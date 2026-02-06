タワレコ渋谷店のレコードに囲まれたスタンディングバー「TOWER RECORDS BEER」2/28開店オープン記念の限定クラフトビールを発表

タワーレコード株式会社コラボレーションクラフトビール

タワーレコード株式会社（本店所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：嶺脇育夫）は、タワーレコード渋谷店のリニューアルに伴い、2月28日（土）に新しくオープンする6階アナログレコードフロア内のスタンディング式ビアバー「TOWER RECORDS BEER（タワーレコードビア）」の詳細を発表します。

タワーレコード渋谷店は、滞在型および体験型店舗への進化をめざし、段階的なリニューアルを進めてきました。その一環として、同店6階のアナログレコードフロア内に、新業態となるスタンディング形式のビアバー「TOWER RECORDS BEER」をオープンします。

当ビアバーは、10万枚を超えるアナログレコードに囲まれた空間で、音楽とともにビールを気軽に楽しめる設計となっています。また音楽カルチャーと親和性の高いクラフトビール文化に着目し、カウンターでは国内各地から厳選した全12タップのクラフトビールを常時提供します。

「TOWER RECORDS BEER」が掲げるのは、音楽を“選ぶ・聴く・味わう”という体験をビールへと拡張する試みです。クラフトビールをひとつの“音楽作品”と捉え、音楽ジャンルを選ぶ感覚でビールを楽しむことをコンセプトとしています。

このコンセプトを具現化するため、オープン記念として川崎・横浜・埼玉・神戸の国内4箇所のブルワリーとタッグを組みました。2月28日（土）より、これら4箇所の醸造所と共同開発した限定コラボレーションビール「BRIT HOP」、「CITY HOP」、「KILLER TUNE」、そして「Listen to the Music」を販売します。

「TOWER RECORDS BEER」について

▲ロゴマーク▲店内イメージ

■概要

・所在地：東京都渋谷区神南1-22-14 タワーレコード渋谷店 6階アナログレコードフロア

・休業日：不定休

・席数：オールスタンティングで最大20名前後

・営業時間：12:00～21:30（L.O. 21：15）

・公式Instagram：https://www.instagram.com/tower_records_beer/

■特徴

・アナログレコードフロアに併設したスタンディング式ビアバー

・音楽と相性の良いクラフトビール全12タップをセレクト

・買い物の合間や仕事帰りにも立ち寄りやすいカジュアルな設計

・DJイベントや音楽企画との連動も予定

■コラボレーションクラフトビール

オープン記念として川崎・横浜・埼玉・神戸の国内4箇所のブルワリーとタッグを組み、コラボレーションクラフトビールを数量限定で販売します。

店内で注ぎたての一杯を堪能出来るのはもちろん、缶や瓶でのテイクアウト販売も展開し、場所を問わず特別な一杯を楽しめます。

１.BRIT HOP（ブリット・ホップ）/カギヤブルワリー（川崎）

・ビアスタイル：ENGLISH IPA

カギヤブルワリーが手がける「BRIT HOP」は、日常に自然と溶け込む飲み心地を大切にした一杯です。イギリス産のホップを使用したその味わいは、UKロックやブリティッシュ・ポップの名盤のように、繰り返し楽しめる“定番トラック”として位置づけられています。

２.CITY HOP（シティ・ホップ）/REVO BREWING（横浜）

・ビアスタイル：PALE ALE

REVO BREWINGによる「CITY HOP」は、文字通りシティ・ポップを聴きながら楽しんで欲しいビールです。洗練された香りと軽快な飲み口は、アーバンかつメロウなシティ・ポップを想起させ、一口飲めば渋谷の夜を彩るサウンドクルーズへと誘われます。

３.KILLER TUNE（キラー・チューン）/TEENAGE BREWING（埼玉）

・ビアスタイル：DDH IPA

「KILLER TUNE」は、TEENAGE BREWINGの実験的な姿勢を反映した、一口で印象に残るインパクトを追求したビールです。大量のホップを惜しみなく使用しつつもバランスの良い味わいで、フロアに鳴り響く“キラー・チューン”のように、ビール好きを虜にする、珠玉の一杯に仕上げています。

４.Listen to the Music（リッスン・トゥ・ザ・ミュージック）/Open Air Brewing（神戸）

・ビアスタイル：WEST COAST IPA

Open Air Brewingが手がける「Listen to the Music」は、肩の力を抜いて楽しめるビールです。「WEST COAST IPA」は、タワーレコード発祥の地である、アメリカ西海岸発祥のビアスタイルで、まさにウェストコーストサウンドを象徴するような開放感のある爽快な一杯に仕上げています。

※ラベルデザイン

■タワーレコードポイント10倍キャンペーン

期間中に「TOWER RECORDS BEER」をご利用いただいたすべての方を対象に、タワーレコードポイントを10倍付与します。なお、「TOWER RECORDS BEER」では、タワーレコードポイントおよびｄポイントの両方がご利用いただけます。

開催期間：2月28日（土）～3月2日（月）