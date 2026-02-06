NEWS RELEASE情報解禁日：2026年2月6日(金)12時00分解禁

読むなら今！ おすすめ長編物語 合計120冊以上無料

「読むなら今！ おすすめ長編物語」フェアとしてオーバーラップから刊行されているライトノベルとコミックスが各電子ストアにて120冊以上無料になるキャンペーンを、2026年2月6日（金）～2026年2月15日（日）まで実施いたします。対象作品として『ブラックな騎士団の奴隷がホワイトな冒険者ギルドに引き抜かれてSランクになりました』（漫画：ハム梟、原作：寺王、キャラクター原案：由夜）をはじめ、『俺は星間国家の悪徳領主！』（漫画：灘島かい、原作：三嶋与夢、キャラクター原案：高峰ナダレ）や『追放者食堂へようこそ！ ～最強パーティーを追放された料理人は、冒険者食堂を開きます！～』（漫画：つむみ、原作：君川優樹）などメディアミックス化作品も多数ラインナップ！そのほか対象作品については下記リンクからチェック！

https://blog.over-lap.co.jp/tyouhencp/

＜フェア対象期間＞2026年2月6日（金）～2026年2月15日（日）

※一部書店様においては、配信状況の関係上対象作品全てが配信されている訳ではございませんので予め御了承ください。※配信状況に関して、弊社へのお問い合わせはお控え頂ければと思います。