2026年2月14日(土)11:30～12:30【参加無料】税理士を招いた不動産投資家向け確定申告セミナー開催｜木下不動産

手続きに慣れるまでは多くの不動産オーナー様が頭を悩ませることとなる「確定申告」の時期がまたやってきます。

年に一度だからこそ、忘れてしまっていたり見落としてしまいがいちなポイントや、制度の変更など改めて今年の確定申告の前に押さえておくべき点について、この機会に一緒に学びませんか？

不動産・資産税に精通し、実務に基づくわかりやすい解説で定評のある税理士・小林章人さんをお招きする参加無料セミナーを開催します。

税理士による“不動産投資特化型”の講義を実施

当日は、不動産投資に精通した税理士が登壇。

実務経験をもとに、投資家の方がつまずきやすいポイントを中心に講義を行います。

・確定申告の流れと準備すべき書類

・経費として認められる項目の考え方

・減価償却の基本

・よくあるミスと注意点

・税務調査の基礎知識

初級者の方でも理解しやすい内容となっております。

前回開催の様子

■セミナー名

不動産投資家のための確定申告セミナー

■日時

2026年2月14日（土）11:30～12:30

■会場

新宿アイランドタワー30階

■講師

税理士 小林 貴人 氏（こばやし税理士事務所）

■参加費

無料

