。クリップで衣服にもカメラにも簡単に装着できるシンプルなデザインで、送信機のマイクに加えて受信機内蔵の「ME（自分用）マイク」を搭載しています。撮影者と演者の掛け合いなどの収録にも便利です。

ワイヤレスゴー（第3世代）ホワイト(https://www.ginichi.com/shop/g/g164560)

価格：46,200円（税込）

JAN / 型番：0698813016525 / WIGOGEN3W

高品質なマイクを内蔵した送信機2台と、カメラや録音機材に接続可能な受信機1台で構成されるデュアルチャンネル対応のワイヤレスマイク。最大260m（見通し）の伝送距離を実現し、32bit float形式による40時間以上のオンボード録音にも対応します。

◆ ヘッドホン

NTH-100 ホワイト(https://www.ginichi.com/shop/g/g102369)

価格：29,150円（税込）

JAN / 型番：0698813010783 / NTH100W

ミキシング、音声・映像制作、ロケ先での録音、動画配信など、あらゆるコンテンツ制作やゲームプレイに最適なプロ仕様のオーバーイヤーヘッドホン。交換可能なイヤーパッドとヘッドバンドには通気性・耐久性に優れた高級人工皮革 Alcantaraを使用。イヤーパッド内の独自素材CoolTechジェルによる高い放熱性と、メモリーフォームクッションによる優れたフィット感により、これまでにない最も快適な付け心地を生み出します。

◆ オーディオインターフェース

ロードキャスター プロ II ホワイト(https://www.ginichi.com/shop/g/g102370)

価格：129,800円（税込）

JAN / 型番：0698813010691 / RCPIIW

ロードキャスター デュオ ホワイト(https://www.ginichi.com/shop/g/g102368)

価格：99,000円（税込）

JAN / 型番：0698813010820 / RCDUOW

ロードキャスター プロ II

複数のXLR入力と高度なオーディオ処理、RØDE独自のRevolution Preamp、APHEXエフェクトやマルチチャンネルUSB接続を搭載したオールインワンミキサー。

4系統のアナログ入力と2系統のUSB入出力を備えた「ロードキャスター プロ II」と、コンパクトなボディにまとめた個人や少人数での収録に便利なサイズ感の「ロードキャスター デュオ」をご用意しています。

ロードキャスター デュオ

◆ マイクアーム

PSA1 プラス ホワイト(https://www.ginichi.com/shop/g/g102371)

価格：26,400円（税込）

JAN / 型番：0698813010806 / PSA1+W

滑らかで静かな動きを可能にした、プレミアムなスタジオ用マイクブーム。先端に別売のショックマウントやマイクを装着して使用します。

適合荷重は94gから1.2kgで、新しいスプリングデザインにより軽いマイクでも正確にしっかりとポジショニングできます。また、スプリングとネオプレン製アームカバーによりノイズを最小限に抑えます。

その他、ロード新製品のラインナップや詳細は、国内向けブランドサイトでご確認いただけます。

https://ginichi.site/rode

RØDE Microphones（ロード マイクロフォンズ）

ロードマイクロフォンズは、1990年代初頭に創業したオーストラリアのオーディオメーカーです。

高品質なコンデンサーマイクに定評があり、ボーカルマイクやスタジオ収録用マイクだけではなく、映像制作・報道・放送のためのガンマイクやオンカメラマイク、ワイヤレスマイクキットなど、幅広いラインナップを展開しています。2022年にはメーカー初となるヘッドホンを発売し、新たな挑戦を続けています。

彼らは創業時より最新の機械や技術に惜しみなく投資し、常にマーケットを牽引するアイテムを世に送り出しています。技術革新への情熱、品質へのこだわり、そしてすべてのコンテンツクリエイターへ素晴らしいサウンドを届けるという強い使命感が、ロードマイクロフォンズを常に成長させています。

ロードマイクロフォンズ製品については、ロードマイクロフォンズの国内向けブランドサイトをご覧ください。

https://ginichi.site/rode

【会社概要】

社名：銀一株式会社（GIN-ICHI CORPORATION）

設立：昭和35年4月5日（創業 昭和33年4月）

事業内容：映像機材（写真、動画、ビデオ、映画）の輸入及び販売、映像機材のレンタル、撮影スタジオ及び暗室の設計・施工、デジタル撮影及び DTP システムの販売。

ホームページ：https://www.ginichi.co.jp/

ウェブカタログ：https://www.ginichi.co.jp/support/catalogue/





