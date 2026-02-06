クイズ解答システム「アンサータッチ(R)」を用いた特典付きビジネスクイズ大会を2月16日(月)、2月24日(火)に開催！
クイズ企画・制作を手掛ける株式会社キュービック(所在地：東京都渋谷区、代表取締役：仲野 隆也)は、2026年2月16日(月)および2月24日(火)の12時より、クイズ大会用システム「アンサータッチ(R)」のオンライン体験会を開催いたします。
サービスロゴ
【「アンサータッチ(R)」とは】
「アンサータッチ(R)」は、パソコンとスクリーンだけで、1,000人規模の本格的なクイズ大会も簡単に開催できるシステムです。
クイズ参加者に必要なのはスマホのみで、アプリのインストールは不要。ブラウザからすぐクイズに参加できます。
問題表示イメージ
ランキング表示イメージ
*参考
アンサータッチ(R)PV： https://www.youtube.com/watch?v=SuhFC5L-wMQ
アンサータッチ(R)HP： https://answertouch.jp/
【クイズ大会のテーマ】
「アンサータッチ」を体験しながら、ビジネスに役立つクイズをお楽しみいただけます。
当日はクイズ大会を通じて、出題画面からランキングまで一連の流れを確認していただけます。
上位者には素敵な特典をご用意しております。
【開催日時】
2026年2月16日(月)12:00～12:45
2026年2月24日(火)12:00～12:45
※両日のご参加はいただけません。
※ご質問等は、13:00までお受けいたします。
【当日の流れ】
システムの説明
↓
クイズ大会(30分程度)
↓
質疑応答
【ご用意いただくもの】
クイズ大会では、Zoom閲覧用のPCのほか、スマートフォンを使用いたします。
お手元にスマートフォンをご用意ください。
【参加費】
無料
【参加対象】
法人および個人事業主の皆様
※1社から複数名のご参加も可能です。
【参加者特典】
上位3社には、100端末までの無償使用権を進呈いたします。
*詳細は後日、別途ご相談となります。
【お申し込み方法】
以下よりお申し込みください。
2月16日(月)： https://forms.gle/PUhZ59LPsisVKEaP7
2月24日(火)： https://forms.gle/imDTG8EJUiVX2B196
*頂いたお客様の情報は厳重に管理し、本目的以外には使用いたしません。
※各回とも同内容です。
※お申込みいただいた方には、追ってZoomのURLをお送りします。
【株式会社キュービックについて】
本社 ： 〒150-0044 東京都渋谷区円山町28-8-304
代表者 ： 代表取締役 仲野 隆也
設立 ： 2010年2月
URL ： http://www.qbik.co.jp/
事業内容： クイズを中心とした企画・提案・コンサルティング業務