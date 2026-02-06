【新規開業】hotel MONdayグループの新ブランド「TABI」　東京・上野に誕生　―　禅と和が導く“上質な静けさ”に身を委ねる、新しい宿泊体験を提供

株式会社JHATTABI 上野 正面外観 （イメージ）TABI ロゴ

株式会社JHAT（本社：東京都、代表取締役：平林 朗）は、2026年4月10日（金）、東京・上野エリアに新ブランド「TABI」の第一号店となるアパルトホテル「TABI 上野」を開業いたします。

本施設はインバウンド旅行者をはじめ、ファミリーやグループでの滞在にも最適な5種類の客室を備え、長期滞在にも対応。日本古来の「和」の美意識と禅の「静寂」に現代的な快適さを融合した新しい宿泊体験を提供いたします。

◆「TABI」のコンセプト 禅 × 和 × 五感

― 旅の途中で、自分に戻る場所 ―

「TABI」の根底にあるのは、日本の伝統思想「禅」。

私たちは禅の精神に宿る“心地よさ”を大切にし、それを空間・サービス・体験全体に落とし込みました。



豪華さよりも、上質さ。

派手さではなく、静けさ。

効率ではなく、余白。



また、「無駄を削ぐ」禅の考え方は、持続可能な社会とも深く共鳴します。「TABI」は、「引き算の美学」を通じて、精神性とサステナビリティを美意識として表現し、これまでにない価値を創出します。過剰な装飾を排したミニマルなデザイン、リユース・リサイクルの取り組みなど。「TABI」は環境への配慮と美しさが調和する空間を生み出しています。

「TABI」の施設は街の中心に位置しながら、一日の始まりと終わりをゆったりと過ごせる場所です。

館内は和の美しさを基調としたデザインを採用。一歩足を踏み入れた瞬間から、日本の“和”の世界観を五感で感じられる設計とし、厳選されたアート、心ほどけるおもてなし、そして機能性にこだわった空間が訪れる人を穏やかな時間へと導きます。

◆多様なニーズに応える客室

「TABI」の客室は、すべて約37～87平方メートル のゆとりある空間設計。専用ルーフバルコニー付きなど5種類の客室からお選びいただけます。家族やグループでの滞在も快適に過ごせる広さを確保しています。

・SORA / 宙 - Sky (87.78平方メートル ) 【専用ルーフバルコニー付き】

SORA / 宙 - Sky (87.78平方メートル ) イメージ間取り図(イメージ)

・HANA / 花 - Flower (38.08-39.64平方メートル )

HANA / 花 - Flower (38.08平方メートル ) イメージ間取り図(イメージ)

・KAZE / 風 - Wind (38.37平方メートル )

KAZE / 風 - Wind (38.37平方メートル ) イメージ間取り図(イメージ)

・TSUKI / 月 - Moon (37.94平方メートル )

TSUKI / 月 - Moon (37.94平方メートル ) イメージ間取り図 (イメージ)

・TORI / 鳥 - Bird (39.30-39.80平方メートル )

施設概要

TORI / 鳥 - Bird (39.30-39.80平方メートル )間取り図 (イメージ)公式HP・ご予約はこちらから :https://hotel-monday.com/tabi/公式HPからの新規会員登録/ログインのご予約がお得！１.10％OFF２.14時アーリーチェックイン[表: https://prtimes.jp/data/corp/56759/table/98_1_e4427ced97a69ad3518725868b779945.jpg?v=202602061251 ]

■ 「hotel MONday」、「MONday Apart」は一体どんなホテル？

「hotel MONday Group」は東京24施設(豊洲、西葛西、日本橋や浜松町といった東京屈指のビジネスエリア、秋葉原や上野御徒町といった下町文化の残るエリア）、京都5施設（京都駅、烏丸二条、丸太町など京都駅や観光地などアクセスに便利なエリア）、大阪１施設（大阪難波という歴史、文化、美食とエンターテインメントが融合する日本第二の都市と言われるエリア)です。

ゲストが“暮らす”ように過ごせる「アパルトホテル」を目指したMONday Apartシリーズは、観光やビジネスに適した立地もさることながら、ホテル内の施設も充実。

シンプルかつ機能的でありながら日本の美意識を生かした客室や、自炊可能なキッチンや自動洗濯乾燥機をはじめとした長期滞在者向けの設備など、お客様の快適な滞在を叶えるためのサービスを取り揃えています。

Trip advisor アワード受賞

世界49の国と地域、28言語でサービスを展開する旅行口コミサイト「トリップアドバイザー」にはゲストの口コミ点数を基にした『ランキング』がございます。株式会社JHATの運営する hotel MONday Groupでは、世界の上位1％の施設にのみ授与される「ベスト・オブ・ザ・ベスト」を受賞している施設もあり、宿泊者から高い評価を得ています。

Traveler's Choice Awards Best of the Best 2025株式会社 JHAT

【 本プレスリリースに関するお問合せ先 】

株式会社JHAT 担当：風岡

TEL：03-6453-0144

FAX：03-6453-0954

メール：promotion_gp@jhat-m.com