電気グルーヴの石野卓球、DONGROSSOとしても活躍する大沢伸一、「東洋のテクノ・ゴッド」の異名を持つKEN ISHII、TESTSETのメンバーでもある砂原良徳がZEROTOKYOに登場！

日本が世界に誇るアーティスト石野卓球、大沢伸一、KEN ISHII、砂原良徳らが一堂に会する『SOUNDGATE』開催！

電気グルーヴのメンバーであり、DJ／プロデューサーとして不動の地位を確立し、シーンのトップに君臨し続ける石野卓球。

世界中のトップアーティストへの大胆なリミックスやプロデュースで知られ、SHINICHI OSAWA、MONDO GROSSO、RHYME SO、どんぐりずとのユニットDONGROSSO等様々な名義で常に常識を打ち破り、新たな音の風景を創り出し、ジャンルやメディアをぶっ壊し、再創造し続けるアーティスト／DJ／プロデューサー大沢伸一。

「東洋のテクノ・ゴッド」の異名を持ち、世界のテクノ・シーンに大きな影響を与えた「Extra」を手掛け、NetflixミリタリーSF超大作アニメ「ヤキトリ」の全編サントラ制作。テクノと伝日本統芸能「能」を融合した新しい演舞「TECHNOH LAB.」（シテ方宝生流能楽師・ 辰巳満次郎氏と共演）を行い、昨年の海外ツアーではJEFF MILLS、DJ HELLらとも共演し世界を舞台に活躍するKEN ISHII。

電気グルーヴのメンバーとして一世を風靡し、現在はTESTSETのメンバーとしても活躍。映画やCM、ミックスやマスタリングエンジニアとしても数多くの作品を手掛ける稀代のサウンドクリエイター砂原良徳。

シーンの深層を知るベテラン勢に加え、ベルリンの配信チャンネルHÖRへの出演や人気パーティー”karuomo”を主催するRiriko、BEN KLOCKをはじめ、国内外の様々なアーティストのサポートアクトも務めるChrumiがB2Bで登場。

ENTERは、“都市型ナイトライフ”をキーワードに、音楽、空間、カルチャーを戦略的に設計するDJ／プロデューサーK.Motoyoshi(R) | モトヨシカツヤ率いる"Riggin' Dragon(R)"がジャンル・世代をクロスオーバー。

日本の音楽シーンを牽引してきたレジェンドたちが一堂に会し、新たな歴史が幕を開ける。

EVENT INFO

2026.2.28(土) SOUNDGATE

@ZEROTOKYO

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/soundgate-0228/

DOOR：\4,000-

FASTPASS TICKET：\3,500-（優先入場・入場料金含む）

【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/soundgate-0228

【RA】https://ja.ra.co/events/2360847

【イープラス】https://eplus.jp/soundgate/

【Tickets for overseas customers】https://eplus.tickets/soundgate/

【Z HALL】

石野卓球 / 大沢伸一 / KEN ISHII / 砂原良徳 / Ririko B2B Chrumi

VJ：H2KGRAPHICS

【ENTER】

"Riggin' Dragon(R)"

IDEEFUND / K.Motoyoshi(R) | モトヨシカツヤ / MOYO / Yackle / おかもとえみ / のんべえず

(A-Z)

ARTIST INFO

石野卓球

1989年にピエール瀧らと"電気グルーヴ"を結成。1995年には初のソロアルバム『DOVE LOVES DUB』をリリース、この頃から本格的にDJとしての活動もスタートする。

1997年からはヨーロッパを中心とした海外での活動も積極的に行い始め、1998年にはベルリンで行われる世界最大のテクノ・フェスティバル"Love Parade”のFinal Gatheringで150万人の前でプレイした。1999年から2013年までは１万人以上を集める日本最大の大型屋内レイヴ"WIRE"を主宰し、精力的に海外のDJ/アーティストを日本に紹介している。2012年7月には1999年より2011年までにWIRE COMPILATIONに提供した楽曲を集めたDisc1と未発表音源などをコンパイルしたDisc2との2枚組『WIRE TRAX 1999-2012』をリリース。

2015年12月には、New Orderのニュー・アルバム『Music Complete』からのシングルカット曲『Tutti Frutti』のリミックスを日本人で唯一担当した。そして2016年8月、前作から6年振りとなるソロアルバム『LUNATIQUE』、12月にはリミックスアルバム『EUQITANUL』をリリース。2017年12月27日に1年4カ月ぶりの最新ソロアルバム『ACID TEKNO DISKO BEATz』をリリースし、2018年1月24日にはこれまでのソロワークを8枚組にまとめた『TakkyuIshino Works 1983～2017』リリース。

現在、DJ/プロデューサー、リミキサーとして多彩な活動をおこなっている。

大沢伸一

ジャンルやメディアをぶっ壊し、再創造し続けるアーティスト、DJ、プロデューサー。

世界中のトップアーティストへの大胆なリミックスやプロデュースで知られ、SHINICHI OSAWA、MONDO GROSSO、RHYME SO、どんぐりずとのユニットDONGROSSO等様々な名義で常に常識を打ち破り、新たな音の風景を創り出している。

www.shinichi-osawa.com

https://www.instagram.com/shinichiosawa/

KEN ISHII

1993年にベルギーの伝説的テクノ・レーベル「R&S」からデビューをし、イギリス音楽誌「NME」のテクノチャートでNo.1を獲得。

1996年、シングル「Extra」のビデオクリップ（映画「AKIRA」の作画監督/森本晃司監督作品)が、イギリスの“MTV DANCE VIDEO OF THE YEAR”を受賞。1998年、長野オリンピック・テーマインターナショナル版を手掛け、全世界でオンエア。2000年、アメリカのニュース週刊誌「Newsweek」で表紙を飾り、2004年、スペイン・イビサ島で開催の“DJ AWARDS”でBEST TECHNO DJを受賞し、名実共に世界一を獲得。2005年、「愛・地球博」で政府が主催する瀬戸日本館の音楽を担当。2017年、世界最高峰のビッグフェスティバル「Tomorrowland」に出演をはたし、2019年、13年振りとなるアルバム「Mobius Strip」（メビウス・ストリップ）をリリースし、そのリード曲「BELLS OF NEW LIFE」、また、PAC-MAN40周年全世界共通テーマ曲「JOIN THE PAC」ではリオ五輪閉会式で次期開催地東京をアピールする映像も手掛けた映像ディレクターの児玉裕一さんがMVを制作、その秀逸さと面白さが話題を呼んだ。一昨年はNetflixミリタリーSF超大作アニメ「ヤキトリ」の全編サントラ制作や、テクノと伝日本統芸能「能」を融合した新しい演舞「TECHNOH LAB.」（シテ方宝生流能楽師・ 辰巳満次郎氏と共演）を行うなど、楽曲リリース、イベント出演のみならず2025年も様々なプロジェクトに挑んでいる。

「東洋のテクノゴッド」の異名を持ち、アーティスト、 DJ 、プロデューサー、リミキサーとして世界にその名を刻む。

砂原良徳

1990年代、電気グルーヴのメンバーとして一世を風靡し、ソロ活動ではアルバムのリリース、スーパーカーのプロデュースやリミックス、映画／CM音楽を手がけるなど多方面で独自のセンスを発揮。

2021年「LOVEBEAT」20周年を記念したリマスター盤をリリースし、2022年、LEO今井、白根賢一、永井聖一とTESTSETを本格始動。近年ではミックスやマスタリングエンジニアとしても数多くの作品を手掛けているDJ／サウンドクリエイター／プロデューサー。

