SNS総フォロワー90万人超のママタレント・ゆうこりんによるオンラインコミュニティ「ゆうこりんのお料理部」がFANTSにて開設

株式会社スタジアム

株式会社スタジアム（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役：森川智仁）が提供するオンラインコミュニティプラットフォーム「FANTS（ファンツ）」にて、ママタレントの小倉優子氏が主宰するオンラインコミュニティ「ゆうこりんのお料理部（美容・子育ても♪）」が開設されました。

本コミュニティは、Instagramフォロワー約51万人・Amebloフォロワー約29万人・YouTubeチャンネル登録者約9万人超の発信力を持ち、3人の男の子を育てるママタレントとしても知られるゆうこりんが主宰。料理や子育て、美容といった暮らしにまつわるテーマを、ファンと一緒に楽しみながら深めていくオンラインコミュニティです。

これまでにレシピ本の出版や料理番組の出演など、暮らしに関する発信を続けてきたゆうこりんだからこそ届けられる、毎日の生活に役立つ内容が揃っています。誰でも気軽に参加しやすい雰囲気で、FANTS内でも注目のコミュニティとなっています。

■ゆうこりんからのメッセージ

このサロンでは、

「一緒に学んで、楽しもう☆」を大切にしながら、

お料理・お菓子・美容・子育てを通して、ほっとできる時間を共有できたら嬉しいです。

忙しい毎日の中で、少しだけ自分のための時間を持ちたい方、

おうちごはんを楽しみたい方、

イベントが大好きな方、

子育てのことを気軽に話したい方。

そんな皆さんと一緒に、温かいコミュニティを育てていけたらと思っています。

楽しいイベントや配信もたくさんご用意していますので、

よかったら遊びに来てください☆

■プロフィール

小倉 優子

3人の男の子を育てるママタレントとして活動中。子育てと仕事を両立しながら、これまでにレシピ本の出版や料理関連コンテンツの制作も手がける。

Instagramフォロワーは約51万人、Amebloフォロワー約29万人、YouTubeチャンネル登録者数は約9万人超。SNSでは自身のライフスタイルやリアルな子育て、日々のレシピや工夫を発信し、多くの女性から支持を集めている。

・Instagram：https://www.instagram.com/ogura_yuko_0826/

・Youtube：https://www.youtube.com/@ogura_yuko_0826

・アメブロ：https://ameblo.jp/ogura-yuko1101/

・コミュニティ入会サイト：https://yukorin-salon.fants.jp/

■コンテンツ内容

「ゆうこりんのお料理部（美容・子育ても♪）」は、料理を中心に、美容や子育てにまつわる日常のアイデアを気軽に共有できるコンテンツをご用意しています。

・今月のレシピ

ゆうこりんが毎月、暮らしに寄り添った料理テーマを発信します。旬の食材を使ったメニューや家族が喜ぶ一品など、毎日の食卓に役立つヒントが満載です。

・ライブ配信&アーカイブ

ゆうこりんとリアルタイムでコミュニケーションを楽しむことができます。配信を見逃した方もアーカイブにて後から視聴可能。いいねでリアクションやコメントをすることも可能です。

・ゆうこりんのつぶやき

家事や育児の合間に感じたことを、ゆうこりんが気軽にシェアするつぶやき部屋です。参加者の方もリアクションやコメントができます。

・質問箱

月1回、参加者から寄せられた質問に、ライブ配信でゆうこりんが答えます。

・コミュニティ

参加者の方が自己紹介や雑談をする部屋。ほっとひと息つけるリビングのような場所です。

・つくれぽ

参加者の方が料理をシェアする部屋。ゆうこりんがライブ配信で紹介した料理や自分で作った料理を投稿できます。

■実際に入会されたユーザーの声

ユーザーからは、以下のような声が続々と届いています。

「ずっと憧れだったので、オンラインサロンに入会することができて、とっても嬉しいです 」

「ゆうこりんを見習って、お料理に子育て、仕事、頑張りたいと思います！」

「ゆうこりんの料理本が大好きだったので、お料理部で教えていただけるのが嬉しいです🍳」

「ゆうこりんのことが大好きな方々とライブ配信で繋がることができて、とっても嬉しいです(ハート)」

「夢にまでみたランチ会に参加できるかもしれないと思うとわくわくが止まりません。」

ファン同士のコメントやゆうこりんへの質問も活発で、料理や子育ての情報だけでなく、共感やつながりが自然と生まれる場として盛り上がりを見せています。

■料金プラン

月額 2,980円（税込）

お申し込みはこちら(https://yukorin-salon.fants.jp)

※ページに遷移していただき、月額利用費を確認し、【入会を申し込む】をクリックしてください。

■FANTSで広がる料理×ファンクラブ型コミュニティ

FANTSではこれまで、キャリア支援、ヘルスケア、教育など、さまざまな分野でオンラインコミュニティの立ち上げを支援してきました。近年では、ファンクラブのような距離感で交流しながら、自身のライフスタイルを共有できるコミュニティが注目を集めています。

「ゆうこりんのお料理部（美容・子育ても♪）」は、家事や子育て、美容など、暮らしをもっと楽しくしたいと思う方に向けたコミュニティです。

リアルタイムでコミュニケーションが取れるライブ配信機能、1対1でのやり取りができるメッセージ機能など、FANTSの新機能を活用した設計により、ユーザーの習慣化をしっかりサポート。日々のちょっとした工夫や楽しみを見つけながら、ファンと一緒に暮らしを楽しむきっかけが生まれる場として広がっています。

■FANTS（ファンツ）について

FANTSは、クリエイターが自分らしく生きられることを支援し、クリエイターがファンと文化を作っていく世界を作っていきます。

クリエイターや事業者が自身のスキルやコンテンツをオンラインで提供・販売し、ビジネスとして継続的に運営していくためのビジネス統合プラットフォームです。ノーコードで利用でき、販売・決済・顧客管理・コンテンツ提供といったオンラインビジネスに必要な機能を一つの基盤で提供しています。

FANTSでは、「FANTSオンラインコミュニティ」と「FANTSサービス販売」の2つを展開しており、クリエイタービジネスをより一層サポートします。FANTSは今後も、クリエイターが、無理なく・長く活動を続けられる環境づくりを目指し、サービスの拡張を進めていきます。

FANTSオンラインコミュニティ：https://fants.jp/

FANTSサービス販売：https://servicesales.fants.jp/

■株式会社スタジアムについて

株式会社スタジアム は、「めぐる情熱で、組織とひとが輝く世界をつくる。」を理念に、個人や事業者が情熱をビジネスとして継続的に発揮できる環境づくりに取り組んでいます。

これまで、オンラインコミュニティプラットフォームとして継続的な関係構築を支援し、500以上のコミュニティを運営サポートし、累計決済金額は25億円を突破しています。教育、美容、フィットネス、キャリア支援など、多様な分野において個人から法人まで幅広い事業のオンライン展開を支えてきました。

株式会社スタジアムでは、クリエイターが自分らしく好きを継続して創作活動ができる世界を目指して、プロダクト開発を進めていきます。

所在地： 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1丁目13番23号 HARVEY FUSHIMI 3F

代表者： 代表取締役 森川智仁

会社HP：https://stadium.fan/

株主： 株式会社スタメン（東証グロース上場）100%