株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、GiGOグループのお店において、2026年2月11日(水・祝)より、HoYoverseが展開するゲーム「ゼンレスゾーンゼロ」と、サンリオキャラクターズとのコラボ企画「ゼンレスゾーンゼロ×サンリオキャラクターズ GiGOキャンペーン」を開催いたします。

開催概要

■開催期間：2026年2月11日(水・祝)～2026年3月1日(日)■開催店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」※対象店舗は特設HPをご確認ください。■開催内容：・GiGOグループのお店限定景品の展開・マストバイキャンペーン

GiGOグループのお店限定景品

キャンペーンに合わせて、GiGOグループのお店限定景品が登場いたします。■2026年2月11日(水・祝)より順次登場予定

※数量限定。なくなり次第、終了となります。※対象店舗は特設HPをご確認ください。※画像・イラストはイメージです。

マストバイキャンペーン

■対象店舗：全国のGiGOグループのお店、GiGO ONLINE CRANE※対象店舗は特設HPをご確認ください。■キャンペーン内容：対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円(※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP)投入で、オリジナルポストカード(全8種)をランダムで1枚進呈いたします。※1.詳細はGiGO ONLINE CRANEの「お知らせ」をご確認ください。

※ノベルティの絵柄はお選びいただけません。※数量限定。なくなり次第、終了となります。※画像・イラストはイメージです。

著作権表記

©miHoYo © 2026 SANRIO CO., LTD.TOKYO, JAPAN © GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.

キャンペーン特設HP

https://campaign.gendagigo.jp/2602/zenless-sanrio/

各種公式サイト

・GiGOのお店公式Xアカウントhttps://x.com/GENDA_GiGO※キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。

関連情報

「ゼンレスゾーンゼロ 妄想エンジェル実装記念キャンペーン」■開催期間：2026年2月11日(水・祝)～2026年3月8日(日)■対象店舗：全国のGiGOグループのお店※対象店舗は特設HPをご確認ください。■キャンペーン内容：対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円を投入で、オリジナルクリアトレカ(全1種)を1枚進呈いたします。■GiGO限定交換コード ZZZGIGO

※数量限定。なくなり次第、終了となります。※画像・イラストはイメージです。

【ゼンレスゾーンゼロとは】

『ゼンレスゾーンゼロ』は、HoYoverseの最新都市ファンタジーアクションRPG。舞台となるのは、「ホロウ」という超自然災害により現代文明が壊滅した後の世界です。滅亡をもたらしかねない災いの中、新エリー都は逆境を乗り越え発展、いつしか現代文明の最後の光となりました。プレイヤーは、「プロキシ」と呼ばれる特殊な仕事を請け負う専門家となり、個性豊かな仲間たちと共にホロウを探索し、敵に挑み、依頼を達成しつつ新エリー都の隠された秘密を解き明かして行きます。現在、『ゼンレスゾーンゼロ』はPlayStation®5 Pro、PlayStation®5、Xbox Series X|S、iOS、AndroidおよびPCにて配信中。『ゼンレスゾーンゼロ』公式HPhttps://zenless.hoyoverse.com/ja-jp/