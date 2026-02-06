『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公開を記念してSSRユニット「アリュゼウス」、SSRキャラクター「レーン・エイム」をプレゼント！

写真拡大 (全20枚)

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントから配信中のApp Store/Google Play向けスマートフォンアプリ『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』にて、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の劇場公開を記念して、SSRユニット「アリュゼウス」、SSRキャラクター「レーン・エイム」をプレゼントいたします。


また、SSRユニット「アリュゼウス」を最大まで強化できるパネルミッションも開催中です。




＜アプリダウンロードはこちらから＞


●App Store：


https://apps.apple.com/jp/app/id6692611665


●Google Play：


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.gget_JP


●PC版 Google Play Games：


https://play.google.com/pc-store/games/details?id=com.bandainamcoent.gget_JP



＜公式X＞


https://x.com/ggene_eternal



『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公開記念パネルミッション開催中！


SSR「アリュゼウス」の限界突破素材がもらえる！





『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』より、SSRユニット「アリュゼウス」をプレゼント中！


「アリュゼウス」は「テンション「超強気」以上で、バトル中HPが0になると別ユニットに変化する（1バトルに1回）」脱出機能をもつユニットです（※脱出後のユニットの地形適正が「ー」のみの場合脱出は行われません）。




合わせてSSR「アリュゼウス」の限界突破素材が手に入るパネルミッションを開催中！


ミッションを最後まで進めることで「アリュゼウス」を最大まで限界突破することができるほか、「ダイヤ」や「各種武装強化パーツ」が手に入ります。


ぜひ全パネル達成して「アリュゼウス」を強化しましょう！



▼イベント詳細


※開催期間：開催中～ 5/31 23:59まで（予定）


※キャンペーンは予告なく変更・終了となる場合があります。


※詳細はゲーム内をご確認ください



『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公開記念プレゼント実施中！


SSRキャラクター「レーン・エイム」がもらえる！



『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の公開を記念して、映画に登場するキャラクター「レーン・エイム」をプレゼント中！


ぜひゲーム内の「プレゼント」よりお受け取りください！



▼プレゼント内容


・SSRキャラクター「レーン・エイム」


・ダイヤ300個




※いずれも1アカウントにつき1回のみの獲得となります。


※チュートリアル終了後、プレゼントから受け取ることができます。


※ダイヤプレゼント配布期間：開催中 ～ 5/31 23:59まで（予定）


※配布されたダイヤは、30日以内にお受け取りください。


※プレゼントのユニットとキャラクターに、配布期限や受取期限はありません。


※キャンペーンは予告なく変更・終了となる場合があります。



『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』をより楽しめる


スペシャルステージ「変革者たち」が開催中！



1月30日より劇場公開された『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』をよりお楽しみいただくことができる、スペシャルステージ「変革者たち」を5月31日まで延長して引き続き開催中です！


「変革者たち」は、地球連邦政府に戦いを挑んだものたちの背景に迫った、特別シナリオとなっております。



「変革者たち」をクリアすると、SSRユニット「百式」やSSRキャラクター「クワトロ・バジーナ」、そして公開中の『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』を記念した特別なサポーターを報酬として獲得できます。


ぜひ映画と合わせてお楽しみください。





※開催期間：開催中 ～ 5/31 11:59まで（予定）


※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。


※詳細はアプリ内をご確認ください。



UR「Ξガンダム(EX)」/UR「ハサウェイ・ノア」、UR「ペーネロペー(EX)」/UR「レーン・エイム」などが登場するピックアップガシャが開催中！





「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」のユニットやキャラクターが登場するピックアップガシャが開催中です！


期間限定ユニットとして、UR「Ξガンダム(EX)」/UR「ハサウェイ・ノア」が登場！また、UR「ペーネロペー(EX)」/UR「レーン・エイム」や、URサポーター「ギギ・アンダルシア＆ハウンゼン356便」が登場します。


あわせて、SSR「メッサーF型ネイキッド(指揮官機)」もピックアップ中です。












▼ガシャ詳細▼


※開催期間：開催中 ～ 2/28 11:59まで（予定）


※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。


※詳細はアプリ内をご確認ください。



「Bandai Namco Entertainment Web Store」に『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』が対応！


ダイヤ3,000個を無料で購入できる！



Bandai Namco Entertainment Web Storeにジージェネエターナルが対応いたしました！


Web Storeではゲーム内アイテムがお得に購入可能です。


Web Store対応記念におひとり様1回限定でダイヤ3000個を無料で購入できるキャンペーンを開催中ですのでぜひご利用ください！



■キャンペーン期間


　・開催中


■Web Storeはこちら


https://jp.bandainamcoentwebstore.com/gget-jp(https://jp.bandainamcoentwebstore.com/gget-jp)




『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』とは



「SDガンダム ジージェネレーション」シリーズ最新作が始動！


本作は迫力の戦闘演出とともに、TVアニメ・劇場版・ゲーム・漫画・小説など、原作で描かれたあらゆるガンダムの物語を巡り、追体験することが出来ます。


１.本格的な「ジージェネレーション」シリーズがスマホで手軽に体験可能


マス目上のマップでユニットを動かして戦う「ジージェネレーション」シリーズのプレイスタイルを踏襲しつつ、スマホで手軽に遊べるオートモードも本作では搭載！





２.迫力ある演出と共に原作を追体験


数多く存在するガンダム作品の物語が追体験できるステージを用意。


知っている作品はもちろん、知らない作品もステージを攻略しながら名台詞、名場面を迫力ある戦闘演出と共に体感して楽しむことが出来る！





３.あらゆるユニットを集めて自分だけの夢の部隊を編成


ユニット/キャラクターは各ステージを攻略していくことで入手可能！各ステージ攻略を楽しみながら、あらゆるユニットやキャラクターを集め、作品の枠を超えて自分だけの部隊を編成出来る！


また、入手したユニット、キャラクターはステージ中の戦闘を通してレベルアップ/育成出来るので、好きなユニットをとことん強化しよう！





４.「ジージェネレーション」シリーズならではの開発系譜を楽しみながら350以上のユニットを入手


強化したユニットは「開発」を行うことで新たなユニットとして獲得出来る。


初期開発可能なユニットは350以上！


また、本作の開発ではシリーズ毎に開発経路図上のユニットをすべて開発する


ことで、コンプリート報酬として、特別なユニットの入手も可能！





５.94のガンダム作品から800機以上が参戦！19のシナリオ参戦作品で原作追体験が可能！


本作にはあらゆるガンダム作品から機体やキャラクターが参戦！


現在、94作品から800機以上が参戦！


参戦している全作品は以下の通りとなっています。


[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2059_1_28ea5d5ab7f3537c0c9458f5136cb66a.jpg?v=202602061251 ]

※太字はメインステージ及び、ヒストリーステージとしてシナリオが収録されている作品です






「SDガンダム ジージェネレーション」シリーズとは？



「ジージェネレーション」シリーズは、ガンダムの歴代の作品の中から


自分の好きなモビルスーツやキャラクターを集め、成長・開発・編成といった


シリーズの特徴でもあるゲームシステムを通して、自分だけの部隊を編成し、


ガンダムの世界を追体験するシミュレーションゲームです。



原作の物語やオリジナルのストーリーを楽しみながら、


作品の枠を超えてプレイヤー独自の部隊を作り出していく、


「ジージェネレーション」シリーズのプレイスタイルは幅広い層に支持されてきました。



新旧のガンダム作品が一堂に会する夢の舞台を作り出す……。


ガンダムファンなら誰しもが思い描いたその願いを実現させたゲームなのです。


製品概要



タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル


ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）


配信開始日：配信中


販売価格：ダウンロード無料・一部アイテム課金


配信プラットフォーム：App Store、Google Play ※一部非対応機種がございます。


●App Store：


https://apps.apple.com/jp/app/id6692611665(https://apps.apple.com/jp/app/id6692611665?mt=8)


●Google Play：


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.gget_JP


●PC版 Google Play Games


https://play.google.com/pc-store/games/details?id=com.bandainamcoent.gget_JP


対応言語：日本語、英語、韓国語、繁体字、簡体字


公式サイトURL：https://gget.ggame.jp/


公式X：https://x.com/ggene_eternal


著作権表記：(C)創通・サンライズ　(C)創通・サンライズ・MBS


配信：株式会社バンダイナムコエンターテインメント


※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。


※画面は開発中のものです。


※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。


※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。


※AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。


※Google Playは Google LLC. の商標です。