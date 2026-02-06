2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)開催を記念して、大谷翔平をはじめとした公式プレミアムデフォルメフィギュアが発売決定!!

esspride株式会社

esspride株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：西川世一） は、2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)の開催を記念して、「2026 World Baseball Classic(TM)公式プレミアムデフォルメフィギュア」を完全受注生産にて発売することを決定いたしました。

本日、2026年2月6日(金)12:00から2026年3月31日(火)23:59までの期間限定で、essprideが運営するメーカー直販ECサイト『モバショップ』（https://moba-shop.com/2026-world-baseball-classic-premiumfigure/ ）で予約を開始いたします。

今回の商品では、大谷翔平をはじめとしたスター選手たちが大集結！公式ならではのクオリティで計7選手のフィギュアを期間限定で販売いたします。デフォルメされた可愛らしい見た目ながら、しっかりと選手の表情や特徴を再現したデフォルメフィギュアシリーズです。

さらに、大谷翔平選手のみ特別仕様！投手と打者、両方の姿を楽しめる“二刀流”フィギュア。パーツを付け替えて楽しめる2way仕様のスペシャルモデルで登場します。

商品イメージ

■大谷翔平（二刀流ver.）

■山本由伸

■アーロン・ジャッジ

■ポール・スキーンズ

■ボビー・ウィットJr.

■ピート・クロウ＝アームストロング

■フェルナンド・タティスJr.

※画像は監修中です。仕様が変更になる可能性がございます。

商品概要- [商品名]2026 World Baseball Classic(TM)公式 プレミアムデフォルメフィギュア- [種類]計8選手・大谷翔平（二刀流ver.） 8,800円税込・山本由伸 6,600円税込・アーロン・ジャッジ 6,600円税込・ボビー・ウィットJr. 6,600円税込・ポール・スキーンズ 6,600円税込・ピート・クロウ＝アームストロング 6,600円税込・フェルナンド・タティスJr. 6,600円税込・全7選手セット 48,400円税込※大谷翔平選手のみ付け替えパーツ付き二刀流ver.！- [予約期間] 2026年2月6日(金)12:00～2026年3月31日(火)23:59- [お届け予定日] 2026年9月中旬以降より順次お届け予定- [サイズ] 全高:約11cm（台座込み）- [販売元] esspride株式会社- [原型・彩色] DesignCOCO- [コピーライト表記] (C)esspride/WBCI

※本商品は受注生産商品ですが、ご注文状況により、予告なく受注を一時停止させていただく場合がございます。

※想定を上回るご注文をいただいた場合、お届け時期が遅延する可能性がございます。その場合でも、キャンセルを承ることができませんので、あらかじめご了承ください。

取扱い店舗- メーカー直販サイト『モバショップ』（https://moba-shop.com/2026-world-baseball-classic-premiumfigure/ ）- 2026 World Baseball Classic(TM) OFFICIAL ONLINE STORE：https://www.fanatics.jp/ja/o-37- HMV＆BOOKS online：https://www.hmv.co.jp/- LAWSON店舗Loppi：https://www.lawson.co.jp/loppigoods/webcatalog/- スポニチ Plus α：https://shop.sponichi-plus-alpha.sponichi.net/- colleize：https://colleize.com/

※詳細は商品サイトをご確認ください。

会社概要

■社名：esspride株式会社（エスプライド）

■所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷3-17-11

■代表取締役CEO：西川 世一

■設立年月日：2005年4月25日

・esspride HP https://esspride.com/



