株式会社ナハト、2026年版 日本における「働きがいのある会社」ランキングにて「国内第1位」に選出

株式会社ナハト（本社：東京都渋谷区、代表取締役：安達友基、以下「ナハト」）は、Great Place To Work(R) Institute Japan（以下「GPTW Japan」）が発表した2026年版 日本における「働きがいのある会社」ランキングの中規模部門（従業員100-999人）において、国内第1位に選出されたことをお知らせいたします。昨年の第11位から大きく飛躍し、創業8期目で日本一の評価をいただくに至りました。

背景

GPTW Japanが実施する本調査は、世界約170ヶ国で展開される共通基準に基づき、「従業員向け」と「企業向け」の2種類のアンケートで構成されています。30年間に及ぶ膨大なデータに裏付けされたこの評価制度は、現代経営における「人的資本開示」や「採用ブランディング」の有力な指標として世界中で広く活用されており、この度ナハトは、その厳正な審査を経て「働きがい」と「業績」の両面で国内最高水準であるとの評価をいただく運びとなりました。



ナハトが掲げる「仲間と勝ち続ける」という信念に基づいた強固な組織文化の浸透と、それに伴う圧倒的な事業成長が今回の選出に繋がっています。

数字で見るナハトの成長と組織力

ナハトは創業以来、SNSマーケティング市場の拡大とともに急速な成長を続けています。「仲間と勝ち続ける」という信念のもと、事業成長についても以下の通り極めて高い水準を維持しています。

ナハトの考える「働きがい」とは

私たちは、「働きがい」とは単なる居心地の良さではなく、メンバー全員がプロフェッショナルとして挑戦し、勝利を積み重ねることで得られる「自己成長」と「貢献実感」の総量であると定義しています。



居心地の良さではなく“成長の実感”

ナハトにおける「働きがい」とは、単に楽であったり、優しい環境であることではありません。

以下の成長実感・信頼・挑戦機会の積み重ねこそが、本質的な「働きがい」であると定義しています。

・影響の可視化：自分の仕事が、事業にどう影響しているかがわかる。

・機会の循環：挑戦した結果が、報酬と次の機会につながる。

・成長の共感：仲間とともに、昨日より成長している実感がある。

カルチャー任せにしない「成果が生まれる組織設計」

ナハトでは、「良い人が集まれば、良い組織になる」とは考えていません。個人の頑張りや相性に依存せず、再現性を持って成果が生まれる“構造”を設計してきました。以下を仕組みとして実装することで、誰もが挑戦でき、プロフェッショナルとして勝利を積み重ねられる環境をつくっています。

・裁量設計：若手にも意思決定を委ねる。

・ミッション設計：役割と期待成果を明確にする。

・評価設計：成果と成長の両面を正当に評価する。



ナハトは、まだ完成された組織ではありません。むしろ、常に変わり続けることを前提に組織を構築しています。今回の受賞を一つの契機として、「なぜナハトで働きがいが生まれるのか」「それをいかに構造として再現しているのか」という知見を、広く社会へ開示していきたいと考えています。



また、今回の国内第1位選出を記念し、ナハトの組織文化や成長の裏側を紐解く「働きがい第1位選出・特設サイト」を本日公開いたしました。本サイトでは今後、ナハト流「Z世代の組織づくり」の核心に迫る特別対談動画をシリーズとして随時配信してまいります。



【ナハト「働きがい国内第1位」特設サイト】

URL：https://nahato.co.jp/gptw/(https://nahato.co.jp/gptw/)

代表取締役 安達友基 コメント

このたび、ナハトが「働きがいのある会社」に選ばれたことを、大変光栄に思います。

この受賞は、特別な制度や一部の誰かの努力によるものではありません。日々の現場で、仲間一人ひとりが本気で事業に向き合い、挑戦し続けてきた結果だと受け止めています。私たちが大切にしてきたのは、「居心地の良さ」よりも「成長の実感」です。簡単な道を用意するのではなく、挑戦できる環境をつくること。結果に向き合い、仲間と学び合い、次の一歩に進める組織であること。その積み重ねが、働きがいにつながっていると考えています。ナハトはまだ成長の途中にある会社です。完成された組織ではありません。だからこそ、変わり続けることを恐れず、仲間とともに進化し続けたい。この受賞をゴールではなく、新しいスタートとして、これからも「人と事業がともに成長する会社」を目指していきます。

「働きがいのある会社」調査・分析機関 GPTWについて

Great Place To Work(R) Instituteは、世界約170ヶ国で「働きがい」のある組織文化を調査・分析する専門機関です。30年以上にわたり蓄積された膨大なデータに基づき、一定の基準を満たした企業を「働きがいのある会社」として認定・発表しています。本調査は、従業員へのアンケート（働く人へのアンケート）と、企業の制度・施策（会社へのアンケート）の2つの側面から多角的に評価されるのが特徴です。1998年に米ビジネス誌「FORTUNE」誌を通じてランキングが発表されて以来、その評価は「一流企業の証」として世界中で広く認知されています。日本においても2007年より本格的に展開され、現代経営における「人的資本」の価値を測る有力な指標として、毎年その発表が大きな注目を集めています。

株式会社ナハト について

ナハトは、クライアント企業が持つ事業のプロモーション戦略の策定・実行を担う支援会社と、自社で商品開発・運営を行う事業会社といった二つの側面を併せ持つ次世代のマーケティングカンパニーです。ブランドプロミス「～Profitable Marketing～ 利益に繋げるマーケティング」を掲げ、本質的なマーケティングをクライアントに提供しています。働くメンバーに対しては、「仲間と勝ち続ける」をPhilosophyに掲げ、非上場で自由な組織風土の中、株価のためではなく「コミュニティの繁栄」のために、仲間、成長、勝利の実現を目指しています。詳しくは、コーポレートサイト（https://nahato.co.jp/）をご覧ください。



