あなたが感じたその物語、子どもはどう読んでいる？─ 同じ童話でも、受け取り方が変わる理由

子どもは物語を、感情やイメージを通して直感的に受け取る。

登場人物の表情や行動に共感し、「うれしい」「こわい」「かなしい」といった感覚が、そのまま記憶に残る。

一方、大人は、自分の過去の体験や価値観を重ねながら読み進めるため、同じ場面でも意味づけが変わってくる。

たとえば、子どもにとっては「ドキドキする出来事」として残る場面が、大人にとっては「選択の重さ」や「人間関係の複雑さ」を考えるきっかけになることもある。



〈現代版イソップ童話〉は、こうした読みの違いを前提に設計されている。

答えを提示しない構成だからこそ、年齢や経験に応じて物語の意味が更新され続ける。

親子で同じ物語を読んだときに、まったく異なる感想が生まれること自体が、このシリーズの魅力でもある。

📚 書誌情報

シリーズ名：現代版イソップ童話

著者：ひらかわゆうき（Yuki Hirakawa）

刊行形態：電子書籍（Amazon Kindle）

既刊：Vol.1～20 発売中

新刊：Vol.22 1月8日配信スタート

ジャンル：寓話／思考・教育／世代を越えて読まれる物語

👤プロフィール

ひらかわゆうき

幼児教育・英語教育に長年携わる教育者・作家。保育現場での実体験をもとに、子どもにも大人にも「考える余白」を届ける物語作品を多数発表。〈現代版イソップ童話〉は日本語・英語で継続刊行中。

＜新刊紹介＞