瓜田純士と『暴走列伝 単車の虎』がコラボ！瓜田純士プロデュースバイクを手に入れろ！

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が運営するリアルタイム暴走族バトルゲーム『暴走列伝 単車の虎』は、作家・格闘家として活躍する瓜田純士とのコラボレーションイベントを2026年2月6日(金)より開催いたします。

本コラボでは、瓜田純士ならではの“アウトローの流儀”を体感できる、ここでしか楽しめない限定イベントや報酬が多数登場します。

■アウトローの息抜き「単虎アミューズメント」コラボ仕様で登場！

<イベント概要>

ポーカーなどが楽しめる「単虎アミューズメント」がコラボ仕様で登場！

イベントを遊んで、瓜田純士がプロデュースした限定アバターを手に入れよう！

■アウトローの流儀 瓜田純士の特訓で「カリスマの背中」を鍛え上げろ！

アミューズメントとガチャで「アウトローへの道」を集め、瓜田純士に特訓をつけてもらおう！

特訓を受けることで、瓜田純士プロデュースアバター「カリスマの背中」がどんどんレベルアップ！

鍛え上げた覚悟が、その後ろ姿に刻まれていく。

■タイマンに瓜田純士が登場！勝利の証「認定状」を手に入れろ！

期間中、タイマンバトルに瓜田純士が登場！

勝利して「認定状」を獲得すると、瓜田純士プロデュースの限定バイクやアバターをゲットできるぞ！

＜期間＞

2026年2月6日(金)12:00～2026年2月25日(水)23:59

瓜田純士とのスペシャルコラボで、『暴走列伝 単車の虎』がさらに熱く、さらに深く！

アウトローの美学が詰まった限定イベントと報酬を体感し、その生き様を走りに刻み込め。

■『暴走列伝 単車の虎』概要

タイトル：暴走列伝 単車の虎

ジャンル：リアルタイム暴走族バトル

配信形式：フィーチャーフォン、スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

著作権表記：(C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

販売価格：無料

ストアページ：

App Store https://itunes.apple.com/jp/app/id492075888

Google Play ストア https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.donuts.tanshanotora

▼OFFICIAL

公式サイト：http://tantora.jp

公式X ：https://x.com/tantora_app

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、「Ray」「Zipper」などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

所在地：東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者：代表取締役 西村啓成

設立：2007年2月5日

事業内容：クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト：https://www.donuts.ne.jp/