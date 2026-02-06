国内外でとらふぐ料理専門店「玄品」を63店舗展開する株式会社関門海(本社：大阪府松原市、代表取締役社長：山口 久美子)は、2月9日「ふぐの日」を含む2026年2月7日(土)から2月11日(水・祝)までの5日間、年に一度の大バーゲンを開催いたします。





2/7-2/11「ふぐの日」フェア開催





毎月29日の「肉の日」は広く知られていますが、ふぐの本場・下関では、語呂合わせから2月9日を「ふぐの日(ふくの日)」として親しまれています。とらふぐ料理専門店「玄品」では、創業初期から30年以上にわたり、この「ふぐの日」を「ふぐ料理をより多くの方に楽しんでいただく機会」として位置づけ、毎年特別企画を実施してまいりました。「高級なふぐ料理を、もっと身近に」という創業当初からの想いのもと、本企画期間中は、玄品自慢の熟成とらふぐコース各種を中心に、期間限定の特別価格でご提供いたします。長年培ってきた技術と品質はそのままに、ふぐ料理の魅力をより身近に感じていただける機会となっております。





今年は、例年ご好評いただいている本企画をさらに拡充。「玄(げん)」などの定番熟成とらふぐコースに加え、希少な「天然とらふぐコース」や、蟹とふぐのミックスコース「ふぐ贅沢コース」なども対象となります。期間中に対象コースをご注文いただいたお客様には、飴色に艶めく身と弾力のある厚みが特徴の看板商品「てっさ(ふぐ刺し)」1皿分に相当する1,380円(税込)を割引してご提供いたします。









■「ふぐの日」フェア開催概要

【開催期間】

2026年2月7日(土)～2026年2月11日(水・祝)





【内容】

対象コースをご注文のお客様に、てっさ(ふぐ刺し)1皿分相当額(通常税込1,380円)をコース価格より割引いたします。





【対象コースと価格(税込)】

初めての方から、天然物を味わいたい通の方まで、幅広いラインナップをご用意しました。





＜熟成とらふぐコース＞

●玄(げん)コース(全5品) 通常 5,300円 → フェア価格 3,920円

●醍醐(だいご)コース(全6品) 通常 6,800円 → フェア価格 5,420円

●天楽(てんらく)コース(全8品) 通常 8,500円 → フェア価格 7,120円

●玄也玄(げんやげん)コース(全9品)通常 10,500円 → フェア価格 9,120円





＜その他コース＞

ふぐとカニを織り交ぜた「ふぐ贅沢コース(店舗限定)」や、焙りふぐをメインにした「焙玄コース(限定店舗)」、希少な「各種 天然とらふぐコース」も一律1,380円引きの対象となります。





【対象店舗】

一部店舗を除く、玄品全店(対象外店舗：練馬、亀戸、川口、法善寺総本店)





【フェア詳細URL】

https://www.tettiri.com/campaign/tessafree202629day/









■株式会社関門海・担当者より

「ふぐは特別な日の食べ物」というイメージを大切にしながらも、より多くの方にその繊細な味わいを知っていただき、ふぐ料理を身近に感じていただきたい。その想いのもと、玄品では毎年本企画に取り組んでおります。「今日はバーゲンをやっているから、ふぐを食べに行こう！」そんな声がご家庭で自然に交わされる時期となることを、心より願っております。









■株式会社関門海について

「ふぐの王様」と呼ばれるとらふぐにこだわり、とらふぐ料理専門店「玄品」を国内外で63店舗(国内61店舗・海外2店舗)、焼きふぐ専門店「焼き福3階」「焼き福浅野」の2店舗、天然とらふぐ専門店「女将のカウンター」や、ふぐ出汁を使用した「おでんのカウンター」を展開。ふぐ本来の素材の魅力を最大限に引き出す料理を、追求し続けています。





会社名 ： 株式会社関門海

本社所在地 ： 〒580-0041 大阪府松原市三宅東1丁目8番7号

代表者 ： 代表取締役社長 山口 久美子

創業 ： 1980年

事業内容 ： とらふぐ専門店「玄品」グループの運営管理、

とらふぐの調達、商品開発、海外展開など

URL ： https://www.kanmonkai.co.jp/

玄品公式サイト： https://www.tettiri.com/