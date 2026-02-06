【セミナー開催】フォロワー20万人を2年で築いた「せいろ蒸し」ブームの立役者・りよ子さんに学ぶ Instagram運用の実践ノウハウ

アイランド株式会社

「フーディストノート」「おとりよせネット」「朝時間.jp」などのウェブメディア運営をはじめ、長年にわたり「食」と「ライフスタイル」領域でインフルエンサーマーケティング事業を展開してきたアイランド株式会社（https://www.ai-land.co.jp/ 本社：東京都渋谷区、代表取締役：粟飯原理咲）は、食品メーカーのSNS運用・マーケティング担当者向けに、オフラインセミナー「フォロワー20万人を2年で築いた「せいろ蒸し」ブームの立役者・りよ子さんに学ぶ Instagram運用の実践ノウハウ」を、2026年3月18日（水）に「外苑前アイランドスタジオ（東京・外苑前）」にて開催いたします。

【申込みフォーム】

https://forms.gle/V4xW2f4U9SrHhAuo6

【セミナー実施について】

当社は2003年以来、「おとりよせネット」や「フーディストノート」などのメディア運営や、食品・飲料メーカーを中心に、ライフスタイル領域におけるトレンドを捉えたインフルエンサー・SNSマーケティング支援、企業公式SNS運用サポートに取り組んでいます。

近年、SNSを起点に料理トレンドが次々と生まれる中、企業のSNS運用においては、「トレンドをどう捉え、どうコンテンツに落とし込むか」が成果を左右する重要なポイントとなっています。

本セミナーでは、「2025年トレンド料理ワード大賞（※）」で注目を集めた「せいろ蒸し」ブームの立役者・りよ子さんをゲストに迎え、トレンドを生み出す発想やInstagram運用の実践ノウハウを、フーディストノート編集部との対談形式でご紹介します。あわせて、トレンドをどのようにコンテンツに落とし込み、企業アカウントの運用に活かしていくか、実務に直結するヒントをお届けします。

（※）参考：2025年トレンド料理ワード大賞

https://www.ai-land.co.jp/press/p-foodistservice/23689/



プログラム- トレンド料理ワード大賞「せいろ蒸し」について- なぜ “せいろ蒸し” が話題なのか、ヒットの裏側- りよ子さんによるInstagram運用の秘訣コンテンツづくりの考え方、アカウント成長のための取り組み- フーディストノート編集部によるInstagram運用事例紹介トレンド料理のウォッチ方法、共同投稿などを活用した運用の工夫- 質疑応答- 懇親会（ワンドリンク付）セミナー対象（食品関連企業ご担当者様向け）- 食品メーカーでSNS運用やマーケティングを担当されている方- 料理トレンドを活かしたコンテンツ作りに課題を感じている方セミナーで得られること- 料理トレンドを意識したSNSコンテンツ作成の考え方- 人気アカウントのInstagram運用の具体的なノウハウ- 共同投稿の活用方法など、インフルエンサー施策成功のヒント開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/1653/table/213_1_734d88fafd65fcf6d3f5cf7acc9abc62.jpg?v=202602061251 ]注意事項- 開始30分以降はご入場いただけません- 学生、フリーランス、競合他社様のご参加はご遠慮いただいております- 登壇者や参加者への営業目的のご参加はご遠慮ください- セミナー中の録画や録音はご遠慮ください- 終了時刻は前後する可能性がございます- セミナーの様子を撮影いたします。弊社サイトやソーシャルメディアなどで紹介させていただくことがございます登壇者りよ子さん

せいろの魅力にとりつかれたOLとして、2023年4月に始めたInstagramで、すべてを蒸したい気持ちを投稿。野菜を蒸すだけのシンプルレシピから、一度に主菜と副菜が完成する同時調理レシピ、ごはんもの、スイーツまで、パパッと作れる簡単レシピが共感を呼び、フォロワー数23万人超えと大人気に。初著書の『すべてを蒸したい せいろレシピ』(Gakken)は、累計発行部数30万部超の大ヒットとなり、第12回料理レシピ本大賞in Japan 2025【料理部門】大賞、楽天Kobo電子書籍Award 2025【人生に役立つ本(国内編)】大賞などを受賞。「せいろブームの火付け役」として、テレビ、Web、雑誌などで活躍中。

https://www.instagram.com/musu_riyoco/

主催：アイランド株式会社

「おとりよせネット」「フーディストノート」などのメディア運営で培った知見と、インフルエンサーとのネットワークを強みに、「食」と「ライフスタイル」領域を中心としたSNSマーケティング支援を行っています。トレンドの分析・企画立案から、インフルエンサー施策、コンテンツ開発、企業公式SNSアカウント運用サポートまでを一貫して手がけ、企業のSNS活用を成果につなげる支援を行っています。

https://www.ai-land.co.jp/snsmanagement/



＜事例＞

【お客様インタビュー：アルコス様】SNSはブランドの声を“共感”に変える、心強いパートナー

https://foodistnavi.jp/topics/250718a/

【お客様インタビュー：和歌山県庁様】公式SNSリニューアル後3か月でフォロワー5000人増、月間リーチ18倍に！ 「和歌山県産品の魅力」を全国に届けるSNS運営

https://foodistnavi.jp/topics/250825a/

