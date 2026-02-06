＜MERCURYDUO（マーキュリーデュオ）＞美しさを纏い、強さと品格を宿す。2026 Spring Collectionの最新LOOKを公開

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営する、「MAKE MY DUO.」をコンセプトに持つレディースブランド「MERCURYDUO（マーキュリーデュオ）」は2026年2月6日(金)12:00より2026 Spring CollectionのVISUAL LOOKを公式通販サイト「RUNWAY channel」にて公開します。

掲載商品は公式通販サイト「RUNWAY channel」にて予約販売を開始し、店舗では順次発売予定です。

RUNWAY channel：https://runway-webstore.com/mercuryduo/

MERCURYDUO 2026 Spring Collection

『BE YOURSELF』

目まぐるしく変化する時代のなかで、揺らぐことなく

自分の信じる美しさを纏って歩く

自然体でありながらも内に強さと品格を宿す

芯のある女性たちへ

程よく体のラインに沿わせながらも

締め付けずに美シルエットを表現

そこに少しエッジの効いた大人のモード感を加えて

媚びない強さと自分らしさを貫く姿に

どこか都会的なムードが香るコレクション

Jacket 18,700円 / Knit 7,920円 / Skirt 14,300円 / Bag 18,700円 / その他 参考商品 (すべて税込)Blouse 13,200円 / Skirt 16,500円 / Bag 19,800円 / その他 参考商品 (すべて税込)

Combinaison 18,700円 / その他 参考商品 (すべて税込)

Coat 19,800円 / Blouse 10,450円 / Pants 15,400円 / Bag 19,800円 / その他 参考商品 (すべて税込)Jacket 17,930円 / onepiece 22,000円 / その他 参考商品 (すべて税込)

Jacket 22,000円 / Knit 10,450円 / Pants 15,400円 / Bag 19,800円 / Shoes 14,300円 / その他 参考商品 (すべて税込)Cardigan 13,200円 / onepiece 19,800円 / Shoes 14,300円 / その他 参考商品 (すべて税込)

Knit 8,800円 / その他 参考商品 (すべて税込)

詳細はこちら :https://runway-webstore.com/mercuryduo/

MERCURYDUOについて

「MAKE MY DUO.」

～重なり合う魅力を楽しむ～

上品な美しさと洗練された可愛さ

2つの魅力の重なりを自分らしく楽しむこと

それが、きっと新しい自分に気づかせてくれる

■MERCURYDUOオフィシャルサイト/SNS

Official Site：https://brand.mercuryduo.com/

Web Store ：http://runway-webstore.com/mercuryduo/

X ：https://x.com/mercuryduo_com

Instagram ：https://www.instagram.com/mercuryduo_com/

【会社概要】

社 名：MARK STYLER株式会社

本社所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-8-14

創 業：2005年11月

代表者：代表取締役社長 秋山 正則

事業概要：

(1)オリジナルブランドによる婦人服・服飾雑貨の企画開発、直営店での小売ならびにフランチャイズ店、専門店等への卸売

(2)自社運営のeコマースサイト「RUNWAY channel」および他社運営eコマースサイトを利用した商品のインターネット販売

URL：http://www.mark-styler.co.jp