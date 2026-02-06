EATALY（イータリー）がBS日テレ「小さな村の物語 イタリア」と特別イベントを開催！

イータリー・アジア・パシフィック株式会社

イータリー・アジア・パシフィック株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：水谷天郎）は、BS日テレの2007年から続く長寿番組「小さな村の物語 イタリア(https://www.bs4.jp/italy/)」とコラボレーションしたイベントを2026年3月4日（水）と3月5日（木）に開催いたします。

美しく生きるということ…。イタリアの人口1,000人以下の小さな村で暮らす人々の日常を描いたドキュメンタリー番組「小さな村の物語 イタリア」。番組で映し出される「豊かに暮らす 美しく生きる」と、イータリーのブランドメッセージである「EAT BETTER, LIVE BETTER（良い食は 人生をより豊かにする）」とをかけ合わせ、食を通した幸せの形が体験できます。

小さな村に息づく時を“味わう”特別な夜

番組で放送された物語の中から、冬季五輪で話題のミラノが位置する北イタリアの伝統的な料理が主題となった放送回を選出し、コース料理としてご提供いたします。お料理のレシピは番組に出演したご本人によるもの。レシピに限らず調理方法などを細かく伝授して頂き、イータリーのシェフが可能な限り忠実に再現してご提供いたします。

また、イベントでは、BS日テレプロデューサーとテレコムスタッフ制作陣による制作秘話や映像なども登場。現地のお話しを聞きながら食事を楽しめる貴重な機会です。

物語の舞台

コージオ・ダッローシャ／リグーリア州（放送：第473回）

コージオ・ダッローシャ：ジュリアーノ夫妻コージオ・ダッローシャ：ジュリアーノ（Ristorante Cadò）

当時オープンしたてのリストランテ「Ristorante Cadò」で、腕を振るっていたベテラン料理長。亡き息子と同年代のオーナーとは、固い絆で結ばれていた。あれから7年。彼は今も厨房に立ち続けてる。村で壁画を描いている陽気な妻と、毎日仲良く過ごしている。

コージオ・ダッローシャ：マリエッラ

家族のために郷土料理を振舞っていた村の料理名人。祖母や母から昔ながらの味を受け継いだ。あれから7年。彼女は村の振興のために食事会を開くなど、故郷の文化の継承に力を入れている。

ピッツォコルノ／ロンバルディア州（放送：第467回・468回）

ピッツォコルノ：カルメーラと次女（Azienda Agricola Oranami ）ピッツォコルノ：酪農家であるカルメーラの長女

村にはオラナミ（Azienda Agricola Oranami ）という名の姉妹で営む農園がある。姉は、酪農家。妹は、姉が搾ったミルクでチーズを作っている。母は、リストランテの厨房を仕切る料理の名人。農園を始めた父は、すでに一線を退き娘たちの仕事を手伝う毎日だ。 7年前、農園の廃業危機が迫ってきたが、若い姉妹の強い思いが繋ぎとめた。時に反発し、ぶつかり合って生きてきた家族の肖像。そんな彼らの人生の物語。

料理について

開場からイベント開始までのお時間はアペリティーボをお楽しみ頂きます。レストランではコース料理（8品＋ドルチェ）とそのお料理とのアッビナメントをお楽しみいただける同州のワインをご提供します。

キャベツのトルタ（コージオ・ダッロージャ：マリエッラ）テュルレ（コージオ・ダッロージャ：マリエッラ）オラナミ農園風ラザニア（ピッツォコルノ：カルメーラ）猪の煮込み（コージオ・ダッロージャ：ジュリアーノ）

コース料理の詳細はこちら(https://cdn.shopify.com/s/files/1/0551/0037/5124/files/MENU_WEB.pdf?v=1770284250)をご参照ください。

開催概要

■会場：イータリー銀座店(https://eataly.co.jp/pages/store-eataly-ginza)（GINZA SIX 6F）

■開催日時

全4回開催となります。ご参加希望の日時でお申し込みください。

※イベントの内容は全て同じです。

- 2026年3月4日（水）開場：17:00 ／ イベント：17:30-19:00- 2026年3月4日（水）開場：19:30 ／ イベント：20:00-21:30- 2026年3月5日（木）開場：17:00 ／ イベント：17:30-19:00- 2026年3月5日（木）開場：19:30 ／ イベント：20:00-21:30

■参加費：おひとりさま15,000円（税込）

■参加方法：こちら(https://form.run/@eataly-bs4event-entry)の応募フォームから（予定数を超えた場合は抽選）

■応募期間：2026年2月7日（土）19:00 ～ 2月15日（日）23:59

イータリーについて

Eataly（イータリー）は、卓越したイタリア料理とワインの世界的な存在感を高めることに尽力している特徴的なブランドです。高品質なイタリア製品の流通とプロモーションに従事し、商品の生産、販売、ケータリング、教育をシームレスに提供します。唯一無二の国際的なイタリア食材の小売企業として知られるEatalyは、イタリア料理の芸術性の象徴であり、より広い意味ではメイド・イン・イタリーの本質でもあります。2023年以来、欧州の大手独立系投資会社であるInvestindustrialがEatalyグループの株式の52%を保有しています。Eatalyは現在、5,000人以上の従業員を擁し、世界16カ国の60以上の拠点で事業を展開しています。その中には、イタリア、アメリカ、カナダ、アラブ首長国連邦、日本、ドイツ、イギリス、フランス、スウェーデン、トルコ、韓国、サウジアラビアなどが含まれます。Eatalyは積極的な拡大計画を実行しており、引き続き世界の主要都市に新たな店舗を出店する予定です。日本では、旗艦店である銀座のほか、湘南、原宿、丸の内、日本橋にも店舗を展開しています。

