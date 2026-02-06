★イベント情報★2月20日(金)～気高い姿を君は見たか！？『重甲ビーファイター』『ビーファイターカブト』『ビーロボカブタック』、メタルヒーローPOP UP STORE in 札幌開催決定！

株式会社CRAZY BUMP

マンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営している株式会社CRAZY BUMPは2026年2月20日(金)～2026年3月26日(木)の期間でハンズ札幌店にて開催する【メタルヒーローPOP UP STORE in 札幌】の情報を公開致します。

『重甲ビーファイター』が、放送開始から30周年を迎え、今年もその盛り上がりは衰えない！昆虫をモチーフにした独創的なデザイン、環境問題などを取り入れた壮大かつコミカルなドラマ、そしてメタルヒーローといえばおなじみの「重甲!!」の掛け声とともに、子どもたちの心を掴んだメタルフォーゼ！今回は『重甲ビーファイター』『ビーファイターカブト』、そしてビーファイターシリーズと同様に、カブトムシを主人公とした人気作『ビーロボカブタック』まで、三作品が集結！

今回のPOP UP STOREでは、30周年を記念した新作グッズが多数登場。各シリーズにフォーカスしたTシャツやキャップなどのアパレルはもちろん、人気のアクリルスタンドやキーホルダー、シール、缶バッジなどのコレクタブルな雑貨を続々リリース！さらに、当時を彷彿とさせるアイテムや、作品の世界観を反映した墓場の画廊ならではの遊び心とデザイン性を活かしたオリジナル商品も鋭意制作中！

そして『宇宙刑事ギャバン』『シャリバン』『シャイダー』などの宇宙刑事シリーズグッズも販売予定！メタルヒーローシリーズの世界を丸ごと楽しめる、まさに異次元企画！

当時熱中したリアルタイム世代も、新たに気づいた新規ファンも一緒に、その魅力を改めて体験できるメモリアル企画！今年はビーファイターファンが大量発生する特異年！？ハンズ札幌店(https://sapporo.hands.net/)に全員集合ならぬ「重甲！」だ！

■「重甲！」な新グッズはこちら！

大決戦 Tシャツ／5,500円(税込)

サイズ：M～XXL

東映特撮「メタルヒーロー」シリーズの中でも異彩を放つ人気作『重甲ビーファイター』『ビーファイターカブト』『ビーロボカブタック』の3作品揃い踏みで大決戦！？ブルービート、ビーファイターカブト、カブタックがメタリックに光り輝く記念すべきゴージャスなTシャツが登場！

ブルービート Tシャツ／5,500円(税込)

サイズ：M～XXL

メタルヒーローシリーズの人気作『重甲ビーファイター』のオリジナルTシャツをリリース！その着心地、まさにインセクトアーマー！思わず「重甲！」と叫びながら着たくなる、重厚感あふれるハイクオリティなTシャツ！背面のブルービートは脅威の極厚シルクスクリーン仕様！

ビーファイターカブト Tシャツ／5,500円(税込)

サイズ：M～XXL

ビーファイターシリーズの魅力を詰め込んだ続編『ビーファイターカブト』から、待望のオリジナルTシャツが登場！カブト、クワガー、テントウの3人の勇姿をフロントに大胆にプリントし、背面には印象的なタイトルロゴをシンプルに背負った、らしさ溢れるファン必携の1枚！

ビーロボ Tシャツ／5,500円(税込)

サイズ：M～XXL

ビーロボの一番星！メタルヒーローらしからぬ、かわいらしいシルエットが人気の『ビーロボカブタック』から、抜群にポップなデザインのTシャツが登場！シンプルにイラストとロゴがレイアウトされたTシャツは、タウンユースでもバッチリ決まるストリート感溢れる1枚！

カブタック Tシャツ／5,500円(税込)

サイズ：M～XXL

メタルヒーローシリーズの中でも可愛らしさの際立つ『ビーロボカブタック』から、「キミの勇気がこの胸に、熱く響いてイイ感じッ!!」なTシャツが登場！カブタックのイメージをそのまま再現した赤いボディに、ポップに大きくプリントされたデザインがインパクト抜群！他のメタルヒーローとは一味違う、かわいらしさを着こなそう！

ビーファイター ワークシャツ／8,470円(税込)

サイズ：M～XXL

メタルヒーローシリーズの人気作『重甲ビーファイター』から、異次元の侵略者ジャマールから地球を守るためのワークシャツが登場！ブラックをベースにした無骨なシルエットに、ビーファイターのエンブレムロゴが渋く映える！タウンユースにもアウトドアにもピッタリな本格派の一着！

重甲ビーファイター ベースボールキャップ／5,500円(税込)

サイズ：フリー

メタルヒーローシリーズの人気作『重甲ビーファイター』から、印象深いタイトルロゴを立体的な刺繍で施したオリジナルキャップが登場！重厚(重甲)感あふれるロゴをフロントに再現し、バイザー部分にはビーファイターのエンブレムロゴがホイルシールとして貼付！甲虫並に防御力アップだ！

重甲ビーファイター 手ぬぐい／1,320円(税込)

サイズ：350mm×900mm

ブルービート、ジースタッグ、レッドルのビーファイター3人揃い踏み！メタルヒーローシリーズの人気作『重甲ビーファイター』オリジナルの手ぬぐいをリリース！愛する地球を守るため、日々の生活を守るために一枚持っておくと便利な手ぬぐい！もちろん夏場の昆虫採集にも必携だ！

重甲ビーファイター アクリルスタンド全4種／各1,375円(税込)

サイズ：100mm×143mm

「重甲!!」の掛け声と共に地球を守る、90年代特撮の金字塔『重甲ビーファイター』から、人気のアクリルスタンドが全4種でラインナップ！ブルービート、ジースタッグ、レッドルのビーファイター3名に加え、最強のライバル・ブラックビートの勇姿を透明感あふれるアクリルで立体的に再現！

ビーファイターカブト アクリルスタンド全3種／各1,375円(税込)

サイズ：100mm×143mm

黄金の騎士よ、すべての生命を守れ！昆虫の力と共に地球を守る『ビーファイターカブト』から、主人公のビーファイターカブト、クワガー、テントウの3名が、人気のアクリルスタンドになってラインナップ！光り輝くネオインセクトアーマーが立体で映える、3体セットで揃えたい逸品だ！

カブタック アクリルスタンド全10種／各1,375円(税込)

※トビマスカイのみ 990円(税込)

サイズ：100mm×143mm

トビマスカイ 95mm×95mm

メタルヒーローシリーズの中でも可愛らしさの際立つ『ビーロボカブタック』に登場するビーロボたち全10体を、人気のアクリルスタンドで一斉リリース！主人公カブタックと仲間たちはもちろん、コブランダーやシャークラーも揃って善悪ビーロボ大集結！

重甲ビーファイター ホログラムステッカー全5種／各550円(税込)

サイズ：56mm×64mm

「重甲!!」の掛け声と共に地球を守る、90年代特撮の金字塔『重甲ビーファイター』から、ホログラムステッカーが全5種でラインナップ！ブルービート、ジースタッグ、レッドルのビーファイター3名に加えスーパーブルービートに最強のライバル・ブラックビートの勇姿をメタル感あふれるホログラムで立体的に再現！

ビーファイターカブト ホログラムステッカー全3種／各550円(税込)

サイズ：56mm×64mm

黄金の騎士よ、すべての生命を守れ！昆虫の力と共に地球を守る『ビーファイターカブト』から、主人公のビーファイターカブト、クワガー、テントウの3名が、ホログラムステッカーになってラインナップ！光り輝くネオインセクトアーマーが煌びやかに映える、3枚セットで揃えたい逸品だ！

カブタック ホログラムステッカー全3種／各550円(税込)

サイズ：56mm×64mm

メタルヒーローシリーズの中でも可愛らしさの際立つ『ビーロボカブタック』に登場するカブタック、クワジーロ、テントリーナを、ホログラムステッカーにしてリリース！スマホやノートパソコンに貼ろう！

重甲ビーファイター ポストカード3枚セット／660円(税込)

サイズ：148mm×100mm

「重甲!!」の掛け声と共に地球を守る、90年代特撮の金字塔『重甲ビーファイター』から、名場面を落とし込んだ3枚のポストカードが登場！ビーファイター3人はもちろん、宿敵ブラックビートとの激闘、そして最終回に実現したブルースワット、ジャンパーソンとのヒーロー揃い踏みシーンに思わず胸が熱くなる！

インプットマグナムメタルキーホルダー／3,960円(税込)

サイズ：45mm×33mm×15mm

今こそコマンドを「入力（インプット）」せよ！ビーファイターのメインウェポン「インプットマグナム」をかたどったメタルキーホルダーが登場！メタリックで重厚(重甲)なインプットマグナムは、小さいながらも細部まで精巧に再現されたマニア垂涎に造形！バッグやジャケットに付けて、あなたの重甲愛をアピールしよう！

カブタック タオルハンカチ／1,650円(税込)

サイズ：200mm×200mm

メタルヒーローシリーズの中でも可愛らしさの際立つ『ビーロボカブタック』の愛嬌ある表情が、ワンポイント刺繍で施されたタオルハンカチが登場！当時物を彷彿とさせるファンシーグッズ風のケース台紙はシールにもなっているお得な仕様！ファン必携の愛すべき1枚だ！

カブタック スタッキングマグ／1,650円(税込)

サイズ：350ml(φ83mm×H94mm)

探していたスターピースはここにある！？メタルヒーローシリーズの中でも異彩を放つ『ビーロボカブタック』から、懐かしさを覚えるスタッキングマグが登場！カブタック色の鮮やかなボディーに、シンプルなロゴイラストがプリントされたマグカップは、思わず童心に帰ってしまうエモい逸品だ！

クリアファイル全3種／各550円(税込)

サイズ：A4

東映メタルヒーローシリーズでも異色を放つ『重甲ビーファイター』『ビーファイターカブト』『ビーロボカブタック』からクリアファイル3種登場！各作品のビジュアルを大々的にレイアウトした直球のデザインと美麗プリントはインパクト大！少年の心を思い出し胸が熱くなる！

ラバーキーホルダー全3種／各990円(税込)

サイズ：50mm角

メタルヒーローシリーズでも異色を放つ『重甲ビーファイター』『ビーファイターカブト』『ビーロボカブタック』から、人気のラバーキーホルダーが3種類が登場！ブルービート、ビーファイターカブト、カブタックの3名がデフォルメされたイラストを、立体的に再現！

ピンバッジ全3種／各1,320円(税込)

サイズ：30mm角

メタルヒーローシリーズでも異色を放つ『重甲ビーファイター』『ビーファイターカブト』『ビーロボカブタック』から、人気のピンバッジが3種類が登場！ブルービート、ビーファイターカブト、カブタックの顔がデフォルメされたイラストを装着しよう！

パスケース全3種／各1,320円(税込)

サイズ：72mm×103mm

メタルヒーローシリーズでも異色を放つ『重甲ビーファイター』『ビーファイターカブト』『ビーロボカブタック』から、各タイトルごとに3種のパスケースが登場！各作品のロゴと主要キャラクターをデザインしたパスケースは、通勤・通学のお供に最適！大事なカード類を外敵や衝撃から守る「重甲」仕様のパスケースで日々の生活を安全に過ごそう！

ブラインド必殺技アクリルキーホルダー全10種／各990円(税込)

サイズ：35mm×700mm

メタルヒーローシリーズでも異色を放つ『重甲ビーファイター』『ビーファイターカブト』『ビーロボカブタック』から、それぞれの必殺技を再現したアクリルキーホルダー10種が、ブラインド式で登場！好きな1枚を引き当てるか？それとも全種コンプリートを目指すか！？

耐水ステッカー3枚セット／1,650円(税込)

サイズ：ビーファイター 111mm×120mm

ビーファイターカブト 80mm×120mm

カブタック 85mm×110mm

東映特撮「メタルヒーロー」シリーズの人気作『重甲ビーファイター』『ビーファイターカブト』『ビーロボカブタック』の特製ロゴステッカーが、耐水仕様で登場！それぞれ味わいが異なるデザインが施された3種のステッカーは、どれも存在感抜群！耐水性のステッカーは、まさに地球環境のあらゆる場所で活躍する戦士たちにふさわしいタフな仕様！

メタルヒーロー おまけ風シール／各330円(税込)

サイズ：48mm角

メタルヒーローシリーズでも異色を放つ『重甲ビーファイター』『ビーファイターカブト』『ビーロボカブタック』から、人気の48mmシールが登場！二頭身にデフォルメされたビーファイターたちが、思わずコレクション欲を刺激する！懐かしくもどこか新しい、90年代特撮ファン必見の限定コレクション！

■購入者特典は昔懐かしいレンタルビデオ風ステッカー！

購入者特典「レンタルビデオ風ステッカー」をプレゼント！

※イベント開催期間中「メタルヒーローシリーズ関連商品(一部除く)」のご購入5,000円(税込)毎に1枚、「レンタルビデオ風ステッカー」をプレゼント。(無くなり次第終了)

※特典の交換はできませんのでご了承ください。

【メタルヒーローPOP UP STORE in 札幌】

期間 2026年2月20日(金) ～ 3月26日(木)

時間 10:00～20:00

会場 ハンズ札幌店

所在地 北海道札幌市中央区北4条西2丁目 さっぽろ東急百貨店8階

https://sapporo.hands.net/

https://store.hakabanogarou.jp/view/category/ct1030

(C)東映