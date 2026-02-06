【医薬部外品】薬用シワ改善クリーム　『美潤肌SAKURA』新発売

佐藤薬品ヘルスケア株式会社美潤肌SAKURA（びじゅんき さくら）

佐藤薬品ヘルスケア株式会社（奈良県） から『美潤肌SAKURA（びじゅんきさくら）』が2026年1月に発売されました。

製薬会社が考えた「薬用シワ改善クリーム」

桜の花とリボンをデザインしたパッケージ複合化する大人の肌悩みに

「美潤肌SAKURA」は

佐藤薬品ヘルスケアが開発した薬用シワ改善クリームです。基本となる潤い成分に加え、シワ改善・美白に有効とされる2つの成分を贅沢に配合しています。

効能・効果

マカロンをイメージした容器ほんのり桜の色と香り

シワを改善する。メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防 ぐ。肌荒れ・荒れ性。肌を清浄にする。肌を整える。皮膚をす こやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。

◇着色料フリー

◇無香料

◇パラベンフリー

◇紫外線吸収剤フリー

◇エタノールフリー

◇無鉱物油

◇石油系界面活性剤フリー

美潤肌SAKURA に使用している主な成分

エイジングケアのための、うるおいにこだわる８種の植物エキス配合

- 「ナイアシンアミド」「シワ改善×シミ対策*（美白）*有効成分肌のコラーゲン生成を促進させ、ハリを与えてシワを改善します。- 「グリチルリチン酸２Ｋ」肌荒れ防止有効成分抗炎症作用により、肌荒れを防ぎます。- 「トリプルヒアルロン酸」うるおいキープ成分大きさの違う３種のヒアルロン酸で、お肌の内側の角質層へ。弾むように水分を与え、潤いをキープします。- 「その他」肌が敏感な人にも優しい７つの無添加抗炎症作用でニキビ予防にも効果的伸びの良いクリームでベタつかない仕上がり

有効とされる8主の植物エキスを配合しています。

アセロラ、ノニ果汁、オウゴン、黒砂糖、水ナス、メリッサ、セイヨウハッカ、ヒメフウロ

美潤肌SAKURA おすすめポイント

- 伸びの良いクリームでベタつかない仕上がり- 肌が敏感な人にも優しい7つの無添加- 抗炎症作用でニキビ予防にも効果的- たっぷり使える内容量50g

サンプリング・販売

現在、サンプリングお試しサイト『temiru』にてサンプルの入手、商品購入が可能です。

ご購入 :https://temirun.com/cosmetics/01KGH0WGMNJ0MA09NHJHRY5Q33試供品 :https://temirun.com/cosmetics/01KGGDCB3WBZJD4HJWNQYSHHD9

Amazon、楽天市場、Y!ショッピングにて随時展開予定です。

リーフレット

美潤肌SAKURA のリーフレットをご覧になれます。

リーフレット :https://www.sato-yakuhin-hc.co.jp/cms/wp-content/themes/tmpl/img/upload/f15235a52bb9064c7c3ceee19b925e2a.pdf

美潤肌SAKURA 〈薬用シワ改善クリーム〉

販売名：NAリンクルクリーム MIV 「医薬部外品」

内容量：50g

メーカー希望小売価格：5,000円（税抜）



【使用方法】

適量を手に取り、気になる部分にお使いください。



【使用上の注意】

・お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。

・使用中や使用後に赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け（白斑等）や黒ずみ等の異常が現れた時は、使用を中止し、皮膚科専門医等へご相談されることをおすすめします。

・傷、はれもの、湿疹等異常のある部位にはご使用にならないでください。

天然由来成分配合の為、商品によって色又はにおいが若干異なる場合や変わる場合がありますが、品質には問題ございません。

【成分表示】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/175815/table/5_1_bb83af19f56558839e8bacbd13bcd83f.jpg?v=202602061251 ]

【この商品に対しての問い合わせ先】

佐藤薬品ヘルスケア株式会社

〒639-2241 奈良県御所市茅原123番地

TEL : ０７４５-４３-５３４４

email：sotani@sato-yakuhin.co.jp

時間： 9:00～17:00（月曜日ー金曜日）

担当：曽谷

佐藤薬品ヘルスケア株式会社

奈良県御所市にある佐藤薬品ヘルスケア株式会社は医薬品、化粧品、健康食品販売のみならず、医療、介護、健康、生活といった今後ニーズの高まるヘルスケア領域を広範囲でカバーできる企業を目指し、さらなるビジネス領域の拡大を行っていきます。