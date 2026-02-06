クイズ企画・制作を手掛ける株式会社キュービック(所在地：東京都渋谷区、代表取締役：仲野 隆也)は、2026年2月16日(月)および2月24日(火)の12時より、クイズ大会用システム「アンサータッチ(R)」のオンライン体験会を開催いたします。





サービスロゴ





【「アンサータッチ(R)」とは】

「アンサータッチ(R)」は、パソコンとスクリーンだけで、1,000人規模の本格的なクイズ大会も簡単に開催できるシステムです。

クイズ参加者に必要なのはスマホのみで、アプリのインストールは不要。ブラウザからすぐクイズに参加できます。





問題表示イメージ

ランキング表示イメージ





*参考

アンサータッチ(R)PV： https://www.youtube.com/watch?v=SuhFC5L-wMQ

アンサータッチ(R)HP： https://answertouch.jp/









【クイズ大会のテーマ】

「アンサータッチ」を体験しながら、ビジネスに役立つクイズをお楽しみいただけます。

当日はクイズ大会を通じて、出題画面からランキングまで一連の流れを確認していただけます。

上位者には素敵な特典をご用意しております。









【開催日時】

2026年2月16日(月)12:00～12:45

2026年2月24日(火)12:00～12:45

※両日のご参加はいただけません。

※ご質問等は、13:00までお受けいたします。









【当日の流れ】

システムの説明

↓

クイズ大会(30分程度)

↓

質疑応答









【ご用意いただくもの】

クイズ大会では、Zoom閲覧用のPCのほか、スマートフォンを使用いたします。

お手元にスマートフォンをご用意ください。









【参加費】

無料









【参加対象】

法人および個人事業主の皆様

※1社から複数名のご参加も可能です。









【参加者特典】

上位3社には、100端末までの無償使用権を進呈いたします。

*詳細は後日、別途ご相談となります。









【お申し込み方法】

以下よりお申し込みください。

2月16日(月)： https://forms.gle/PUhZ59LPsisVKEaP7

2月24日(火)： https://forms.gle/imDTG8EJUiVX2B196

*頂いたお客様の情報は厳重に管理し、本目的以外には使用いたしません。





※各回とも同内容です。

※お申込みいただいた方には、追ってZoomのURLをお送りします。









【株式会社キュービックについて】

本社 ： 〒150-0044 東京都渋谷区円山町28-8-304

代表者 ： 代表取締役 仲野 隆也

設立 ： 2010年2月

URL ： http://www.qbik.co.jp/

事業内容： クイズを中心とした企画・提案・コンサルティング業務