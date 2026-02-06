南海プライウッド株式会社

2026年2月6日

南海プライウッド株式会社

シューズクローク収納「ウォールゼット エノーク2」にトレンドカラーのグレー色をニューリリース

南海プライウッド（香川県高松市、代表取締役社長：丸山徹）は、外出・帰宅動線を快適にするシューズクローク収納「ウォールゼット エノーク2」に、新たにダークグレー色の販売を開始いたしました。

従来よりラインナップしている3色（シェルホワイト・ブライトウォールナット・アッシュウォールナット）と合わせて計4色の展開により、お客様の多様なニーズに応え、幅広いインテリアテイストに対応することができます。

背景について

近年、住宅やインテリアデザインにおいて、ニュートラルカラーの需要が飛躍的に高まっています。特にグレー色は、空間に落ち着きと洗練された印象を与えるトレンドカラーとして、高い人気を誇っています。そこで、お客様のニーズを取り入れ、モダンで上質な玄関収納を演出するダークグレー色をラインナップに加えました。

新色の特長

深みのあるダークなグレー色。クールな印象で、モノトーンやモダンなインテリアに対応したカラーです。

棚板「アートランバー」やクローゼット収納「ウォールゼット ノエル3」、キッチンバック収納「フリモ」、ニッチ収納「アドキューブ」と同色展開しており、住宅の収納プランをトータルにコーディネートでき、統一感のあるインテリアを実現します。

イメージ写真

玄関をもっとスタイリッシュに、機能的に。ダークグレー色のII型シューズクローク。

カラー：ダークグレー