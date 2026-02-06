【TOCO】夜間・移動・汗に対応。「清潔感」と「機能性」を両立した“大人のピックルボール”向けウェア＆小物5種を発売

ビーズ株式会社

ビーズ株式会社（所在地：大阪府東大阪市、代表：大上響）が展開するピックルボールブランド「TOCO」は、2026年2月5日（木）より、新作のアクティブウェアおよびアクセサリー計5製品を販売開始いたします。

テニス、卓球、バドミントンの要素を併せ持ち、日本国内でも「生涯スポーツ」として急成長を遂げるピックルボール。本コレクションは、単なるスポーツギアの枠を超え、大人の日常に馴染む「Blend-in」をコンセプトに開発されました。

■ プレーの前後まで快適にするための設計思想

ピックルボールは、テニスや卓球の経験がある人ほど入りやすく、初回からラリーの楽しさを感じやすいスポーツです。短時間でもプレーが成立しやすいため、平日にまとまった時間を取りにくい社会人にも取り入れられ、仕事終わりの夜間に仲間と集まってプレーするスタイルが広がっています。

TOCOは「馴染む（Blend-in）」をコンセプトに、派手なスポーツウェアを敬遠しがちな30代～50代に向けて、日常の装いに自然に溶け込むトーンと、プレー環境で生じる不便を減らす設計の両立を追求しています。

今回の5製品では、社会人のプレーシーンで課題になりやすい「汗」「夜間」「移動」に着目しました。着脱式汗止めテープ付きキャップで汗の不快感を軽減し、リフレクトプリントのアクティブTeeで夜間の視認性に配慮。さらにコート柄ジャカードタオルを通じて、プレーの合間の休憩やコミュニケーションの時間まで心地よく整える提案を行い、「機能」と「清潔感」を両立するラインナップとして展開します。

■ 新製品ラインナップ詳細

今回のリリースでは、機能性とデザインを両立させた5つのアイテムをラインナップしています。

1. WITH YOUR STEPS. 6パネルキャップ（型番：THT004-IV/THT004-BK）画像はアイボリーカラー滑らかな肌触りと機能美に包まれる、オールシーズンキャップ。

一年中、心地よく。滑らかな質感のコットン生地を厳選し、被るたびに良さを実感できる快適さを追求しました。着脱式汗止めテープの機能美とデザイン性が共存する、大人のための定番キャップです。

カラー： アイボリー/ブラック

素材： 綿100%

価格： 5,500円（税込）

2. リフレクトプリント アクティブTee（型番：TTS001-BK）目指したのは肌触りの良さと軽さの両立、品の良さとスポーティーのバランス。

機能的な格子状の生地にリフレクトプリント。本格的なスポーツ仕様でありながら、マットで柔らかな質感が上品さをプラス。

全てのピックルボールプレイヤーに贈る、万能アクティブTシャツです。

カラー： ブラック

素材： ポリエステル100%

参考価格：5,940円（税込）

3. キャラクターバックプリント アクティブTee（型番：TTS002-IV）Hello,world. I'm TOCO.

片手を挙げて軽快に挨拶しているようなTOCOのキャラクターロゴ、通称「TOCOちゃん」。背中に大きくプリントしつつ、落ち着いた色合いでまとめました。

ボディの生地クオリティはリフレクトプリントアクティブTeeと共通になっています。

カラー： アイボリー

素材： ポリエステル100%

参考価格： 5,940円（税込）

4. フラワーバックグラフィック ワッフルTee L/S（型番：TTS003-NV）TOCOブランドの想いを込めた、特別な1着。

前を向く心を表すハラン、人とつながり前向きな気持ちを生むガーベラ、寄り添い続ける想いを込めたラベンダー。

「WITH YOUR STEPS.」というTOCOの想いを象徴する3つの花をグラフィックに重ねました。

カラー： ネイビー

素材：ポリエステル100%

参考価格： 7,370円（税込）

5. ピックルボールコート柄 ジャカードタオル（型番：TFAB005-GR）織りで描くコート柄。100%コットンの、柔らかな心地よさ。

プレーの合間に上質な安らぎを。ピックルボールコートを繊細な織り柄で表現し、コットン本来の風合いを大切に引き出しました。100cm×34cmの使いやすいサイズ感が、あらゆるシーンに静かに寄り添います。

カラー：グリーン

素材：綿100%

参考価格：4,950円（税込）

※その他製品詳細はTOCO公式サイトよりご確認ください。

■ブランド紹介

日本におけるピックルボールの「ライフスタイル定着」を目指すブランド。

TOCO（トコ）は、大阪府東大阪市のビーズ株式会社が展開する日本発のピックルボール専門ブランドです。

ブランドコンセプトは 「With Your Steps.」

競技者が求める性能と、日常生活に自然と溶け込むデザインを融合させ、パドル、アパレル、アクセサリーなどを通じて日本におけるピックルボール文化の定着と拡張を目指しています。

【本件に関する読者・報道関係者様からのお問い合わせ先】

ビーズ株式会社（お問い合わせフォーム） https://inquiry.be-s.co.jp/corporates

【会社概要】

会社名： ビーズ株式会社

所在地： 〒577-0063 大阪府東大阪市川俣1丁目14番33号

代表者： 代表取締役 大上 響

ブランド公式サイト： https://www.toco-sports.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/toco.sports/