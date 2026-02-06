インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

本展は、我が国が掲げている健康長寿社会の実現、企業における健康経営、地域の予防・健康増進の施策から医療・介護現場における業務効率の向上に至るまで最先端のテクノロジーを展示会、セミナーを通じてご紹介するイベントです。


近年では、テクノロジーの進化に伴い、心拍数、活動量、睡眠データなどのバイタルデータをリアルタイムで収集し、健康、未病等に活用する事例が増えています。


さらに、AIによるデータ分析をもとに個別化された生活指導（食事、運動、睡眠）の実施、ゲーミフィケーションやリマインド機能を用いて健康に対する無関心層にも行動変容や取り組みを推進できる環境が整いつつあります。


　11回目の開催となる今回も展示会、セミナーを通じて、ヘルスケアに貢献するソリューション、サービスを多数ご紹介致します。是非、ご来場をお待ちしています。




名　　称：　　ヘルスケアIT 2026 （第11回）


併　　催：　　ケアショージャパン2026　（　https://www.care-show.com/　）


会　　期：　　2026年 2月25日（水）-27日（金）　　10:00 - 17:00　


会　　場：　　東京ビッグサイト 　東４ホール


主　　催：　　インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社



後　　援：　　
（一社）日本デジタル医学会、（特非）健康経営研究会、（一社）スマートヘルスケア協会、
（一社）社会的健康戦略研究所、（一社）ヘルスケアイノベーション協会、健康長寿産業連合会、
PHRサービス事業協会



協　　賛：　
月刊総務オンライン、サンポナビ、mHealth Watch、Health Biz Watch、へるすあっぷ21、
IKIGAI広場




＜公式サイト＞


https://www.care-show.com/healthit/




＜来場方法＞　事前登録制（無料）


https://imj.ecfair.jp/form/imj-event2026/care-show/jp/




――――　注目のセミナープログラム　―――――――――――――――――――――――――



【4-01】　2月25日（水）　　10:30～11:20


「ヘルスケア産業政策の現状と今後の方向性」


経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 課長


福田 光紀 氏




【4-02】　2月25日（水）　　11:40～12:20


「那覇市の口腔の健康・豊見城市の職員の健康 × NTT西日本の共創ロードマップ」


NTT西日本


エンタープライズビジネス営業部　デジタルプラットフォーム担当　


デジタルヘルスケアプロデューサー


戸田 伸一 氏




【4-07】　2月26日（木）　　10:30～12:00


健康経営のNEXTフェーズ「国際展開」


～ウェルビーイングISOガイドラインを踏まえた国内外の今後～




（一社）社会的健康戦略研究所 　代表理事　　浅野 健一郎 氏


NECソリューションイノベータ（株）　プロフェッショナル　栗原 司 氏


（株）FiNC Technologies 代表取締役社長　小島 かおり 氏


ライオン（株） 研究開発本部 エキスパート　物井 則幸 氏


（株）ティップネス ウェルネス事業本部 副部長　　奥田 雄司 氏