＜MERCURYDUO（マーキュリーデュオ）＞美しさを纏い、強さと品格を宿す。2026 Spring Collectionの最新LOOKを公開

MARK STYLER株式会社


MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営する、「MAKE MY DUO.」をコンセプトに持つレディースブランド「MERCURYDUO（マーキュリーデュオ）」は2026年2月6日(金)12:00より2026 Spring CollectionのVISUAL LOOKを公式通販サイト「RUNWAY channel」にて公開します。


掲載商品は公式通販サイト「RUNWAY channel」にて予約販売を開始し、店舗では順次発売予定です。



RUNWAY channel：https://runway-webstore.com/mercuryduo/




MERCURYDUO 2026 Spring Collection


『BE YOURSELF』



目まぐるしく変化する時代のなかで、揺らぐことなく


自分の信じる美しさを纏って歩く


自然体でありながらも内に強さと品格を宿す


芯のある女性たちへ



程よく体のラインに沿わせながらも


締め付けずに美シルエットを表現



そこに少しエッジの効いた大人のモード感を加えて


媚びない強さと自分らしさを貫く姿に


どこか都会的なムードが香るコレクション





Jacket 18,700円 / Knit 7,920円 / Skirt 14,300円 / Bag 18,700円 / その他 参考商品 (すべて税込)

Blouse 13,200円 / Skirt 16,500円 / Bag 19,800円 / その他 参考商品 (すべて税込)



Combinaison 18,700円 / その他 参考商品 (すべて税込)



Coat 19,800円 / Blouse 10,450円 / Pants 15,400円 / Bag 19,800円 / その他 参考商品 (すべて税込)

Jacket 17,930円 / onepiece 22,000円 / その他 参考商品 (すべて税込)



Jacket 22,000円 / Knit 10,450円 / Pants 15,400円 / Bag 19,800円 / Shoes 14,300円 / その他 参考商品 (すべて税込)

Cardigan 13,200円 / onepiece 19,800円 / Shoes 14,300円 / その他 参考商品 (すべて税込)



Knit 8,800円 / その他 参考商品 (すべて税込)


詳細はこちら :
https://runway-webstore.com/mercuryduo/


MERCURYDUOについて




「MAKE MY DUO.」


～重なり合う魅力を楽しむ～


上品な美しさと洗練された可愛さ


2つの魅力の重なりを自分らしく楽しむこと


それが、きっと新しい自分に気づかせてくれる





