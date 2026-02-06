瓜田純士と『暴走列伝 単車の虎』がコラボ！瓜田純士プロデュースバイクを手に入れろ！

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が運営するリアルタイム暴走族バトルゲーム『暴走列伝 単車の虎』は、作家・格闘家として活躍する瓜田純士とのコラボレーションイベントを2026年2月6日(金)より開催いたします。


本コラボでは、瓜田純士ならではの“アウトローの流儀”を体感できる、ここでしか楽しめない限定イベントや報酬が多数登場します。




■アウトローの息抜き「単虎アミューズメント」コラボ仕様で登場！


<イベント概要>


ポーカーなどが楽しめる「単虎アミューズメント」がコラボ仕様で登場！


イベントを遊んで、瓜田純士がプロデュースした限定アバターを手に入れよう！




■アウトローの流儀　瓜田純士の特訓で「カリスマの背中」を鍛え上げろ！





アミューズメントとガチャで「アウトローへの道」を集め、瓜田純士に特訓をつけてもらおう！


特訓を受けることで、瓜田純士プロデュースアバター「カリスマの背中」がどんどんレベルアップ！


鍛え上げた覚悟が、その後ろ姿に刻まれていく。


■タイマンに瓜田純士が登場！勝利の証「認定状」を手に入れろ！

期間中、タイマンバトルに瓜田純士が登場！


勝利して「認定状」を獲得すると、瓜田純士プロデュースの限定バイクやアバターをゲットできるぞ！







＜期間＞


2026年2月6日(金)12:00～2026年2月25日(水)23:59



瓜田純士とのスペシャルコラボで、『暴走列伝 単車の虎』がさらに熱く、さらに深く！


アウトローの美学が詰まった限定イベントと報酬を体感し、その生き様を走りに刻み込め。


■『暴走列伝 単車の虎』概要

タイトル：暴走列伝 単車の虎


ジャンル：リアルタイム暴走族バトル


配信形式：フィーチャーフォン、スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ


著作権表記：(C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.


販売価格：無料


ストアページ：


App Store https://itunes.apple.com/jp/app/id492075888


Google Play ストア https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.donuts.tanshanotora



▼OFFICIAL


公式サイト：http://tantora.jp


公式X ：https://x.com/tantora_app


■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、「Ray」「Zipper」などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。


「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。



所在地：東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階


代表者：代表取締役 西村啓成


設立：2007年2月5日


事業内容：クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業


企業サイト：https://www.donuts.ne.jp/