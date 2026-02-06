ちいかわもぐもぐ本舗 川越店がオープン1周年を迎えます！

株式会社 寺子屋

株式会社寺子屋（京都市右京区 代表取締役 海藏講平）は、

「ちいかわ」×「和」の世界観を提供する「ちいかわもぐもぐ本舗」にて、

お菓子や雑貨の新商品を2月20日(金)より発売いたします。

この度、2026年2月20日(金)にちいかわもぐもぐ本舗 川越店は

オープン1周年を迎えます。

感謝の気持ちを込めて、

皆さまにお楽しみいただける限定マスコットなどの新商品と

おめでたいデザインのノベルティをご用意いたしました。

ちいかわたちとの旅の思い出づくりに、皆さまのご来店をお待ちしております。

2月20日（金）発売の川越店限定商品をご紹介！

・川越限定 犬張り子になっちゃったマスコット 各1,980円(税込)

犬張り子になっちゃったちいかわたちのマスコットが登場！

かばんにつけて、一緒に川越散策を楽しんで。

・川越限定 河越茶 1,188円(税込)

・川越限定 竹炭焙煎珈琲缶 1,296円(税込)

ティーバッグで楽しめるこだわりの河越茶に、ドリップで楽しむ竹炭焙煎の粉末珈琲。

使用後の缶もちょっとした小物入れに便利です。

(こちらの商品はオンラインストアでのお取り扱いはございません)

・川越限定 豆皿 990円(税込)

・川越限定 ミニフレームマグネット 495円(税込)

・川越限定 ミニ提灯マグネット 770円(税込)

・川越限定 横長のれん 各1,980円(税込)

・川越限定 ボールペン 825円(税込)

鯛に乗ったちいかわたちの、おめでたいデザインの雑貨も登場します。

・川越限定 Tシャツ(鯛だらけ・つみつみ) M/L/XL 3,190円(税込)

・川越限定 パタパタメモ 660円(税込)

・川越限定 手触りの良いクリアファイル 440円(税込)

・川越限定 鈴付きキーホルダー(全8種) 各880円(税込)

・川越限定 ほどよいサイズの巾着 1,320円(税込)

・川越限定 フレークシール 660円(税込)

・川越限定 マット缶バッジinカプセル 300円(税込)

(マット缶バッジinカプセルはオンラインストアでのお取り扱いはございません)

店舗共通や、京都伏見店限定の新商品も！ 2月20日(金)発売 店舗共通商品

・おかおクッキー 2,160円(税込)

ちいかわ・ハチワレ・うさぎの、表情豊かなおかお型クッキー。

プレーン味とココア味がそれぞれ6枚ずつ、かわいい缶に入っています。

※すべてのキャラクターが揃わない場合があります。何卒ご了承ください。

(こちらの商品はオンラインストアでのお取り扱いはございません)

2月13日(金)発売 京都伏見店限定商品

・京都伏見限定 缶バッジinカプセル 300円(税込)

人気の缶バッジinカプセルに、稲荷なみんなのデザインが新登場！

(こちらの商品はオンラインストアでのお取り扱いはございません)

・京都伏見限定 竹炭焙煎珈琲缶 1,296円(税込)

・京都伏見限定 ボールペン 825円（税込）

舞妓さん姿で楽しそうなちいかわたちの、限定デザインに注目！

(竹炭焙煎珈琲缶はオンラインストアでのお取り扱いはございません)

<商品お取り扱い店舗>

・ちいかわもぐもぐ本舗 京都伏見店

・ちいかわもぐもぐ本舗 川越店

・ちいかわもぐもぐ本舗 オンラインストア

(一部、店舗限定商品や店頭限定商品がございます)

ちいかわもぐもぐ本舗 川越店1周年記念ノベルティが登場！

１.3,000円以上お買い上げ特典ノベルティ「和紙風缶バッジ」

■配布条件■

ちいかわもぐもぐ本舗 川越店にて

税込3,000円以上の商品ご購入特典として

「和紙風缶バッジ(非売品)」を1枚プレゼント！

※デザインは4種類ご用意しております。種類はお選びいただけません。

※無くなり次第終了となります。

※ノベルティの配布店舗は川越店のみとなります。

※オンラインストアでの購入は対象外となります。

２.8,000円以上お買い上げ特典ノベルティ「ゆらっとアクリルチャーム」

■配布条件■

ちいかわもぐもぐ本舗 川越店にて

税込8,000円以上の商品ご購入特典として

「ゆらっとアクリルチャーム(非売品)」を1点プレゼント！

※無くなり次第終了となります。

※お一人様1会計につき1点とさせていただきます。お会計を分けることはできません。

※ノベルティの配布店舗は川越店のみとなります。

※オンラインストアでの購入は対象外となります。

(C)nagano

2026年2月20日(金)～23日(月)の入店予約について

ちいかわもぐもぐ本舗 川越店において、

2026年2月20日(金)～23日(月)の期間は

入店に事前予約が必要となります。

上記期間の入店予約(抽選)の受付は

ちいかわもぐもぐ本舗 LINE公式アカウントにて実施させていただきます。

・抽選申込み受付期間：

2026年2月9日(月)18:00～2月12日(木)18:00

・抽選結果発表：2月13日(金)

※当日券対応については画像をご覧ください。

※事前予約に店舗からの距離は関係ございません。

※2月24日(火)以降に入場制限を行う場合は、

改めて公式HPや公式SNSにて告知させていただきます。

■ちいかわもぐもぐ本舗 LINE公式アカウント

https://lin.ee/Di0FUyj

=========================================================

ちいかわもぐもぐ本舗オンラインストアでもお買い物していただけます。

※一部商品を除く

■ちいかわもぐもぐ本舗 オンラインストア

https://www.chiikawamogumogu.shop

■店舗情報

ちいかわもぐもぐ本舗 京都伏見店

住所：〒612-0807 京都府京都市伏見区深草稲荷中之町46-1

TEL：075-643-0050

年中無休

営業時間：9:30～17:30

ちいかわもぐもぐ本舗 川越店

住所：〒350-0062 埼玉県川越市元町二丁目7番9

TEL：049-292-1960

年中無休

営業時間：9:30～17:30

