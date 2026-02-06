株式会社テクノスピーチ(所在地：名古屋市東区、代表取締役：大浦 圭一郎、以下 テクノスピーチ)は、最新の技術で人間の歌声をリアルに再現する、歌声合成ソフト「VoiSona」(読み：ボイソナ)の新規ボイスライブラリ「全力系ソングボイス ふたばこみなと(CV：三澤紗千香)」(企画・運営：株式会社ガソリンアレイ)が2026年3月27日(金)にリリースされることをお知らせいたします。そして2026年2月6日20時より3月8日まで、双葉湊音オフィシャルショップ「音の駅ふたば」にて限定パッケージ(受注生産)をご予約いただけます。





「VoiSona」新規ボイスライブラリ





【VoiSona新規ボイスライブラリ「ふたばこみなと」情報】

「ふたばこみなと」は、声優・歌手「三澤紗千香」による歌声収録を新規で複数パターン行い、深層学習等のAI技術を使い声質・癖・歌い方をリアルに再現したソングボイスです。幼く柔らかな声質『Cute=おりこう』と、元気一杯自由に歌う『Mischievous=わんぱく』2つの感情値を持ち、これまでにない新たな可能性を広げる歌声ボイスライブラリです。「ふたばこみなと」単体での利用は勿論のこと、先行製品の「双葉湊音」ソングボイスと併用して使い分けるなど、表現の幅をより広げることもできます。

またパッケージ版には特典として、「VoiSona Talk ふたばこみなとトークLite」のライセンスコードが付属します(※1、※2)。ソングボイスとあわせて、楽曲制作はもちろん、動画作品などにもご活用いただけます。

※1：「ふたばこみなとトークLite」はVoiSona Talk専用ソフトです。CeVIO AIではご利用いただけません。

※2：一部のダウンロード販売サイト限定で、ダウンロード版にも特典として「VoiSona Talk ふたばこみなとトークLite」のライセンスコードが付属します。





● ボイスライブラリ名 ： ふたばこみなと(英語表記：Futaba Kominato)

● 対応言語 ： 日本語

● スタイル ： Cute、Mischievous

● CV ： 三澤紗千香

● キャラクターデザイン： ひとば

● URL ： https://voisona.com/song/artist/futaba-kominato_ja_JP/

● 公開予定日 ： 2026年3月27日(金)

● 限定パッケージ予約販売情報

＞ 期間 ： 2026年2月6日20時～2026年3月8日

＞ URL ： https://otonoeki.raku-uru.jp/item-detail/1892639





● グッズ付きパッケージ版(完全受注生産)

＞ 製品名：全力系ソングボイスVoiSonaふたばこみなと(パッケージ版＋限定スリーブ＋限定グッズ)

＞ 価格 ：19,800円

＞ 内容物

◇ 限定版描き下ろしイラスト スリーブケース

◇ こみなとセレクトシールシート

◇ レアシール(キラVer.)

◇ お花の栽培キット缶

◇ スナップ写真

◇ パッチンバンド(反射リフレクター)

◇ 缶バッジ

◇ アクリルスタンド

◇ アクリルキーホルダー

◇ ライセンスカード(VoiSona「ふたばこみなと」およびVoiSona Talk「ふたばこみなとLite」のライセンスコード印字)

◇ CD-ROM(プリセットサウンド#04「ふたばこみなと」(wavファイル音声素材))





● パッケージ版(受注生産＋初回在庫限り)

＞ 製品名：全力系ソングボイスVoiSonaふたばこみなと(パッケージ版＋限定スリーブ仕様)

＞ 価格 ：14,800円

＞ 内容物

◇ 限定版描き下ろしイラスト スリーブケース

◇ こみなとセレクトシールシート

◇ ライセンスカード(VoiSona「ふたばこみなと」およびVoiSona Talk「ふたばこみなとLite」のライセンスコード印字)

◇ CD-ROM(プリセットサウンド#04「ふたばこみなと」(wavファイル音声素材))





● ダウンロード版(2026年3月27日からvoisona.comでの販売)

＞ 買い切りプラン：13,200円

＞ 年間プラン ：年額6,600円

＞ 月間プラン ：月額880円

※voisona.comでの販売は、クレジットカード払いに対応しています。買い切りプランについては、コンビニ払い、Alipay払いにも対応しています。









＜「ふたばこみなと」プロフィール＞





ふたばこみなと（CV：三澤紗千香）





音声合成キャラクター「双葉湊音」の幼い頃をイメージしたキャラクター。

いつも近所で遊んだり、走り回っては、転んで膝を擦りむいたり服を汚して怒られている。歌うことと猫さんが好き。





出身地： 自然の多いところ

年齢 ： ？？

身長 ： 135cmくらい





公式サイト ： https://www.futabaminato.com/

公式X ： https://x.com/futabaminato

公式YouTube： https://www.youtube.com/@futabaminato









【クロスプラットフォームキャンペーン】

姉妹ブランド「CeVIO AI」のソングボイスライブラリ「ふたばこみなと」をご購入いただきアクティベート済みの方は、「VoiSona」上でも同ソングボイスライブラリを無料でお使いいただけるキャンペーンを2026年3月27日から実施します。「CeVIO AI」のソングボイスライブラリと同等の合成音声品質を「VoiSona」でもご利用いただくことができます。ぜひこの機会にお試しください。

※CeVIO AIのソングボイスライブラリのアクティベートにはWindowsのPCおよび別売りのCeVIO AIのソングエディタが必要となります。









【VoiSona製品概要】

「VoiSona」は、最新の技術で人間の歌声をリアルに再現する歌声合成ソフトです。「VoiSona」は音声の意味を持つ「Voice」と人格、魅力などの意味を持つ「Persona」を結合した造語で、音声で多様なパーソナリティを表現可能にしたいというメッセージを込めたネーミングです。音声提供者およびクリエータの双方をサポートする循環系の構築を目的としています。

テクノスピーチが長年積み上げてきた歌声合成技術をベースに、Windows／macOS／iOS／iPadOSに対応、VSTi／Audio Units対応等を行い、より使いやすく、プロフェッショナルなニーズにもお応えできるようになりました。デフォルトボイスライブラリとして、中性的な声が魅力の日本語シンガー、「知声」が同梱されます。また、簡易的なスタンドアロンアプリも同梱しておりますので、VSTi／Audio Units対応のDAWをお持ちでない方もご利用いただけます。「VoiSona」と「知声」を用いて出力した音声波形データは、個人／法人、商用／非商用を問わず、一部例外を除いて原則無料で利用することが可能です。









● 製品名 ： VoiSona

● 公式サイト： https://voisona.com/

● 公開日 ： 2022年9月1日

● 形態 ： ダウンロード

● 価格 ： 「VoiSona」本体及び標準搭載シンガーである

日本語ボイスライブラリ「知声」は無料

※追加ボイスライブラリは有償となります。

※公式サイトよりアカウント登録が必要です。









【VoiSona動作環境】

● 対応OS ： Windows 11 / Windows 10(64bit、22H2以降)、

macOS 11 (Big Sur) ～ 26 (Tahoe)、iOS 17 ～ 26、iPadOS 17 ～ 26

● CPU ：・Windows：Intel / AMDプロセッサー(Intel Core i5(第4世代)以上、

または同等のAMDプロセッサー推奨。

Snapdragon等のARM系CPUでの動作は確認しておりません。)

・macOS

Appleシリコン / Intelプロセッサー

(Appleシリコン、またはIntel Core i5(第4世代)以上推奨。)

iOS/iPadOS ： iPhone 12以上、またはiPad第10世代以上推奨

※処理性能が低いと再生中に音飛びが発生する場合があります。

(ファイル出力は問題ありません。)

● メモリ ： 4GB 以上 ※8GB以上推奨

● HDD ： 1GB 以上の空き容量(インストール用)

● グラフィック： 1280 x 720 以上 フルカラー

● DAW ： VSTi／Audio Unitsに対応したDAWソフトウェア

※一部のDAWの場合は、VoiSona側からDAWの再生位置を同期することができます。 ※スタンドアロンのアプリケーションとして、DAWが無い環境でご利用いただくことも可能です。





※ご利用にはインターネット接続環境が必要です。









【会社概要】

テクノスピーチは、下記のようなエンタメ・教育・医療等の様々な分野において音声関連の研究開発の成果を投入することにより、総じて人々の暮らしをより豊かにする一助となることを目指しております。





● 業務用の音声合成・歌声合成プラットフォームの展開

● オンライン授業・オンデマンド授業の電子教材の作成補助

● アーティスト(故人を含む)の歌声の再現

● ゲーム・アプリ・ウェブサービスへの応用

● バーチャルユーチューバーによるオンラインコンサート

● バーチャルアクターによるアフレコシステム

● 人工知能や音声対話システムの発声モジュールへの導入

● 外国語教育・歌唱教育における柔軟な参照音声の生成

● ALS・喉頭がん等の患者様が用いる発声デバイス

● 介護施設用デジタルサイネージ





商号 ： 株式会社テクノスピーチ

代表 ： 代表取締役 大浦 圭一郎

所在地 ： 〒461-0004名古屋市東区葵1-14-13アーク新栄ビルディング

事業内容： マルチメディアに関連したソフトウェアの研究開発

URL ： https://www.techno-speech.com/