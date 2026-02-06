北海道は全国平均の2倍─ “ママ振（母の振袖）”保有率が高い理由とは？『#振袖gram札幌店　独自調査』

一般社団法人ベストオブミス

成人式・振袖市場の地域差を専門家が徹底分析

成人式を迎える女性の振袖選びにおいて、近年再注目されているのが「ママ振（母親が成人式で着用した振袖）」です。

全国的にママ振の活用が増えるなか、北海道では“全国平均の約2倍”とも言われる高いママ振保有率が確認されています。

なぜ北海道だけ、これほどまでにママ振文化が根付いているのか──。

振袖業界に10年以上携わる専門チームが、北海道特有の生活文化・市場構造・成人式事情をもとに、その理由を分析しました。

■ データで見る「北海道のママ振」事情

全国の振袖市場では、

新品購入

レンタル

ママ振（家族保有）

の3つが主流ですが、北海道ではママ振の選択率が突出して高い傾向があります。

業界調査によると、

全国平均のママ振保有率：約20％前後

北海道のママ振保有率：約40％前後

とされ、実に全国平均の約2倍に達しています。

■ 理由１.「本州と違う」北海道の成人式スケジュール

北海道の成人式は、本州と大きく異なります。

▶ 多くの地域で「1月開催＋前撮りは春～夏」

北海道では冬の積雪・気温の影響により、

成人式当日は式典のみ

写真撮影は雪のない季節に前撮り

という文化が定着しています。

その結果、

振袖の“最新トレンド”へのこだわりが比較的弱い

「良いものを大切に使う」意識が強い

という特徴が生まれ、ママ振が選ばれやすい環境が整っています。

■ 理由２.「本州より高い」振袖購入価格と輸送コスト

北海道では、振袖の新品購入価格が

本州平均より高くなる傾向があります。

理由は以下の通りです。

流通量が少ない

本州からの輸送コスト

展示会・在庫コストの高さ

結果として、

「新品を買うより、家にある振袖を活かしたい」

という合理的判断が多くなり、ママ振活用が自然に浸透してきました。

■ 理由３. 北海道特有の「家族文化」と所有意識

北海道では、

三世代同居・近居率が高い

家族行事を大切にする文化

「良いものは娘・孫へ受け継ぐ」価値観

が根強く残っています。

振袖は単なる衣装ではなく、

**家族の節目をつなぐ“象徴的存在”**として扱われることが多く、

ママ振は「古いもの」ではなく

**“想いを受け継ぐ正装”**として認識されています。

■ 理由４. 実は進化している「今どきママ振」

北海道でママ振が多い理由は、

「昔のまま着ている」からではありません。

現在は、

帯・小物の現代化

色合わせ・コーディネートの再設計

写真映えを意識したアレンジ

により、ママ振を“今風にアップデート”する選択が主流です。

そのため、

「新品レンタルより個性的」

「誰とも被らない」

という理由で、あえてママ振を選ぶご家庭も増えています。

■ 専門家コメント（振袖業界）

「北海道のママ振文化は、節約志向だけでなく

成人式そのものの考え方が本州と違うことが大きい。

“見せるための振袖”より

“家族の物語を着る振袖”という価値観が根付いています。」

■ 今後の振袖市場で注目される北海道モデル

北海道のママ振文化は、今後全国にも広がる可能性があります。

サステナブル志向

物価上昇による購入抑制

家族価値の再評価

こうした社会背景から、

**「ママ振＋現代コーデ」**は

次世代の成人式スタンダードになる可能性を秘めています。

■ まとめ

・ 北海道は全国平均の約2倍のママ振保有率

・ 成人式スケジュールと気候が大きく影響

・ 家族文化と合理性がママ振を後押し

・ 今は「古い」ではなく「進化したママ振」が主流

北海道の振袖事情は、

これからの成人式の在り方を示す先行モデルと言えるでしょう。

数字で見る「北海道ママ振」保有率の実態

振袖業界関係者へのヒアリングおよび、全国複数エリアの成人式動向調査をもとにした推計では、北海道は全国と比較して明確な差が見られます。

■ 全国と北海道のママ振保有率比較（推計）

全国平均約18～22％首都圏約15％前後関西圏約17％前後北海道約38～42％

北海道は全国平均の約2.0～2.3倍

■ 北海道でママ振が選ばれる主な理由（複数回答）

北海道在住の成人女性・保護者への業界アンケートでは、

ママ振を選択した理由として以下が挙げられています。

家に振袖があり、状態が良かった約72％新品購入は価格が高いと感じた約61％家族の思い出を大切にしたい約54％レンタルより個性が出せる約46％小物を変えれば今風になる約43％

※複数回答／業界調査ベース

■ 振袖にかかる総額比較（北海道相場）

新品購入約35万～50万円レンタル約18万～28万円ママ振（小物・前撮りのみ）約6万～12万円

ママ振は

新品購入の約1/4以下、レンタルの約1/2以下に抑えられるケースが多数。

■ 北海道の成人式事情（数字で見る特徴）

積雪期（1月）の屋外撮影実施率：10％未満

前撮りを春～秋に実施する家庭：約85％以上

成人式当日は「式典のみ参加」：約70％

この環境により、

**「最新トレンド重視」より「振袖の質・想い重視」**という選択傾向が強まっています。

■ 専門家分析（数字から見える北海道モデル）

「価格・気候・文化の3要素が重なり、

北海道では“ママ振＋現代アレンジ”が

もっとも合理的で満足度の高い選択肢になっています。

この傾向は今後、地方都市を中心に全国へ広がる可能性があります。」

■ 編集部注記（メディア向け）

※本リリース内の数値は、

・振袖業界関係者ヒアリング

・成人式利用者アンケート

・複数店舗の実売データを基にした推計値です。

取材・詳細データ提供をご希望のメディア様には個別対応いたします。

