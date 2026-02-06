パノラプロ、VTuberの大型フェス「VTuber文化祭『ぶいかる』」を3月20～22日に開催

株式会社パノラプロ

株式会社パノラプロ（本社：東京都千代田区、代表取締役：広田稔）は、VTuberの大型フェス「VTuber文化祭『ぶいかる』」を3月20～22日に東京・秋葉原にて実施することを発表します。

秋葉原UDXギャラリーとUDX前のサボニウス広場、秋葉原エンタスを舞台に、関連企業によるブース出展、音楽ライブ、トークライブ、1on1などの企画を展開。企業／個人、事務所の枠などを超えて多様なVTuberが参加し、それぞれの才能を認知してもらう機会を創出します。



●イベント概要

・名称：VTuber文化祭「ぶいかる」

・開催日時：2026年3月20日（金祝）、21日（土）、22日（日）

・会場：秋葉原UDXギャラリー、UDX前サボニウス広場、秋葉原エンタス

＊秋葉原エンタスは3月20日のみ、秋葉原UDXギャラリーは3月21、22日での実施となります

・入場料：無料（音楽ライブやトークライブ、1on1などは有料）

・主催：株式会社パノラプロ



●開催背景

株式会社パノラプロは、XR／VTuber／メタバースの専門ウェブメディア「PANORA」を運営する企業です。業界支援として2017年の初期からVTuber業界の最前線を伝えるのと同時に、2019年よりVTuberと1対1で話せる「おしゃべりフェス」シリーズをはじめとするイベント事業を手掛けてきました。

2026年において今なお新たにデビューするVTuberは増えており、才能を秘めているにも関わらず関わらずオンラインだけで認知を得るのが難しいケースも多いです。そこで、新規ファンへのアピールのために、リアルのブース出展やステージイベントなどをまとめて行う機会を創出します。



●企画内容

・企業出展：VTuber事務所や関連企業が出展するブースエリア

・おしゃべりフェス：出演VTuberと1on1でのおしゃべり

・わいわい！おしゃべりフェス：出演VTuberを囲んで複数でのおしゃべり

・VTuber〇〇部！」出演VTuberによるテーマ別トークイベント

・パノライブ！：ライブハウス会場での音楽ライブイベント

・VTuberストリートライブ（バカパ）：屋外広場で実施の音楽ライブイベント

・イベント物販：イベントオリジナルのグッズを販売

・推しのぼり掲示：屋外広場で、ファンからの支援で贈られたのぼりを掲示するエリア

・展示エリア：参加VTuberのプロフィールを掲示するエリア

出展者や参加VTuber、有料チケットなどは随時SNSで発表していきます。

【出展／出演希望・報道関係者からのお問い合わせ】

shabefes@panora.tokyo