速乾オールインワンネイルのシュガードールがリニューアル新発売！これ1本で完成！上品ナチュラルな美爪へ「シュガードール　オールインワンネイルS」

株式会社エリザベス


シュガードール　オールインワンネイルS　　全6色　9mL　各\960（税込\1,056円）［01、02、03、04］2026年2月26日（木）先行発売　ロフト（一部店舗除く）、3月19日（木）全国発売［30、31］ 　　2026年3月3日（火）先行発売　プラザ（一部店舗除く）、3月26日（木）先行発売 ロフト（一部店舗除く）、4月16日（木）全国発売　

＊表示価格はメーカー希望小売価格です



速乾オールインワンネイルとして大変ご好評いただいております「シュガードール　オールインワンネイル」が新処方を採用、パッケージも新たにリニューアル新発売いたします。
4つの機能（ベースコート、ネイルカラー、トップコート、うるおいケア）に爪補強（塗膜で爪の割れを防ぐ）が加わり5つの機能へ。はがれにくさもUPいたしました。カラーラインナップも新たにベーシックで使いやすい全6色をご用意。
新しくなった“1本完結ネイル”で、上品ナチュラルな美爪が叶います。



［01、02、03、04］　
販売店：2026年2月26日(木）よりロフトにて先行発売スタート。3月19日（木）より全国のバラエティショップ、ドラッグストア、量販店、ISEHAN online storeなどで発売いたします
＊一部お取り扱いのない店舗もございます。


［30、31］
販売店：2026年3月3日（火）よりプラザ、3月26（木）ロフトにて先行発売スタート。4月16日(木）より全国のバラエティショップ、ISEHAN online storeなどで発売いたします。　　
＊一部お取り扱いのない店舗もございます。


リニューアルポイント

・4つの機能→　5つの機能へ。　爪補強（塗膜で爪の割れを防ぐ）がプラス！


・はがれにくさがUP


・新カラーバリエーション


・新パッケージ



＜商品特長＞

これ1本で完成！上品ナチュラルな美爪に！


これ1本で完成！上品ナチュラルな美爪に！





■５つのケア成分配合！


爪をいたわりたいとき、ジェルネイルをおやすみしたいときなどにもおすすめです。




■やさしい使い心地！こだわりの処方でキレイをサポート！


●色素はミネラル色素だけを使用しています。　
●トルエンフリー





■新パッケージ デザイン



左から01、02、03、04、30、31


■新カラーバリエーション！ベーシックで使いやすい全６色　



01 ほんのりピンク　　　　　　　　 ほんのり色づく透明感ピンク　

02 ほんのりピーチ　　　　　　　　 ほんのり色づくピーチピンク　　

03 大人ラテベージュ　　　　　　　 大人っぽく、まろやかな印象の赤みラテベージュ


04 大人ピンクベージュ　　　　　　 大人っぽく、かわいい印象のくすみピンクベージュ

30 ロージーモーヴ　 　　　　　　　上品で透明感のある印象のくすみ　　ピンク

31 シュガーグレージュ 洒落感がありながらやわらかい印象のくすみピンクグレージュ




左から01、02、03、04、30、31


［ご使用法］
・爪を清潔に整えた後、地爪に直接お使いください。
・瓶をよく振ってからお使いください。
・2～3回重ね塗りすると、より厚みのあるジェルのようなツヤが楽しめます。



シュガードール　ネイルシリーズ

【好評販売中】




シュガードール　


ネイルプロテクター


全1 種　7mL　\900 （税込\990）


薄く弱い爪も折れにくく！ネイル補強コート。







シュガードール　


スピーディ トップコートR


全1種　7mL　\900 （税込\990）


ぷるっと厚盛り＆ツヤツヤ！超速乾トップコート。　







シュガードール　


デュアルネイルセラム


全１種　７mL　\1,200（税込\1,320）


これ１本で補修※＆保湿。美爪へ導く指先美容液！


※爪表面をコーティング






■エリザベス公式サイト https://elizabeth.jp　