大網株式会社

大網株式会社（本社・東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップ「あみあみ」看板娘『あみこ』のXアカウント7周年を記念して、「ふもふもエプロンあみこ」「ぬいぐるみ用あみあみエプロン」をセットでプレゼントするフォロー＆リポストキャンペーンをXで開催中です。

■注目ポイント

１.『あみあみ』の看板娘「あみこ」の、Xアカウント7周年を記念してフォロー＆リポストキャンペーンを開催中。

２.抽選で2名様に「ふもふもエプロンあみこ」「ぬいぐるみ用あみあみエプロン」をセットにしてプレゼント。

３.あみこのXアカウントでは、マニアックなホビー情報から、ゆるーい日常まで発信中♪

■あみこXアカウントはコチラ

https://x.com/amicoamiami(https://x.com/amicoamiami)

■あみあみ実店舗ご案内

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■『あみこX 7周年 フォロー＆リポストキャンペーン』

●応募期間：2026年1月26日(月)～2026年2月10日(火)23:59(日本時間)

●応募方法：

１.あみこアカウント(@amicoamiami(https://x.com/amicoamiami))をフォロー

２.下記キャンペーンポストをリポストして応募完了

https://x.com/amicoamiami/status/2015621468558864771(https://x.com/amicoamiami/status/2015621468558864771)

●当選者数：2名

●賞品：下記2点をセットにしてプレゼント

・ふもふもエプロンあみこ（エプロンは着脱可能）

・ぬいぐるみ用あみあみエプロン

・「ふもふもエプロンあみこ」「ぬいぐるみ用あみあみエプロン」動画でも紹介中！

https://youtu.be/K5KtBArv2gY(https://youtu.be/K5KtBArv2gY)

※いかなる理由でも賞品の転売、他者への譲渡は禁止しております。

※違反行為が判明した場合は、当選を取り消させていただく場合がございます。

※複数アカウント・複数名義での応募はご遠慮ください。

※当キャンペーンにつきましては、@amicoamiami(https://x.com/amicoamiami)のDMにてお問い合わせください。

※当選された方へのDMをもって当選発表とさせていただきます。

※当選者の方にはDMにて「お名前」「送付先」「お電話番号」を頂戴しますので、あらかじめご了承のうえご応募ください。

※いただいた個人情報は当キャンペーン運用以外の目的で使用することはありません。キャンペーン終了次第、個人情報は削除いたします。

※当キャンペーンは日本在住の方のみが対象です。 国外からの応募は無効となりますのでご了承ください。

・「ふもふもエプロンあみこ」「ぬいぐるみ用あみあみエプロン」は「あみあみオンラインショップ」でも、それぞれ予約受付中！

■あみこちゃんぬいぐるみ02 ふもふもエプロンあみこ

【製品情報】

□メーカー希望小売価格：6,600円(税込)

□発売日：2026年10月予定

□発売元・販売元：あみあみ

□サイズ：全高約20cm(座った状態)

ご予約はこちら：(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04726825&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみこちゃん ぬいぐるみ用あみあみエプロン

【製品情報】

□メーカー希望小売価格：1,320円(税込)

□発売日：2026年10月予定

□発売元・販売元：あみあみ

・エプロン着用例：

ご予約はこちら：(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04732730&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■他、あみこちゃんグッズも好評ご案内中！(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=13826&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

【あみことは？】

大好きなホビーやアニメのために『あみあみアキバ店』で元気にはたらく“魔法界のプリンセス”

国内外のイベントレポート、食レポなどオタクな日々をSNSで更新中です。

■あみこX

https://x.com/amicoamiami(https://x.com/amicoamiami)

■あみこWeb

https://amico-web.jp/(https://amico-web.jp/)

(C)amico

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗ご案内

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)