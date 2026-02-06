株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役 岩上敦宏 以下アニプレックス）は、『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』（Magia Exedra:マギアエクセドラ）において、2月6日（金）より、新たな★5キオク [魔法のケーキドーム]百江なぎさ（CV 阿澄佳奈）を実装し、ピックアップで登場するガチャを開始いたしました。また、イベントクエスト「魔法少女まどか☆マギカ [新編]叛逆の物語 後編」を開始し、イベント後編の開催を記念して、期間中マギカストーン最大3,000個やマギアキー最大10個を獲得できるログインボーナスなどのキャンペーンを開始いたしました。さらに、最大100連！1日1回無料10連ガチャや、初回ログインでマギカストーン3,000獲得できるログインボーナスなど、その他の[新編]叛逆の物語を記念する豪華キャンペーンも引き続き開催中です。

新★5キオク「百江なぎさ」実装！

2026年2月6日（金）12時より、新★5キオク [魔法のケーキドーム]百江なぎさ が新たに実装となり、ピックアップで登場するボーナスゲージ付きガチャを開始いたしました。10連目は★4以上のキオクが確定で出現します。また、本ガチャで獲得できるキオクメダルは、[新編]叛逆の物語リリース記念ステップアップガチャと、悪魔ほむらピックアップガチャと共通のものとなります。期間：2026/02/06 (金) 12:00～2026/02/28 (土) 11:59※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

[魔法のケーキドーム]百江なぎさ 実装PV

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=Xt66oBBitSA

百江なぎさ キャラクター紹介

ログインでマギカストーン最大3,000個とマギアキー最大10個もらえる！

2026年2月6日（金）12時より、期間中ログインすることで、最大で「マギカストーン3,000個」や「マギアキー10個」、「プリズムオーブ4個」「各属性のオーブ2個」を獲得することができます。期間：2026/02/06 (金) 12:00～2026/02/28 (土) 11:59

キオク超育成キャンペーンミッション第2弾

2026年2月8日（日）12時より、キオク超育成キャンペーンミッション第2弾を開始します。第1弾から第3弾まで開催予定となっており、育成素材が大量に獲得できるミッションです。ログインや強化クエストクリアなどのミッションをクリアすることで、エンハンスグロウや各種オーブなど、育成素材を獲得することができ、第1弾～第3弾あわせてプリズムオーブは最大50個以上獲得することが可能です。期間：第2弾 2026/02/08 (日) 12:00～2026/02/18 (水) 11:59

「魔法少女まどか☆マギカ [新編]叛逆の物語イベント後編開催！

2026年2月6日（金）12時より、ストーリーイベント「魔法少女まどか☆マギカ [新編]叛逆の物語 後編」を開始いたしました。

◇「魔法少女まどか☆マギカ [新編]叛逆の物語」とは

テレビシリーズをベースに製作された『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ［前編／後編］』を経て、満を持して送り出された『［新編］叛逆の物語』。魔法少女は絶望から救われたのか―“円環の理”に導かれて、少女たちの新たな物語がはじまる

◇「魔法少女まどか☆マギカ [新編]叛逆の物語」PV

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=fIml9fN2CAA

◇あらすじ----------------------------------------------------孤独な少女が辿り着いた 希望への光新たな“理” それは、すべてを覆す 愛のかたち「もう一度だけ、会いたい。」----------------------------------------------------イベント開催：2026/02/06 (金) 12:00～2026/02/28 (土) 11:59

イベント報酬でポートレイトやプリズムオーブ、マギカストーンをGET！

「[新編]叛逆の物語 後編」のイベント交換所は「マギカストーン」や「オープンヴェイス」、「ペイントドロップ」、魔力解放に使用する「コア」やこころの器Lv.を上げる「こころの砂」などと交換できます。また、ポートレイト「あなたが傍にいてくれさえすれば」と交換することも可能です。

イベントミッションをクリアでポートレイトがもらえる

イベントメダルの累計獲得数に応じて、悪魔ほむらに関連するポートレイトを獲得できます。報酬で獲得できるポートレイトは、次回イベントのボーナス対象となります。

「チーズケーキ」交換所にアイテム追加！衣装やスタイルチケットが交換できる！

本イベントでは、イベントバトルをクリアすることで、特別なアイテム「チーズケーキ」がドロップいたします。チーズケーキを集めると交換できる「チーズケーキ交換所」はイベント前編・後編で共通となっており、ドールハウスやカメラ機能で使用できる「3Dの鹿目まどかの制服衣装」や、スタイルチケットが交換所に追加になりました。

スタイルチケット交換所に[新編]叛逆の物語の背景素材や衣装が登場

「スタイルチケット交換所」では、[新編]叛逆の物語 後編イベント開催に合わせて、新たに百江なぎさのキオクに紐づく2D衣装を交換いただくことができるようになります。また、期間限定で悪魔ほむらのキオクに紐づく2D衣装と、百江なぎさのMagia Day 2025 2D衣装も交換できます。期間限定素材の交換期間：2026/02/06 (金) 12:00～2026/03/01 (日) 11:59

ボーナスゲージ付き！『追撃』フィーチャーガチャ開始！

2月6日（金）12時より、ボーナスゲージつき『追撃』フィーチャーガチャを開始いたしました。今回のガチャでは、★5キオクは「万年桜のウワサ」「環うい」「アリナ・グレイ」のみが登場します。また、本ガチャには「ボーナスゲージ」が付いており、100Ptに達すると「万年桜のウワサ」「環うい」「アリナ・グレイ」のうち1体が確定で登場する、★5キオク確定のボーナスガチャを1回引くことができます。※本ガチャで獲得できるキオクメダル(銅)は、封入された★5キオクと交換できるほか、[新編]叛逆の物語リリース記念ステップアップガチャ、悪魔ほむらピックアップガチャ、百江なぎさピックアップガチャで獲得できるキオクメダル(銀)と交換いただけます。キオクメダル(銀)からキオクメダル(銅)へ交換することはできません。期間：2026/02/06 (金) 12:00～2026/02/28 (土) 11:59※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

App Store/ Google Play/Steamで好評配信中！

現在、App Store,Google Play,Steamにて好評配信中です。【ストアURL】App Store /Google Play：https://madoka-exedra.go.link/3FDNOSteam：https://store.steampowered.com/app/2987800/Madoka_Magica_Magia_Exedra/

「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」概要

・タイトル名 「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」・企画・配信：アニプレックス・開発：ポケラボ・f4samurai・運営：ポケラボ・3月27日 iOS/android版正式リリース開始・7月17日 Steam版正式リリース開始・公式サイト https://www.madoka-exedra.com・公式WEB SHOP https://webshop-jp.games.madoka-exedra.com・公式X https://twitter.com/madoka_exedra （＠madoka_exedra）・公式Discord https://discord.gg/K96EtM7ukW・公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@madoka_exedra・公式ハッシュタグ #まどドラ・著作権表記 ©2024 Magica Quartet/Aniplex,Magia Exedra Project (短縮) ©2024 MQ/A,MEP