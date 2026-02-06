＜MERCURYDUO（マーキュリーデュオ）＞美しさを纏い、強さと品格を宿す。2026 Spring Collectionの最新LOOKを公開
MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営する、「MAKE MY DUO.」をコンセプトに持つレディースブランド「MERCURYDUO（マーキュリーデュオ）」は2026年2月6日(金)12:00より2026 Spring CollectionのVISUAL LOOKを公式通販サイト「RUNWAY channel」にて公開します。
掲載商品は公式通販サイト「RUNWAY channel」にて予約販売を開始し、店舗では順次発売予定です。
RUNWAY channel：https://runway-webstore.com/mercuryduo/
MERCURYDUO 2026 Spring Collection
『BE YOURSELF』
目まぐるしく変化する時代のなかで、揺らぐことなく
自分の信じる美しさを纏って歩く
自然体でありながらも内に強さと品格を宿す
芯のある女性たちへ
程よく体のラインに沿わせながらも
締め付けずに美シルエットを表現
そこに少しエッジの効いた大人のモード感を加えて
媚びない強さと自分らしさを貫く姿に
どこか都会的なムードが香るコレクション
Jacket 18,700円 / Knit 7,920円 / Skirt 14,300円 / Bag 18,700円 / その他 参考商品 (すべて税込)
Blouse 13,200円 / Skirt 16,500円 / Bag 19,800円 / その他 参考商品 (すべて税込)
Combinaison 18,700円 / その他 参考商品 (すべて税込)
Coat 19,800円 / Blouse 10,450円 / Pants 15,400円 / Bag 19,800円 / その他 参考商品 (すべて税込)
Jacket 17,930円 / onepiece 22,000円 / その他 参考商品 (すべて税込)
Jacket 22,000円 / Knit 10,450円 / Pants 15,400円 / Bag 19,800円 / Shoes 14,300円 / その他 参考商品 (すべて税込)
Cardigan 13,200円 / onepiece 19,800円 / Shoes 14,300円 / その他 参考商品 (すべて税込)
Knit 8,800円 / その他 参考商品 (すべて税込)
詳細はこちら :
https://runway-webstore.com/mercuryduo/
MERCURYDUOについて
「MAKE MY DUO.」
～重なり合う魅力を楽しむ～
上品な美しさと洗練された可愛さ
2つの魅力の重なりを自分らしく楽しむこと
それが、きっと新しい自分に気づかせてくれる
■MERCURYDUOオフィシャルサイト/SNS
Official Site：https://brand.mercuryduo.com/
Web Store ：http://runway-webstore.com/mercuryduo/
X ：https://x.com/mercuryduo_com
Instagram ：https://www.instagram.com/mercuryduo_com/
【会社概要】
社 名：MARK STYLER株式会社
本社所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-8-14
創 業：2005年11月
代表者：代表取締役社長 秋山 正則
事業概要：
(1)オリジナルブランドによる婦人服・服飾雑貨の企画開発、直営店での小売ならびにフランチャイズ店、専門店等への卸売
(2)自社運営のeコマースサイト「RUNWAY channel」および他社運営eコマースサイトを利用した商品のインターネット販売
URL：http://www.mark-styler.co.jp