多機能素材を使ったアパレルブランドCROSS FUNCTION(クロス ファンクション) 2026年春の新作コレクションを公開

クロスプラス株式会社

クロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛）が展開する「CROSS FUNCTION（クロスファンクション）」は、2026年2月6日（金）よりオンラインストアの特設サイトにて春のコレクションを公開いたしました。また、プロモーションの拡大に伴い、動画広告の配信も開始いたします。

2026 春夏のテーマは「Live gracefully（しなやかに生きる） 」。多機能なリネンライクやシアー素材、ベビーピンクやライトブルーなど軽やかな彩り。窮屈なものを手放して心も体も健やかに、自分らしい毎日を送るためのパートナーアイテムを展開します。

特設サイト :https://www.crossplus.jp/lookbook/crossfunction/26ss/

動画プロモーション：https://www.crossplus.jp/?fw_playlist=gdLEJg&fw_video=5qJP8X&fw_channel=rose_top(https://www.crossplus.jp/?fw_playlist=gdLEJg&fw_video=5qJP8X&fw_channel=rose_top)

■CROSS FUNCTIONについて

「毎日着たい」が詰まった暮らしにやさしいベーシックウエアを展開。季節・気温に左右されることなくおしゃれを楽しめるしっかりとした高機能アイテムは、着る人のあらゆるシーンと共に過ごす「味方服」を目指しています。いつでも「ちょうどいい」と思える服が「ちょうどいいプライス」で見つかるアパレルブランドです。

■春の新コレクション5スタイルを紹介

▼《撥水》FRESH DENIM デニムルーズオールインワン

・price：\5,940(tax in)

・color : navy / saxe

・size : M / L / LL

・function : 撥水 / 花粉が落ちやすい / 軽い

※一般的なデニムは10.0oz程度(283.5g/M2)／撥水デニムは6.7oz(190g/M2)

・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=955025&bid=crossfunction&cat=AP…(https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=955025&bid=crossfunction&cat=AP%E2%80%A6)

《シワになりにくい》サマナチュラ リネンライクバンドカラーハーフスリーブブラウス

・price：\3,960(tax in)

・color : light-green / charcoal / off-beige / mocha

・size : M / L / LL

・function : シワになりにくい / UVカット / 接触冷感 / マシンウォッシャブル

・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=957010&bid=crossfunction&cat=APPONE(https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=957010&bid=crossfunction&cat=APPONE)

※一部カラー3月上旬入荷予定

《シワになりにくい》サマナチュラリネンライクセンタープレスワイドパンツ

・price：\3,960(tax in)

・color : light-green / charcoal / off-beige / mocha

・size : M / L / LL

・function : シワになりにくい / UVカット / 接触冷感 / マシンウォッシャブル

・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=957000&bid=crossfunction&cat=APPONE(https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=957000&bid=crossfunction&cat=APPONE)

※３月上旬入荷予定

《接触冷感》サマ美え とろみワークディテールドレープシャツ

・price：\4,950(tax in)

・color : beige / charcoal

・size : M / L / LL

・function : 接触冷感

・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=955026&bid=crossfunction&cat=APPONE(https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=955026&bid=crossfunction&cat=APPONE)

《接触冷感》《接触冷感》サマ美え とろみフレアマーメードスカート

・price：\4,950(tax in)

・color : beige / charcoal

・size : M / L / LL

・function : 接触冷感

・URL :

https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=955024&bid=crossfunction&cat=APPONE(https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=955024&bid=crossfunction&cat=APPONE)

《洗える》サマ美え フロントポケットシアーカーディガン

・price：\3,960(tax in)

・color : blue / beige / black / gray

・size : M / L / LL

・function : マシンウォッシャブル / タンブル乾燥 / 毛玉になりにくい

・URL :https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=952025&bid=crossfunction&cat=APPONE(https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=952025&bid=crossfunction&cat=APPONE)

※３月上旬入荷予定

《吸水速乾》エブ楽 きれいめイージーパンツ

・price：\2,970(tax in)

・color : navy / sax / ivory / off-beige / olive / black

・size : M / L / LL

・function : マシンウォッシャブル / 吸水速乾 / UVカット / 接触冷感

・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=955000&bid=crossfunction&cat=APPONE(https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=955000&bid=crossfunction&cat=APPONE)

《洗える》サマ美え 金釦メッシュテーラードダブルジャケット

・price：\6,930(tax in)

・color : mocha / black

・size : M / L / LL

・function : マシンウォッシャブル / シワになりにくい

・URL :

https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=956009&bid=crossfunction&cat=APPONE(https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=956009&bid=crossfunction&cat=APPONE)

※３月上旬入荷予定

■2026 SPRING COLLECTION

特設サイト :https://www.crossplus.jp/lookbook/crossfunction/26ss/

■ONLINE STORE

https://www.crossplus.jp/shop/crossfunction/

■CROSS FUNCTION MEDIA

URL: https://www.crossplus.jp/blog/crossfunction/

Instagram :https://www.instagram.com/cross.function/?hl=ja

■本商品に関するお問い合わせ先

クロスプラス株式会社

メールアドレス product-info@crossplus.co.jp

※大変恐れ入りますが、メールでのお問い合わせのみとなりますので、ご了承ください。

■クロスプラス 会社概要

会社名：クロスプラス株式会社

代表者：山本大寛

所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13

URL ：https://www.crossplus.co.jp

クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。