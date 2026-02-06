【福岡県久留米市】久留米サイクルロゲイニング ちゃりアラウンドKURUME開催！

筑後地区観光協議会チラシ表チラシ裏https://prtimes.jp/a/?f=d41975-584-1fb97f91422d79464a697df8e42a4e15.pdf

自転車で久留米・うきはの観光名所を巡りながら得点を集めるサイクルスタンプラリーを開催します！久留米・うきはの観光名所に設置されたチェックポイントを巡り、ポイントを集めると博多和牛や道の駅くるめの商品券が当たります。イベント期間中であれば、いつでも自由に参加でき、お好きな日時にゆっくりとチェックポイントを回ることができます。ご家族やお友達と楽しくサイクリングしながら、久留米・うきはの魅力を堪能してください！

【イベント概要】

日時：令和８年２月２１日（土）～令和８年３月８日（日）

イベント期間中は、いつでも参加できます。

参加方法：WEBサイト「petanco」を使用

参加料：無料

前回イベントの様子

【イベントルール】

１.スマートフォン等の端末からWEBサイト「petanco」にアクセス

（右のQRコード、下のボタンよりアクセスしてください）

２.お好きな場所から自転車で巡ってください。

３.GPSが指定されたチェックポイント圏内に入るとポイントを獲得できます。（チェックポイント１箇所＝３～１０ポイント）

４.５０ポイント獲得で、抽選への応募が可能です。

※「petanco」の利用方法は、チラシ裏面をご覧ください

WEBサイト「petanco」QRコードWEBサイト「petanco」はこちら :https://petanco.io/peta/iVJYdeIcrPsC9ZVfQYPS

【抽選への応募方法】

・５０ポイント獲得で応募可能

・応募は１人１回まで

・３月１５日（日）までに応募ください。

・応募の際にはアンケートにお答えいただきます。

イベントの詳細は、久留米市HPをご覧ください。

詳細を見る :https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9119kanko/3010oshirase/2026-0127-1555-289.html

【問い合わせ先】

久留米サイクルイベント実行委員会事務局

（久留米市商工観光労働部観光・国際課内）

TEL:0942-30-9137

メール:kanko@city.kurume.lg.jp

【発信】

筑後地区観光協議会

（事務局：久留米市役所観光・国際課内）

TEL:0942-30-9137、FAX:0942-30-9707