【ニューエラ】初登場の「RUNNING」を加え、「PERFORMANCE APPAREL」「BASKETBALL」「RUNNING」で展開するスポーツウェア2026年春夏コレクションを発表

ニューエラジャパン合同会社


スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、スポーツウェアコレクション「Performance Apparel（パフォーマンス アパレル）」の2026年春夏シーズン最新作を2月13日（金）より順次発売いたします。


※店舗によって一部展開のないアイテムもございます。



「Performance Apparel（パフォーマンス アパレル）」は、機能性ウェアにニューエラならではのデザイン性を融合させ、スポーツからデイリーまで幅広いシーンに対応するコレクションです。今シーズンは新たに「RUNNING」ラインが加わり、PERFORMANCE APPAREL、BASKETBALL、RUNNINGの3カテゴリで展開します。



PERFORMANCE APPAREL


スポーツからデイリーまで幅広いシーンに対応し、性別を問わず着用できる機能性を兼ね備えたコレクション。ランニング、ヨガ、ジムなど、多様なアクティビティに対応します。


※全国のニューエラストア（新宿イースト・ミニ名古屋駅を除く）およびニューエラ公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)、全国のニューエラ取扱店舗にて発売


【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】


https://www.neweracap.jp/collections/performance_apparel




【ピックアップアイテム】



［French Sleeve Oversized Hoodie］　7,700円

［Dry Sweat Short Pants］　6,380円

［Dry Sweat Crew Neck］　7,700円

［Dry Sweatpants］　7,920円


［Women's Bra Top］　各5,940円　　　　 　［Women's Leggings］　各6,050円









BASKETBALL


機能性とデザイン性を兼ね備えたメッシュモデルに加え、新登場となるバスケットボールモチーフのグラフィックを配した練習用ウェアを展開します。


※ニューエラ千葉・心斎橋およびニューエラ公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)、全国のニューエラ取扱店舗にて発売


【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】


https://www.neweracap.jp/collections/performance-apparel-basketball




【ピックアップアイテム】


［Practice Tech Tee］　各4,400円 ［Practice Short Pants］　各5,500円








［Basketball Mesh Tank］　各4,950円　 ［Basketball Mesh Pants］　各5,500円









RUNNING （初登場）


今シーズンより初登場となるランニングコレクション。ニューエラらしいデザイン性を取り入れ、ランニング後もそのままデイリーシーンへ移行できる、洗練されたスタイルが特徴です。フラッグロゴにはリフレクター機能を持たせ、夜間のランニングにも配慮しています。


※ニューエラ新宿・横浜港北・千葉・心斎橋・名古屋・福岡およびニューエラ公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)、全国のニューエラ取扱店舗にて発売


【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】


https://www.neweracap.jp/collections/performance-apparel-run





【ピックアップアイテム】


［9TWENTY(TM)］　各4,950円　 ［9TWENTY(TM) Long Visor］4,950円　






［Tech Tee］　各4,950円　







［Short Pants］　各6,600円　







［Jacket］　11,000円　 ［Long Pants］　9,350円