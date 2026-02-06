株式会社あさ出版（代表取締役：田賀井弘毅、所在地：東京都豊島区）は、古川 隆 原作/小暮満寿雄シナリオ＆まんが『まんがでわかる 現役女子大生がピンチの店を立て直す 売りたかったら売り込むな! 』https://www.asa21.com/book/b524191.htmlを2026年2月17日（火）に刊行いたします。

お客様の心をつかむ接客・経営の極意を「まんが」で分かりやすく解説

女子大生・彩歌は、中洲でも名の知れたクラブのママである母の入院をきっかけに、臨時ママとして店を任されることになる。未経験の経営、結果が求められる現場、そして中洲No.1を決める「ナカワン・グランプリ」の開催。戸惑いながらも彩歌は仲間と共に、接客や経営の本質を学び、実践していく。リフレイン、ミラーリング、5カウントの法則など、成果につながる考え方をストーリーでわかりやすく解説。ナイトワークを舞台にしながら、すべての接客業・ビジネスに通じる「選ばれる理由」を描いた実践型ビジネスコミックです。

※以下本書より抜粋要約

突然ママになった女子大生が、中洲No.1を目指す――マンガで学ぶ 接客・経営の基本

中洲の名店クラブのママである母が突然入院し、女子大生の彩歌は、準備もないまま店を任されることになります。折しも始まるのは、中洲最優秀店を決める「ナカワン・グランプリ」。接客も経営も手探りの中、彩歌はさまざまな先生との出会いを通して、人と向き合うこと、商売の本質を少しずつ学んでいきます。感覚や根性ではなく、理由のある行動を積み重ねた先に、結果はついてくるのでしょうか――。

リフレインやミラーリングなど実践的な接客・経営の極意をマンガで解説

本書では、感覚や経験に頼りがちな接客や経営を、「再現できる行動」として整理していきます。リフレインやミラーリングといったコミュニケーションの基本から、お客さまとの関係を段階的に築く「5カウントの法則」まで、成果につながる考え方をマンガでわかりやすく解説します。ストーリーを追いながら読むことで、現場ですぐに使える視点と行動が自然と身についていきます。

書籍情報

タイトル：まんがでわかる 現役女子大生がピンチの店を立て直す 売りたかったら売り込むな! 原作者：古川 隆/シナリオ＆まんが：小暮満寿雄ページ数: 168ページ 価格 ： 1, 650円(10%税込） 発行日 ： 2026年2月17日 ISBN ： 9784-86667-810ｰ8タイトル：まんがでわかる 現役女子大生がピンチの店を立て直す 売りたかったら売り込むな! 原作者：古川 隆シナリオ＆まんが：小暮満寿雄ページ数 : 168ページ 価格 ： 1, 650円(10%税込）発行日 ：2026年2月17日ISBN ： 9784-86667-810ｰ8書籍紹介ページ：https://www.asa21.com/book/b524191.htmlamazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4866678100/asapublcoltd-22/楽天：https://books.rakuten.co.jp/rb/18475513/

目次

1.麻由美の入院/2.初出勤/3.私がママ代行？/4.お客は少ないのにお給料は同じ？5.常連客から500万円を借りる/6.困る客ほど勉強になる/7.新規客より既存客8.特別講座/ 9.リフレインとミラーリング/10.ナカワン・グランプリ11.絶対３つ星 7ヶ条/12.松田先生/13. 5カウントの法則14.決戦1週間前～決戦前夜/15.「NSMG」開催！/16.風評被害と営業妨害 17.ラスト8日間/18.表彰式会場/19.麻由美の復帰/20.後日談

著者プロフィール

原作者：古川隆（ふるかわ・たかし）

株式会社福一不動産 代表取締役宮崎県延岡市生まれ。大分工業大学建築科卒。大手マンションデベロッパーに勤めるが、バブル崩壊でリストラにあう。1997年9月、お客様の会社を買い取り起業、現職。１軒ずつ飛び込み営業をする過程で、接触回数が増えるほど先方の心が開く「5カウントの法則」を発案した。ランチェスター戦略を学び商品・地域・客層を絞ったことで、中洲の店舗入居率・52%を、15年で、ほぼ100%に達成させた。福岡市博多区中洲2～4丁目(猫の額程しかない地域)に特化した賃貸仲介は、不動産業界の注目を集め、中洲＝福一不動産＝「古川隆」というブランドを確立。コロナなどの危機にも負けない日本一の歓楽街中洲を確立し、常に見守っている。経営センスを磨くための講演会・勉強会を定期的に開催中。

シナリオ＆まんが：小暮満寿雄（こぐれ・ますお）

画家・マンガ家・イラストレーター・著述家東京都出身。多摩美術大学院修了後、神奈川県厚木市で臨時採用教員生活を送る。その後インド、トルコ、ヨーロッパ方面を周遊。帰国後、『ジーイー企画センター』にて、デザイン・印刷作業の研鑽を積み独立。ビジュアルエッセイ『おちゃめなイタリア人！』（トラベルジャーナル）で著者デビュー。著書に『シエスタおじさん』（文春ネスコ）、『中学生にもわかる仏教』（PHPエディターズ・グループ）ほか。現在は年に一度個展を開催している。絵画作品として、フィリピン・バタンガス州における『リパの恵み』や、鶴岡アル・ケッチァーノ所蔵の『山形山水図』、春日大社に献上されたカレンダー原画などがある。

https://newscast.jp/attachments/3t0xB9jawJE0uGCMkZMB.pdf