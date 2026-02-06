『あみあみ』の看板娘「あみこ」の、Xアカウント7周年を記念してフォロー＆リポストキャンペーンを開催中。
大網株式会社（本社・東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップ「あみあみ」看板娘『あみこ』のXアカウント7周年を記念して、「ふもふもエプロンあみこ」「ぬいぐるみ用あみあみエプロン」をセットでプレゼントするフォロー＆リポストキャンペーンをXで開催中です。
■注目ポイント
２.抽選で2名様に「ふもふもエプロンあみこ」「ぬいぐるみ用あみあみエプロン」をセットにしてプレゼント。
３.あみこのXアカウントでは、マニアックなホビー情報から、ゆるーい日常まで発信中♪
■あみこXアカウントはコチラ
https://x.com/amicoamiami(https://x.com/amicoamiami)
■あみあみ実店舗ご案内
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■『あみこX 7周年 フォロー＆リポストキャンペーン』
●応募期間：2026年1月26日(月)～2026年2月10日(火)23:59(日本時間)
●応募方法：
１.あみこアカウント(@amicoamiami(https://x.com/amicoamiami))をフォロー
２.下記キャンペーンポストをリポストして応募完了
https://x.com/amicoamiami/status/2015621468558864771(https://x.com/amicoamiami/status/2015621468558864771)
●当選者数：2名
●賞品：下記2点をセットにしてプレゼント
・ふもふもエプロンあみこ（エプロンは着脱可能）
・ぬいぐるみ用あみあみエプロン
・「ふもふもエプロンあみこ」「ぬいぐるみ用あみあみエプロン」動画でも紹介中！
https://youtu.be/K5KtBArv2gY(https://youtu.be/K5KtBArv2gY)
※いかなる理由でも賞品の転売、他者への譲渡は禁止しております。
※違反行為が判明した場合は、当選を取り消させていただく場合がございます。
※複数アカウント・複数名義での応募はご遠慮ください。
※当キャンペーンにつきましては、@amicoamiami(https://x.com/amicoamiami)のDMにてお問い合わせください。
※当選された方へのDMをもって当選発表とさせていただきます。
※当選者の方にはDMにて「お名前」「送付先」「お電話番号」を頂戴しますので、あらかじめご了承のうえご応募ください。
※いただいた個人情報は当キャンペーン運用以外の目的で使用することはありません。キャンペーン終了次第、個人情報は削除いたします。
※当キャンペーンは日本在住の方のみが対象です。 国外からの応募は無効となりますのでご了承ください。
・「ふもふもエプロンあみこ」「ぬいぐるみ用あみあみエプロン」は「あみあみオンラインショップ」でも、それぞれ予約受付中！
■あみこちゃんぬいぐるみ02 ふもふもエプロンあみこ
【製品情報】
□メーカー希望小売価格：6,600円(税込)
□発売日：2026年10月予定
□発売元・販売元：あみあみ
□サイズ：全高約20cm(座った状態)
ご予約はこちら：(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04726825&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみこちゃん ぬいぐるみ用あみあみエプロン
【製品情報】
□メーカー希望小売価格：1,320円(税込)
□発売日：2026年10月予定
□発売元・販売元：あみあみ
・エプロン着用例：
ご予約はこちら：(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04732730&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■他、あみこちゃんグッズも好評ご案内中！(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=13826&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
【あみことは？】
大好きなホビーやアニメのために『あみあみアキバ店』で元気にはたらく“魔法界のプリンセス”
国内外のイベントレポート、食レポなどオタクな日々をSNSで更新中です。
■あみこX
https://x.com/amicoamiami(https://x.com/amicoamiami)
■あみこWeb
https://amico-web.jp/(https://amico-web.jp/)
(C)amico
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗ご案内
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)