京都府内初となる環境配慮型SSをエムケイ石油が出店、久御山南SSをセルフ化してリニューアルオープン

エムケイ石油株式会社（本社：京都市南区、社長：中島勇輔）は1994年に開業した京都府久世郡久御山町の国道一号線沿いにある出光アポロステーションブランドのフルサービスSS、旧MK久御山南サービスステーションを2026年2月6日にリニューアルオープンします。この新しいMK久御山南SSはフルサービスからセルフサービスとなります。

MK久御山南SSの地図

MK久御山南SSの住所は京都府久世郡久御山町大字野村小字村東88-1の国道1号線に面した立地。2025年6月30日よりリニューアルのため改装工事に入っていました。給油方式はセルフスタンドで、同時給油4台です。営業時間は24時間営業、年中無休。

MK久御山南SSはKeePerプロショップ久御山南SSを併設しており、こちらもリニューアルし「洗車」関係のサービスを充実させています。

コーティングブースを完備し、天候の悪い日でも屋内でコーティングが可能です。また、セルフ洗車機を1台設置し、拭き上げスペースを3台分も確保しています。

環境配慮型SS「Type Green」に

MK久御山南SS「Type Green」では、環境配慮型SSとしての特長をより具体的に体現するため、給油スペースのキャノピー（屋根）部に木材を採用し、視認性が高く意匠性と木の温もりを感じられる空間づくりを進めています。さらに、販売棟の屋根上を緑化することで、景観への配慮に加え、夏場の熱負荷の低減なども見据えた環境負荷軽減に取り組んでいます。

開所式の開催

2026年2月5日（木）リニューアルされたMK久御山南SSにて開所式を執り行いました。式典には、エムケイホールディングス株式会社 代表取締役社長 青木信明、取締役副社長 金本達也、エムケイ石油株式会社 代表取締役社長 中島勇輔、のほか、出光興産株式会社 関西支店 副支店長 原 浩二様、株式会社創都設計 代表取締役社長 大東 俊也様、株式会社トミナガ 代表取締役社長 大蔵 浩二様らにご参加いただきました。

MK久御山南SS所長 瀬戸裕樹からのコメント

私たちエムケイ石油株式会社 セルフMK久御山南サービスステーション社員一同は、このたびのリニューアルオープンに際し、喜びと責任を胸に、「笑顔と挨拶」をモットーに地域に愛される店舗づくりを目指してまいります。

また、Drive On（ドライブオン）やapollostation card（アポロステーションカード）の普及に努めるとともに、高品質な洗車・コーティングを通じて、お客様に感動と満足をお届けします。

率先垂範の精神で一致団結し、地域ナンバーワンのサービスステーションを目指すとともに、MKグループの発展に貢献することをここに誓います。

リニューアルされた併設するKeePerプロショップ久御山南SSのサービス

リニューアルした最新のドライブスルー洗車機

ダイフクの最新ドライブスルー洗車機 「トレウス WIDE」 を導入しています。この機種は従来モデルよりも入口が広く設計されているので、大型乗用車でも安心してスムーズに進入でき、洗車機の操作に不慣れな方でもストレスなくご利用いただけます。

また、静音性能に優れたブラシ を採用しているため、洗車中の音が軽減され快適な時間をお過ごしいただけます。加えて、純水を利用したすすぎによって拭き上げの手間を大きく減らし、クルマの仕上がりがさらに美しくなります。簡単・安心・高品質な洗車をぜひ体験してください。

機種名

株式会社ダイフクプラスモア トレウスＷＩＤＥ ＣＭＴＥ８０００



ドライブスルー洗車価格（税込）

シャンプー洗車 700円

コーティング車専用水洗い 900円

はっ水コート 1,500円

つるつる！ガラス系コート 2,200円

艶ピカ！ガラス系コート（プロストコート）3,000円



オプションメニュー（税込）

クリーミー泡 200円 高圧ジェット 200円

しっかり洗浄 200円 ホイール洗浄 300円

■KeePerコーティング

Keeperコーティングは、ガラス被膜によって車に深いツヤを与え、美しい状態を長く保てるのが特長です。水はじきが良く、雨や汚れが付きにくいため、洗車の手間が大幅に減ります。また、紫外線や酸性雨、鉄粉などから塗装面をしっかり保護し、車の劣化を防ぎます。耐久性も高く、コーティングの種類によっては1年から3年以上効果が持続するため、長期的に車の価値を守ることができます。さらに、施工時間が比較的短く、施工後すぐに車を使用できる点も大きなメリットです。

久御山南SSのKeePerプロショップがお勧めするコーティングメニューはダイヤIIキーパー。

ダイヤモンドキーパーの2倍の艶と自浄効果を身に着け新登場！ノーメンテナンスで耐久期間は３年。

2月6・7・8日はグランドオープンイベント開催中

2月6日の開店を記念するグランドオープンイベントでは、ガソリン・軽油を15L以上給油でBOXティッシュ5箱、小学生以下のお子様をお連れの方にはお菓子の詰め合わせをプレゼントします。



MKグループの原点であるエムケイ石油

エムケイ石油は、1957年（昭和32年）にMKグループの創業者の故青木定雄が京都の老舗スタンドの永井商店を引き継ぎ設立した株式会社永井石油（のちにエムケイ石油に社名変更）がはじまりです。永井石油設立の３年後の1960年（昭和35年）にミナミタクシー（のちに桂タクシーと合併し、エムケイ株式会社に社名変更）が設立されています。MKグループの創業の原点はガソリンスタンドで、以後60年間、MKグループはタクシー事業とガソリンスタンド事業を両輪に事業を拡大していきました。創業者は出光興産株式会社の出光佐三氏の精神に共感し、エムケイ石油は出光石油の看板を掲げて事業を行ってきました。

エムケイ石油は2001年に京都府と滋賀県に33ヵ所のスタンドを展開するに至り、その後はスタンドを集約してのスクラップアンドビルドで大型化とセルフ化を進め、現在京都府下に14ヵ所運営しています。

2023年のホールディングス化の推進で経営陣の若返りをはかり、前社長の青木信明（エムケイホールディングス株式会社 代表取締役社長）が退任し、中島勇輔が代表取締役社長に就任。

店名

セルフMK久御山南サービスステーション

KeePerプロショップ久御山南SS



住所

京都府久世郡久御山町大字野村小字村東88-1

電話番号

075-632-5656

営業時間

24時間（年中無休）

MK久御山南SSの地図





＜会社情報＞

商号 エムケイ石油株式会社

代表者 代表取締役社長 中島勇輔

設立年 1957年（昭和32年）

本社所在地 京都市南区西九条東島町63-1

従業員数 210人（アルバイト含む）

年商 97億円（2024年度）

事業内容 ガソリンスタンド、自動車整備、自動車販売、損保他

事業所数 サービスステーション15ヵ所（京都府14ヵ所、兵庫県1ヵ所）

◆ウェブサイト＞＞https://www.mk-group.co.jp/oil/

◆採用情報＞＞https://mkoil-recruit.jp/-/top/index.html





＜MKグループ＞

全国８都市で運行するハートのマークのMKタクシーを中心にハイヤー、観光バス、運行管理事業、レンタカー、ガソリンスタンド、アミューズメント等を運営する企業グループ。質の高い接客サービスとハイグレード車両で国内外から評価される。エムケイホールディングスグループ、MK西日本グループ、東京エムケイ株式会社の３グループで経営。

エムケイホールディングスグループはエムケイホールディングス株式会社が持株会社となり傘下にはエムケイ株式会社、滋賀エムケイ株式会社、名古屋エムケイ株式会社、札幌エムケイ株式会社、エムケイ石油株式会社、エムケイ観光バス株式会社がある。MK西日本グループは大阪エムケイ株式会社、神戸エムケイ株式会社、関空エムケイ株式会社、福岡エムケイ株式会社、沖縄エムケイ株式会社からなる。