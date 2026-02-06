『あみあみ』の看板娘「あみこ」の、Xアカウント7周年を記念してフォロー＆リポストキャンペーンを開催中。

大網株式会社




大網株式会社（本社・東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップ「あみあみ」看板娘『あみこ』のXアカウント7周年を記念して、「ふもふもエプロンあみこ」「ぬいぐるみ用あみあみエプロン」をセットでプレゼントするフォロー＆リポストキャンペーンをXで開催中です。



■注目ポイント


１.『あみあみ』の看板娘「あみこ」の、Xアカウント7周年を記念してフォロー＆リポストキャンペーンを開催中。


２.抽選で2名様に「ふもふもエプロンあみこ」「ぬいぐるみ用あみあみエプロン」をセットにしてプレゼント。


３.あみこのXアカウントでは、マニアックなホビー情報から、ゆるーい日常まで発信中♪




■あみこXアカウントはコチラ


https://x.com/amicoamiami(https://x.com/amicoamiami)


■あみあみ実店舗ご案内


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■『あみこX 7周年 フォロー＆リポストキャンペーン』




●応募期間：2026年1月26日(月)～2026年2月10日(火)23:59(日本時間)



●応募方法：


１.あみこアカウント(@amicoamiami(https://x.com/amicoamiami))をフォロー


２.下記キャンペーンポストをリポストして応募完了


https://x.com/amicoamiami/status/2015621468558864771(https://x.com/amicoamiami/status/2015621468558864771)



●当選者数：2名


●賞品：下記2点をセットにしてプレゼント


・ふもふもエプロンあみこ（エプロンは着脱可能）


・ぬいぐるみ用あみあみエプロン



・「ふもふもエプロンあみこ」「ぬいぐるみ用あみあみエプロン」動画でも紹介中！


https://youtu.be/K5KtBArv2gY(https://youtu.be/K5KtBArv2gY)



※いかなる理由でも賞品の転売、他者への譲渡は禁止しております。


※違反行為が判明した場合は、当選を取り消させていただく場合がございます。


※複数アカウント・複数名義での応募はご遠慮ください。


※当キャンペーンにつきましては、@amicoamiami(https://x.com/amicoamiami)のDMにてお問い合わせください。


※当選された方へのDMをもって当選発表とさせていただきます。


※当選者の方にはDMにて「お名前」「送付先」「お電話番号」を頂戴しますので、あらかじめご了承のうえご応募ください。


※いただいた個人情報は当キャンペーン運用以外の目的で使用することはありません。キャンペーン終了次第、個人情報は削除いたします。


※当キャンペーンは日本在住の方のみが対象です。 国外からの応募は無効となりますのでご了承ください。


・「ふもふもエプロンあみこ」「ぬいぐるみ用あみあみエプロン」は「あみあみオンラインショップ」でも、それぞれ予約受付中！



■あみこちゃんぬいぐるみ02　ふもふもエプロンあみこ





【製品情報】


□メーカー希望小売価格：6,600円(税込)


□発売日：2026年10月予定


□発売元・販売元：あみあみ


□サイズ：全高約20cm(座った状態)





ご予約はこちら：(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04726825&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみこちゃん ぬいぐるみ用あみあみエプロン




【製品情報】


□メーカー希望小売価格：1,320円(税込)


□発売日：2026年10月予定


□発売元・販売元：あみあみ



・エプロン着用例：




ご予約はこちら：(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04732730&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)




■他、あみこちゃんグッズも好評ご案内中！(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=13826&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)




【あみことは？】


大好きなホビーやアニメのために『あみあみアキバ店』で元気にはたらく“魔法界のプリンセス”


国内外のイベントレポート、食レポなどオタクな日々をSNSで更新中です。




■あみこX


https://x.com/amicoamiami(https://x.com/amicoamiami)






■あみこWeb


https://amico-web.jp/(https://amico-web.jp/)






(C)amico



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。


※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。



【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗ご案内


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)