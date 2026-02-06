北海道は全国平均の2倍─ “ママ振（母の振袖）”保有率が高い理由とは？『#振袖gram札幌店 独自調査』
#振袖gram公式 https://www.furisode-gram.net
魔法のママ振袖公式 https://srs.tokyo
成人式・振袖市場の地域差を専門家が徹底分析
成人式を迎える女性の振袖選びにおいて、近年再注目されているのが「ママ振（母親が成人式で着用した振袖）」です。
全国的にママ振の活用が増えるなか、北海道では“全国平均の約2倍”とも言われる高いママ振保有率が確認されています。
なぜ北海道だけ、これほどまでにママ振文化が根付いているのか──。
振袖業界に10年以上携わる専門チームが、北海道特有の生活文化・市場構造・成人式事情をもとに、その理由を分析しました。
■ データで見る「北海道のママ振」事情
全国の振袖市場では、
新品購入
レンタル
ママ振（家族保有）
の3つが主流ですが、北海道ではママ振の選択率が突出して高い傾向があります。
業界調査によると、
全国平均のママ振保有率：約20％前後
北海道のママ振保有率：約40％前後
とされ、実に全国平均の約2倍に達しています。
■ 理由１.「本州と違う」北海道の成人式スケジュール
北海道の成人式は、本州と大きく異なります。
▶ 多くの地域で「1月開催＋前撮りは春～夏」
北海道では冬の積雪・気温の影響により、
成人式当日は式典のみ
写真撮影は雪のない季節に前撮り
という文化が定着しています。
その結果、
振袖の“最新トレンド”へのこだわりが比較的弱い
「良いものを大切に使う」意識が強い
という特徴が生まれ、ママ振が選ばれやすい環境が整っています。
■ 理由２.「本州より高い」振袖購入価格と輸送コスト
北海道では、振袖の新品購入価格が
本州平均より高くなる傾向があります。
理由は以下の通りです。
流通量が少ない
本州からの輸送コスト
展示会・在庫コストの高さ
結果として、
「新品を買うより、家にある振袖を活かしたい」
という合理的判断が多くなり、ママ振活用が自然に浸透してきました。
■ 理由３. 北海道特有の「家族文化」と所有意識
北海道では、
三世代同居・近居率が高い
家族行事を大切にする文化
「良いものは娘・孫へ受け継ぐ」価値観
が根強く残っています。
振袖は単なる衣装ではなく、
**家族の節目をつなぐ“象徴的存在”**として扱われることが多く、
ママ振は「古いもの」ではなく
**“想いを受け継ぐ正装”**として認識されています。
■ 理由４. 実は進化している「今どきママ振」
北海道でママ振が多い理由は、
「昔のまま着ている」からではありません。
現在は、
帯・小物の現代化
色合わせ・コーディネートの再設計
写真映えを意識したアレンジ
により、ママ振を“今風にアップデート”する選択が主流です。
そのため、
「新品レンタルより個性的」
「誰とも被らない」
という理由で、あえてママ振を選ぶご家庭も増えています。
■ 専門家コメント（振袖業界）
「北海道のママ振文化は、節約志向だけでなく
成人式そのものの考え方が本州と違うことが大きい。
“見せるための振袖”より
“家族の物語を着る振袖”という価値観が根付いています。」
■ 今後の振袖市場で注目される北海道モデル
北海道のママ振文化は、今後全国にも広がる可能性があります。
サステナブル志向
物価上昇による購入抑制
家族価値の再評価
こうした社会背景から、
**「ママ振＋現代コーデ」**は
次世代の成人式スタンダードになる可能性を秘めています。
■ まとめ
・ 北海道は全国平均の約2倍のママ振保有率
・ 成人式スケジュールと気候が大きく影響
・ 家族文化と合理性がママ振を後押し
・ 今は「古い」ではなく「進化したママ振」が主流
北海道の振袖事情は、
これからの成人式の在り方を示す先行モデルと言えるでしょう。
数字で見る「北海道ママ振」保有率の実態
振袖業界関係者へのヒアリングおよび、全国複数エリアの成人式動向調査をもとにした推計では、北海道は全国と比較して明確な差が見られます。
■ 全国と北海道のママ振保有率比較（推計）
全国平均約18～22％首都圏約15％前後関西圏約17％前後北海道約38～42％
北海道は全国平均の約2.0～2.3倍
■ 北海道でママ振が選ばれる主な理由（複数回答）
北海道在住の成人女性・保護者への業界アンケートでは、
ママ振を選択した理由として以下が挙げられています。
家に振袖があり、状態が良かった約72％新品購入は価格が高いと感じた約61％家族の思い出を大切にしたい約54％レンタルより個性が出せる約46％小物を変えれば今風になる約43％
※複数回答／業界調査ベース
■ 振袖にかかる総額比較（北海道相場）
新品購入約35万～50万円レンタル約18万～28万円ママ振（小物・前撮りのみ）約6万～12万円
ママ振は
新品購入の約1/4以下、レンタルの約1/2以下に抑えられるケースが多数。
■ 北海道の成人式事情（数字で見る特徴）
積雪期（1月）の屋外撮影実施率：10％未満
前撮りを春～秋に実施する家庭：約85％以上
成人式当日は「式典のみ参加」：約70％
この環境により、
**「最新トレンド重視」より「振袖の質・想い重視」**という選択傾向が強まっています。
■ 専門家分析（数字から見える北海道モデル）
「価格・気候・文化の3要素が重なり、
北海道では“ママ振＋現代アレンジ”が
もっとも合理的で満足度の高い選択肢になっています。
この傾向は今後、地方都市を中心に全国へ広がる可能性があります。」
■ 編集部注記（メディア向け）
※本リリース内の数値は、
・振袖業界関係者ヒアリング
・成人式利用者アンケート
・複数店舗の実売データを基にした推計値です。
取材・詳細データ提供をご希望のメディア様には個別対応いたします。
■ 取材・お問い合わせ先
――――――――――――――――――――
【本件に関するお問い合わせ先】
#振袖gram 編集部
――――――――――――――――――――
#振袖gram 東札幌店
〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌２条２丁目４－２１ ラメール札幌2F
011-799-4833
https://www.furisode-gram.net/hokkaidou/
#振袖gram 札幌琴似店
〒063-0811 北海道札幌市西区琴似１条５丁目４－１４ 内澤ビル４F
011-213-9116
https://www.furisode-gram.net/higashi-sapporo/yasui/
#振袖gram 新潟店
〒950-0962 新潟県新潟市中央区出来島2-1-6
025-288-5593
https://www.furisode-gram.net
#振袖gram 埼玉北上尾店
〒362-0015埼玉県上尾市緑丘3-3-11-2 PAPA上尾ショッピングアヴェニュープリンセス棟2階
048-729-7688
https://www.furisode-gram.net/saitamaken/
#振袖gram 名古屋駅前店
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目9番14号
名古屋東アーバンビル6F
052-990-4694
https://www.furisode-gram.net/nagoya/
#振袖gram 沖縄店
〒904-0034 沖縄県沖縄市山内２丁目８－１３ 1階
080-8565-3818
https://www.furisode-gram.net/okinawaken
#振袖gram 那覇店
〒902-0069沖縄県那覇市松島1-11-13C＆C 4F
098-884-6600
https://jmca-okinawa.com