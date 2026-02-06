【ニューエラ】初登場の「RUNNING」を加え、「PERFORMANCE APPAREL」「BASKETBALL」「RUNNING」で展開するスポーツウェア2026年春夏コレクションを発表
スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、スポーツウェアコレクション「Performance Apparel（パフォーマンス アパレル）」の2026年春夏シーズン最新作を2月13日（金）より順次発売いたします。
※店舗によって一部展開のないアイテムもございます。店舗在庫はこちら(https://support.neweracap.jp/hc/ja/articles/22061362638103-NEW-ERA-STORE-%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%81%AE%E5%BA%97%E8%88%97%E5%9C%A8%E5%BA%AB%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B)でご確認ください
「Performance Apparel（パフォーマンス アパレル）」は、機能性ウェアにニューエラならではのデザイン性を融合させ、スポーツからデイリーまで幅広いシーンに対応するコレクションです。今シーズンは新たに「RUNNING」ラインが加わり、PERFORMANCE APPAREL、BASKETBALL、RUNNINGの3カテゴリで展開します。
PERFORMANCE APPAREL
スポーツからデイリーまで幅広いシーンに対応し、性別を問わず着用できる機能性を兼ね備えたコレクション。ランニング、ヨガ、ジムなど、多様なアクティビティに対応します。
※全国のニューエラストア（新宿イースト・ミニ名古屋駅を除く）およびニューエラ公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)、全国のニューエラ取扱店舗にて発売
【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】
https://www.neweracap.jp/collections/performance_apparel
【ピックアップアイテム】 ※価格はすべて税込
［French Sleeve Oversized Hoodie］ 7,700円
［Dry Sweat Short Pants］ 6,380円
［Dry Sweat Crew Neck］ 7,700円
［Dry Sweatpants］ 7,920円
［Women's Bra Top］ 各5,940円 ［Women's Leggings］ 各6,050円
BASKETBALL
機能性とデザイン性を兼ね備えたメッシュモデルに加え、新登場となるバスケットボールモチーフのグラフィックを配した練習用ウェアを展開します。
※ニューエラ千葉・心斎橋およびニューエラ公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)、全国のニューエラ取扱店舗にて発売
【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】
https://www.neweracap.jp/collections/performance-apparel-basketball
【ピックアップアイテム】 ※価格はすべて税込
［Practice Tech Tee］ 各4,400円 ［Practice Short Pants］ 各5,500円
［Basketball Mesh Tank］ 各4,950円 ［Basketball Mesh Pants］ 各5,500円
RUNNING （初登場）
今シーズンより初登場となるランニングコレクション。ニューエラらしいデザイン性を取り入れ、ランニング後もそのままデイリーシーンへ移行できる、洗練されたスタイルが特徴です。フラッグロゴにはリフレクター機能を持たせ、夜間のランニングにも配慮しています。
※ニューエラ新宿・横浜港北・千葉・心斎橋・名古屋・福岡およびニューエラ公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)、全国のニューエラ取扱店舗にて発売
【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】
https://www.neweracap.jp/collections/performance-apparel-run
【ピックアップアイテム】 ※価格はすべて税込
［9TWENTY(TM)］ 各4,950円 ［9TWENTY(TM) Long Visor］4,950円
［Tech Tee］ 各4,950円
［Short Pants］ 各6,600円
［Jacket］ 11,000円 ［Long Pants］ 9,350円