伊豆見香苗×ポップしなないでのコラボ絵本『どっぽん！ バスボール』2026年2月6日（金）”お風呂の日”発売！ 読めばお風呂に入りたくなる「バスボール絵本」誕生！ ポップしなないでの新曲もリリース！

テレビ東京系子ども番組『シナぷしゅ』人気楽曲「かぞえうた」「あめのちくもりのち」でのコラボが大人気となった、クリエーター伊豆見香苗と、ポップしなないで。ポップしなないでの数々の楽曲でも、伊豆見香苗がMVを制作し、グッズデザインを手掛けてきました。そんな３人が今回生み出したのは絵本！ 同時にポップしなないでが同名曲をリリース。伊豆見香苗がMVを制作しました。

お風呂嫌いは好きになる、お風呂好きはもっと好きになる絵本！

子どものお風呂嫌いは、子育ての永遠のテーマ。そんな子どもたちも喜んでお風呂に入りたくなるのが「バスボール」です。この絵本では、お風呂嫌いの主人公の前に、ある日謎のバスボールが現れて、不思議な世界に誘ってくれます。読めばお風呂嫌いは好きになる、お風呂好きはもっと好きになる絵本です！

探し絵もできる！ 何度でも楽しめる絵本

本作は、それぞれのシーンが「探し絵」にもなっています。おかしの国、遊園地、ジャングル、おばけの世界で、指定されたキャラクターを探して遊べます。家族で、兄弟で、友達と、幼稚園・保育園等みんなで楽しめる一冊です。

ポップしなないでによる同名曲も本日リリース！

ポップしなないでによる本書のテーマソング「どっぽん！バスボール」がリリース！ 伊豆見香苗が手掛けたMVも、本日2月6日（金）20時に公開します。

2月15日（日）コーチャンフォー若葉台店で発売記念イベント！

2月15日（日）コーチャンフォー若葉台店（東京都稲城市）で発売記念イベントを開催！ ポップしなないでのライブ演奏、伊豆見香苗とポップしなないでのサイン会を行います。

14：30からイベント開始。予約不要、入場料無料です。ぜひお越しください！

キャラクター紹介

ぼうや

ふろはつまらなくて、あんまり好きじゃない。大好きなのは宇宙のこと！

ザ・バスボールズ

いろんな世界へ連れていき、お風呂を最高にしてくれるゆかいな仲間たち。バスボールの中にはそれぞれの世界を象徴する「真の姿」が潜んでいる。

特典 お風呂に貼れる「バスボール」シール配布！

バスボールから飛び出したキャラクターがお風呂に貼れる耐水シールに！

303BOOKSTOREおよび一部の書店で配布されます。

※絵本1冊毎のお買い上げで、特典シール1枚の配布となります。

※45mm～55mmほどのサイズとなります。

※配布店舗については、『どっぽん！バスボール』特設サイトの「展開書店一覧」をご覧ください。

※数量限定のため在庫状況は各店舗にお問い合わせください。

著者紹介

絵・文・企画：伊豆見香苗

沖縄出身。美術大学在学中からアニメ、イラスト、漫画など幅広く制作し「#GIF の伊豆見」で SNSに投稿している。激しく動く『えっびっ』は自身の代表作で、LINEスタンプが DL 数で堂々のランクイン。ポップしなないでやYOASOBI の楽曲のミュージックビデオ制作、テレビ東京系『シナぷしゅ』のアニメ制作等、幅広く活動中。主な著作に『えっびっ このこ だいっきらい』（303BOOKS）がある。

WEB

https://www.izumikanae.com/izumi

X

https://x.com/izmizum

Instagram

https://www.instagram.com/izmizum/

文・企画：ポップしなないでかめがいあやこ（Vo.Key.）かわむら（Dr.）

2015年結成のVo.Key.かめがいあやこ、Dr.かわむらによる、軽やかに無常を歌うポップを日々生み出す2人組バンド。かわむらの作るどこか寂しげだが前向きな歌詞世界と、かめがいの表情豊かなクセの強いボーカルで、ミニマムな構成ながら編成に囚われない、完成された音楽性を持つ。独自の楽曲哲学に沿ったMVや、確かな表現力により世界観を再現するライブパフォーマンスが話題。

WEB

https://popsnnid.com/

X

https://x.com/pop_snnid

Instagram

https://www.instagram.com/popsnnid/

YouTube

https://www.youtube.com/@popsnnid

TikTok

https://www.tiktok.com/@pop_snnid

商品情報

書籍名：どっぽん！バスボール

作：伊豆見香苗 ポップしなないで

デザイン：佐藤亜沙美（サトウサンカイ）

協力：西岡敦史、鹿間絵理、関川阿香 （ソニー・クリエイティブプロダクツ）

市林孝啓、松山楓、三田和実 （日本コロムビア(株)）

大矢武彦、今村千秋

印刷：シナノ

発行元：303BOOKS

定価：1,650円（本体1,500円＋税）

サイズ：横210mm × 縦200mm

ページ数：45ページ

ISBNコード：978-4-909926-49-4

発売日：2026年2月6日

商品WEBサイト：https://303books.jp/bathball/

