速乾オールインワンネイルのシュガードールがリニューアル新発売！これ1本で完成！上品ナチュラルな美爪へ「シュガードール オールインワンネイルS」
シュガードール オールインワンネイルS 全6色 9mL 各\960（税込\1,056円）［01、02、03、04］2026年2月26日（木）先行発売 ロフト（一部店舗除く）、3月19日（木）全国発売［30、31］ 2026年3月3日（火）先行発売 プラザ（一部店舗除く）、3月26日（木）先行発売 ロフト（一部店舗除く）、4月16日（木）全国発売
＊表示価格はメーカー希望小売価格です
速乾オールインワンネイルとして大変ご好評いただいております「シュガードール オールインワンネイル」が新処方を採用、パッケージも新たにリニューアル新発売いたします。
4つの機能（ベースコート、ネイルカラー、トップコート、うるおいケア）に爪補強（塗膜で爪の割れを防ぐ）が加わり5つの機能へ。はがれにくさもUPいたしました。カラーラインナップも新たにベーシックで使いやすい全6色をご用意。
新しくなった“1本完結ネイル”で、上品ナチュラルな美爪が叶います。
［01、02、03、04］
販売店：2026年2月26日(木）よりロフトにて先行発売スタート。3月19日（木）より全国のバラエティショップ、ドラッグストア、量販店、ISEHAN online storeなどで発売いたします
＊一部お取り扱いのない店舗もございます。
［30、31］
販売店：2026年3月3日（火）よりプラザ、3月26（木）ロフトにて先行発売スタート。4月16日(木）より全国のバラエティショップ、ISEHAN online storeなどで発売いたします。
＊一部お取り扱いのない店舗もございます。
リニューアルポイント
・4つの機能→ 5つの機能へ。 爪補強（塗膜で爪の割れを防ぐ）がプラス！
・はがれにくさがUP
・新カラーバリエーション
・新パッケージ
＜商品特長＞
これ1本で完成！上品ナチュラルな美爪に！
■＼リニューアル／爪補強の機能が追加！ はがれにくさもUP！
■５つのケア成分配合！
爪をいたわりたいとき、ジェルネイルをおやすみしたいときなどにもおすすめです。
■やさしい使い心地！こだわりの処方でキレイをサポート！
●色素はミネラル色素だけを使用しています。
●トルエンフリー
■新パッケージ デザイン
左から01、02、03、04、30、31
■新カラーバリエーション！ベーシックで使いやすい全６色
01 ほんのりピンク ほんのり色づく透明感ピンク
02 ほんのりピーチ ほんのり色づくピーチピンク
03 大人ラテベージュ 大人っぽく、まろやかな印象の赤みラテベージュ
04 大人ピンクベージュ 大人っぽく、かわいい印象のくすみピンクベージュ
30 ロージーモーヴ 上品で透明感のある印象のくすみ ピンク
31 シュガーグレージュ 洒落感がありながらやわらかい印象のくすみピンクグレージュ
左から01、02、03、04、30、31
［ご使用法］
・爪を清潔に整えた後、地爪に直接お使いください。
・瓶をよく振ってからお使いください。
・2～3回重ね塗りすると、より厚みのあるジェルのようなツヤが楽しめます。
シュガードール ネイルシリーズ
【好評販売中】
シュガードール
ネイルプロテクター
全1 種 7mL \900 （税込\990）
薄く弱い爪も折れにくく！ネイル補強コート。
シュガードール
スピーディ トップコートR
全1種 7mL \900 （税込\990）
ぷるっと厚盛り＆ツヤツヤ！超速乾トップコート。
シュガードール
デュアルネイルセラム
全１種 ７mL \1,200（税込\1,320）
これ１本で補修※＆保湿。美爪へ導く指先美容液！
※爪表面をコーティング
