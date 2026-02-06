テレビの信号を2つに分ける、4K8K対応アンテナ分配器を発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、4K8K放送に対応したケーブル一体型テレビアンテナ分配器「500-AT005K」を発売しました。
掲載ページ
アンテナ分配器 4K対応 8K対応 BS CS 地デジ CATV対応 2分配器 ケーブル一体型 ケーブル長0.5m
型番：500-AT005K 販売価格：1,436円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-AT005K
おすすめポイント
・4K8K対応で高精細映像を安定伝送
・ケーブル一体型設計で接続ロスを軽減
・省スペースでも敗戦しやすいコンパクト設計
商品特長
映像美をそのまま、2台へ分配
地デジ・BS・110度CSはもちろん、4K8K放送にも対応。高精細映像に求められる安定した信号伝送を実現し、映像の美しさや音声品質を損なうことなく2台の機器へ届けます。
ケーブル一体型でロスを最小限に
分配器本体と出力側ケーブルを一体化した設計により、接続ポイントを減らし信号損失を軽減。分離型にありがちな画質低下やノイズの心配を抑え、安定した受信環境を構築できます。
全端子電流通過で設置も安心
全端子電流通過型のため、どちらの端子からもアンテナ側へ電源供給が可能。接続機器を選ばず柔軟に設置でき、配線レイアウトの自由度が高まります。機器構成の変更や買い替え時にも、ストレスなく使い続けられる設計です。
配線がすっきり決まる省スペース設計
テレビ裏や壁面など、限られたスペースでも扱いやすいコンパクト設計。ケーブル一体型のため別途配線を用意する必要がなく、購入後すぐに設置・使用が可能です。
幅広い機器に対応する高い汎用性
テレビ、レコーダー、チューナーなど多様な機器に対応し、家庭内の視聴環境を柔軟に構築できます。S-4C-FB規格同軸ケーブルを採用し、安定性と信頼性を両立。初めての分配器導入から買い替えまで、幅広いニーズに応える一台です。
商品詳細
サンワダイレクト各店掲載ページ
■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-CAR123
■サンワダイレクト楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/200-car123/
■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/200-car123/
■サンワダイレクトau Pay マーケット店
https://wowma.jp/item/768376769
■サンワダイレクトAmazon店
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHTGXXK5
サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS
サンワダイレクト 公式ホームページ
https://direct.sanwa.co.jp
サンワダイレクト公式X(旧Twitter)
https://twitter.com/sanwadirect
サンワダイレクト公式Instagram
https://www.instagram.com/sanwadirect
サンワダイレクト公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/user/sanwadirect/
サンワダイレクト公式LINEアカウント
https://page.line.me/?accountId=jgl3920e
サンワダイレクト
社名 ：サンワサプライ株式会社
サイト名：サンワダイレクト
設立 ：昭和26年(1951年)
本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１
本店 ：東京都品川区南大井６-５-８
展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階
：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階
業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い
【お客様からのお問い合わせ】
サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp FAX 086-223-5123
【報道関係からのお問い合わせ】
広報担当 TEL 086-223-3311 E-Mail hansoku@sanwa.co.jp
※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。
仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。