クラウドワークス株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役：櫻田 芳之)は、スマートフォンでQRコードを読み込むだけで製品のユーザ登録や保証書発行等を実現する新サービス「QuickRegist(クイックレジスト)」のデモサイトを公開いたしました。





デモサイト： https://quickregist.com/





「QuickRegist」は、従来煩雑になりがちな製品・顧客データの管理を効率化し、導入企業の業務負担を軽減します。あわせて、ユーザの登録体験をシンプルにすることで、顧客利便性と企業の業務効率を同時に向上させるアフターサービス管理ソリューションです。









■「QuickRegist(クイックレジスト)」の特長

1. QRコードを活用したユーザ体験

製品等に添付するQRコードを起点に、登録導線を簡略化し製品や顧客のデータ管理の効率化を実現。





2. スマートフォンで簡単登録

スマートフォンで手軽に登録でき、登録完了までの手間を削減します。





3. アフターサービス管理を効率化

保証登録情報をデジタルデータとして一元管理でき、問い合わせ時の参照が容易になります。結果として、迅速かつ的確な対応につながり、顧客満足度向上に貢献します。





4. ユーザビリティの向上

製品情報や保証期間などをユーザが簡単に確認でき、体験価値の向上につながります。





5. 業務効率化と顧客サービス向上への貢献

登録・管理の省力化により、社内工数を削減しながら、顧客接点の質を高めます。

「QuickRegist」は、製品に添付されたQRコードを起点に、顧客と企業をダイレクトにつなぎます。

登録完了までわずか3ステップ、最短1分のシンプルな登録体験により、顧客データを企業の戦略的資産として活用できる状態へ整えます。





「QuickRegist」登録完了までのSTEP

デモサイトQRコード





■「QuickRegist」がもたらす、3つの経営革新

「QuickRegist」の導入は、単なる業務効率化にとどまりません。収集したデータを活用し、主に以下の3領域で導入企業のビジネスを新たなステージへと導きます。





・顧客管理

保証登録情報の一元管理により、問い合わせ対応の迅速化と顧客満足度向上





・製品開発

登録データを分析し、地域・年齢層などの傾向を踏まえた改良・新製品開発





・マーケティング戦略

登録者への情報配信(最新情報、特典、アップデート通知等)により継続的な関係を構築し、LTV向上へ









■顧客インサイトを、次世代の製品改良に活かす

保証登録は、顧客とのエンゲージメントを深める機会でもあります。誰が、どこで、どの製品を購入したか――登録時に得られるデータは、製品改善や新製品開発の意思決定を支える有用な情報となります。さらに登録者に対して、その後のCRM施策(最新情報、特典、アップデート通知など)を直接届けることで、一度きりの購入で終わらせず、継続的な関係構築とブランドロイヤルティ向上につなげます。

クラウドワークス株式会社は、本ソリューションを通じて中小製造業のDX推進を支援し、アフターサービス部門の業務効率化と収益拡大、企業価値の向上に貢献して参ります。









■オンライン型展示会出展のお知らせ

3月3日(火)～7日(土) ITトレンドEXPO2026 Springへの出展決定

年間約2,000万人に活用されているIT製品の比較サイト「ITトレンド」主催の業界最大級のオンライン展示会に、クラウドワークス株式会社も出展いたします。

以下のリンクからオンライン展示会への事前参加登録のうえご参加ください。

https://it.expo.it-trend.jp/key/fuhqjytl





製造DX分野に展示する当社「QuickRegist」についてもご興味お寄せ頂けますと幸甚です。









【会社概要】

会社名 ： クラウドワークス株式会社

代表者 ： 代表取締役 櫻田 芳之

事業内容： 中小製造業のDX推進を支援するクラウドソリューションの開発・販売

所在地 ： 〒104-0033 東京都中央区新川1-3-21 BIZ SMART茅場町

設立 ： 2023年1月13日

URL ： https://www.cloudworx.co.jp/





※「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。