速乾オールインワンネイルのシュガードールがリニューアル新発売！これ1本で完成！上品ナチュラルな美爪へ「シュガードール　オールインワンネイルS」

株式会社エリザベスシュガードール オールインワンネイルS 全6色 9mL 各\960（税込\1,056円）［01、02、03、04］2026年2月26日（木）先行発売 ロフト（一部店舗除く）、3月19日（木）全国発売［30、31］ 2026年3月3日（火）先行発売 プラザ（一部店舗除く）、3月26日（木）先行発売 ロフト（一部店舗除く）、4月16日（木）全国発売

＊表示価格はメーカー希望小売価格です

速乾オールインワンネイルとして大変ご好評いただいております「シュガードール オールインワンネイル」が新処方を採用、パッケージも新たにリニューアル新発売いたします。

4つの機能（ベースコート、ネイルカラー、トップコート、うるおいケア）に爪補強（塗膜で爪の割れを防ぐ）が加わり5つの機能へ。はがれにくさもUPいたしました。カラーラインナップも新たにベーシックで使いやすい全6色をご用意。

新しくなった“1本完結ネイル”で、上品ナチュラルな美爪が叶います。

［01、02、03、04］

販売店：2026年2月26日(木）よりロフトにて先行発売スタート。3月19日（木）より全国のバラエティショップ、ドラッグストア、量販店、ISEHAN online storeなどで発売いたします

＊一部お取り扱いのない店舗もございます。

［30、31］

販売店：2026年3月3日（火）よりプラザ、3月26（木）ロフトにて先行発売スタート。4月16日(木）より全国のバラエティショップ、ISEHAN online storeなどで発売いたします。

リニューアルポイント

・4つの機能→ 5つの機能へ。 爪補強（塗膜で爪の割れを防ぐ）がプラス！

・はがれにくさがUP

・新カラーバリエーション

・新パッケージ

＜商品特長＞

これ1本で完成！上品ナチュラルな美爪に！

■＼リニューアル／爪補強の機能が追加！ はがれにくさもUP！

■５つのケア成分配合！

爪をいたわりたいとき、ジェルネイルをおやすみしたいときなどにもおすすめです。

■やさしい使い心地！こだわりの処方でキレイをサポート！

●色素はミネラル色素だけを使用しています。

●トルエンフリー

■新パッケージ デザイン

左から01、02、03、04、30、31

■新カラーバリエーション！ベーシックで使いやすい全６色

01 ほんのりピンク ほんのり色づく透明感ピンク02 ほんのりピーチ ほんのり色づくピーチピンク03 大人ラテベージュ 大人っぽく、まろやかな印象の赤みラテベージュ04 大人ピンクベージュ 大人っぽく、かわいい印象のくすみピンクベージュ30 ロージーモーヴ 上品で透明感のある印象のくすみ ピンク31 シュガーグレージュ 洒落感がありながらやわらかい印象のくすみピンクグレージュ

左から01、02、03、04、30、31

［ご使用法］

・爪を清潔に整えた後、地爪に直接お使いください。

・瓶をよく振ってからお使いください。

・2～3回重ね塗りすると、より厚みのあるジェルのようなツヤが楽しめます。

シュガードール ネイルシリーズ

【好評販売中】

シュガードール

ネイルプロテクター

全1 種 7mL \900 （税込\990）

薄く弱い爪も折れにくく！ネイル補強コート。

シュガードール

スピーディ トップコートR

全1種 7mL \900 （税込\990）

ぷるっと厚盛り＆ツヤツヤ！超速乾トップコート。

シュガードール

デュアルネイルセラム

全１種 ７mL \1,200（税込\1,320）

これ１本で補修※＆保湿。美爪へ導く指先美容液！

※爪表面をコーティング

■エリザベス公式サイト https://elizabeth.jp