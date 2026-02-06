令和7年度東京ライフ・ワーク・バランス認定企業認定状授与式で受賞企業を発表！

東京都産業労働局

東京都は、「ライフ・ワーク・バランスEXPO東京2026」内で行われた、「令和7年度東京ライフ・ワーク・バランス認定企業認定状授与式」にて、認定企業10社のご紹介と、認定企業の中でも優れた取組を行った企業として、「大賞」と「優秀賞」の発表を行いました。会場では、東京都知事によるビデオメッセージの放映も行いました。

＜大賞＞正和興業株式会社

10社の中から、大賞に選出されたのは、建設業では初受賞となる正和興業株式会社様。「給与も休みも増やす！」というスローガンのもと、3年間かけて、基本給の底上げ、勤怠アプリでの出勤・残業管理の徹底、段階的な休日増加などの取組を推進。その結果、年収7.5%アップ・残業約3割減・年間休日約２割増など、大きな成果を上げられました。

この成果を活かし、ホームページもリニューアル。求職者が本当に知りたい情報を掲載し、多くの新卒を採用された点も受賞のポイントです。

＜優秀賞＞ユナイト株式会社

優秀賞には、ユナイト株式会社様が選出されました。“社員の声をきちんと拾うこと”を特に大切に、社内制度に関するアンケート・グループディスカッションを実施。ランチ会も定期的に開催。多様なコミュニケーションツールで社員に寄り添った制度改善を実現しています。

また、育業から復帰した社員が無理なく職場に戻れるよう、「在宅勤務制度」や「選択的週休３日制」を導入。そして、「短時間勤務制度」を小学校卒業まで使えるように拡充するなど、社員のライフステージに合わせて制度を見直している点が高く評価されました。

■出展企業・団体のご紹介

イベントでは、認定企業のほか、ライフ・ワーク・バランスの推進に向けた支援や相談窓口を実施する団体等を「ライフ・ワーク・バランス支援団体」とご紹介いたします。

＜令和７年度東京ライフ・ワーク・バランス認定企業一覧（五十音順）＞

〇株式会社JPメディアダイレクト

〇株式会社修護

〇正和興業株式会社

〇株式会社根本造園

〇株式会社ビジコンネクスト

〇株式会社プライム・ナンバーズ

〇株式会社メディアネットワーク

〇ユナイト株式会社

〇FP法人ライフデザイン

〇NPO法人ワーク・ライフ・ バランス ラボ

＜ライフ・ワーク・バランス支援団体＞ ※ ◎印は会場でブース出展。〇印はオンライン出展

◎東京働き方改革推進支援センター

◎東京商工会議所

◎株式会社チェンジウェーブグループ

◎一般社団法人日本フェムテック協会

◎株式会社ワーク・ライフバランス

◎公益財団法人東京しごと財団

◎東京都 子供政策連携室 企画調整部 プロジェクト推進課

◎東京都 生活文化局 都民生活部 男女平等参画課

〇東京労働局 雇用環境・均等部 指導課

〇一般社団法人日本テレワーク協会

〇東京都 保健医療局 保健政策部 保健推進課

〇東京都 産業労働局（雇用就業部 労働環境課/東京都労働相談情報センター）

■最先端の技術を持った製品・サービスを紹介！

ライフ・ワーク・バランスに関する様々な機器やサービスを「体験」できる「働き方改革応援コーナ

ー」、家庭と仕事の両立を実現するのに役立つ５つのテーマを「知る」ことができる「家庭と仕事の

両立支援コーナー」をご用意し、課題解決の糸口となるコンテンツを実施いたします。

＜働き方改革応援コーナー＞ ＜家庭と仕事の両立支援コーナー＞

〇ワークプレイス改革 〇育児と仕事の両立

〇DX・業務効率化 〇介護と仕事の両立

〇ワークエンゲージメント 〇女性活躍・働く女性のウェルネス

〇健康経営 〇病気治療・不妊治療と仕事の両立

〇手取り時間の創出

■オンライン展示会のお知らせ

本イベントは、2月17日（火）から3月10日（火）までの期間を、オンライン開催いたします。

会場を360度再現したバーチャル展示会も開催いたします。

リアル展示会に行けなかった方や、もう一度見たいコーナーがある方のご参加をお待ちしております！

【オンライン展示会URL】 https://lwb-expo-2026.metro.tokyo.lg.jp/(https://lwb-expo-2026.metro.tokyo.lg.jp/)