テレビの信号を2つに分ける、4K8K対応アンテナ分配器を発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、4K8K放送に対応したケーブル一体型テレビアンテナ分配器「500-AT005K」を発売しました。




アンテナ分配器 4K対応 8K対応 BS CS 地デジ CATV対応 2分配器 ケーブル一体型 ケーブル長0.5m


型番：500-AT005K　販売価格：1,436円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-AT005K



おすすめポイント


・4K8K対応で高精細映像を安定伝送
・ケーブル一体型設計で接続ロスを軽減
・省スペースでも敗戦しやすいコンパクト設計


商品特長


映像美をそのまま、2台へ分配




地デジ・BS・110度CSはもちろん、4K8K放送にも対応。高精細映像に求められる安定した信号伝送を実現し、映像の美しさや音声品質を損なうことなく2台の機器へ届けます。


ケーブル一体型でロスを最小限に




分配器本体と出力側ケーブルを一体化した設計により、接続ポイントを減らし信号損失を軽減。分離型にありがちな画質低下やノイズの心配を抑え、安定した受信環境を構築できます。


全端子電流通過で設置も安心




全端子電流通過型のため、どちらの端子からもアンテナ側へ電源供給が可能。接続機器を選ばず柔軟に設置でき、配線レイアウトの自由度が高まります。機器構成の変更や買い替え時にも、ストレスなく使い続けられる設計です。


配線がすっきり決まる省スペース設計




テレビ裏や壁面など、限られたスペースでも扱いやすいコンパクト設計。ケーブル一体型のため別途配線を用意する必要がなく、購入後すぐに設置・使用が可能です。


幅広い機器に対応する高い汎用性




テレビ、レコーダー、チューナーなど多様な機器に対応し、家庭内の視聴環境を柔軟に構築できます。S-4C-FB規格同軸ケーブルを採用し、安定性と信頼性を両立。初めての分配器導入から買い替えまで、幅広いニーズに応える一台です。


商品詳細




サンワダイレクト


社名　　：サンワサプライ株式会社


サイト名：サンワダイレクト


設立　　：昭和26年(1951年)


本社　　：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１


本店　　：東京都品川区南大井６-５-８


展示場　：東京都港区芝大門２-２-２　芝大門サンワビル ９階


　　　　：大阪府淀川区宮原４-５-３６　ONEST新大阪スクエア １０階


業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い


※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。


仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。