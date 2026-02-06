「ELENDEEK（エレンディーク）」累計売上1,500本超えの人気アイテムMULTI SMARTPHONE LEATHER SHOULDER、店舗限定カスタムイベントを2月6日（金）より開催
MARK STYLER株式会社（代表取締役社長：秋山 正則／本社：東京都渋谷区）が運営する、現代的で洗練された女性に向けたファッションブランド「ELENDEEK（エレンディーク）」は、ブランド定番の人気アイテム「MULTI SMARTPHONE LEATHER SHOULDER」のルミネ新宿/ルクアイーレ店限定カスタムイベンを、2026年2月6日(金)より開催いたします。
本イベントでは、ELENDEEKならではの上質なレザーをベースに、自分らしい組み合わせを楽しめる特別なカスタムオーダー体験を提案します。
ELENDEEK
関連ページ：https://elendeek.com/news/?aid3=header_news&p=1688(https://elendeek.com/news/?aid3=header_news&p=1688)
サングラスケースやキーポーチ、リップケース、モチーフチャームなど、豊富なバリエーションの中から自由にカスタマイズできるのも本イベントの魅力。
シンプルなスタイリングに取り入れるだけで全体のバランスを整え、日常使いに寄り添う実用性と、スタイリングのアクセントとなるデザイン性を両立します。
細部にまでこだわったパーツ構成により、自分らしさを表現できる特別な一点をお楽しみいただけます。
■商品概要
ELENDEEK
１.LEATHER SHOULDER ※商品名とは異なる場合がございます。
価格 ：6,600円(税込)
カラー：レッド(イベント限定)/ブラック/ブラウン/ライトイエロー(新宿ルミネ店限定)/ライトグレー(ルクアイーレ店限定)
２.BALL CHARM ※商品名とは異なる場合がございます。
価格 ：1,650円(税込)
カラー：ブラック/シルバー/ブラウン/レッド/ライトイエロー/ライトグレー
３.LIP CASE ※商品名とは異なる場合がございます。
価格 ：2,750円(税込)
カラー：ブラック/イエロー/レッド
４.SUNGLASSES CASE ※商品名とは異なる場合がございます。
価格 ：3,520円(税込)
カラー：オフホワイト/ブラック
５.HEART CHARM ※商品名とは異なる場合がございます。
価格 ：1,650円(税込)
カラー：チャコールグレー/レッド
６.LEATHER STRAP ※商品名とは異なる場合がございます。
価格 ：1,100円(税込)
カラー：シルバー/ゴールド
７.STUDS STRAP ※商品名とは異なる場合がございます。
価格 ：1,100円(税込)
カラー：ブラック/ブラウン
８.MIRROR ※商品名とは異なる場合がございます。
価格 ：3,520円(税込)
カラー：オフホワイト/ブラック/アイスブルー
９.BOTTLE STRAP ※商品名とは異なる場合がございます。
価格 ：1,650円(税込)
カラー：ブラック/シルバー/ブラウン/レッド/ライトイエロー/チャコールグレー
１０.FRINGE CHARM ※商品名とは異なる場合がございます。
価格 ：1,430円(税込)
カラー：ブラック/ブラウン/オフホワイト
１１.TWIST BALL CHARM ※商品名とは異なる場合がございます。
価格 ：1,430円(税込)
カラー：ブラック/イエロー/レッド
１２.POUCH ※商品名とは異なる場合がございます。
価格 ：3,520円(税込)
カラー：オフホワイト/ブラック/アイスブルー
■ELENDEEK ブランドコンセプト
ワクワクする遊び心と上品さのBALANCE
カタチにとらわれず
心地よく旅するように自由に大人を楽しむ
FASHIONだけではない
IDEA・MOOD・LIFE・STYLE
毎日すべてをクリエイトする
現代的でアタラシイ、洗練された女性に向けた
MODERN LIFE STYLE SHOP
■ELENDEEK オフィシャルサイト/SNS
HP：https://elendeek.com
ONLINE STORE ：https://elendeek.com/online
Instagram：https://www.instagram.com/elendeek（@elendeek)
Instagram：https://www.instagram.com/elendeek_snap（@elendeek_snap）