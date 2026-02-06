【新感覚】結ばないから一瞬で包める！「Jubilee」より犬猫デザインのくっつく風呂敷が新登場
ロンドン生まれのホームウェアブランド「Jubilee(ジュビリー)」から、
「便利」と「可愛い」を両立した、まさに現代版の新感覚風呂敷が新登場。
包むたび、目が合ってときめく。愛らしい犬猫たちが、大切な荷物を優しく守ります。
▼Jubilee公式サイトにて 2月6日(金) 12:00 より販売開始
https://www.jubileedesign.jp/items/134219407
■ 犬猫デザイン らくらく手間なし風呂敷
犬猫デザインの「くっつく」らくらく手間なし風呂敷。
「風呂敷は結ぶのが面倒かも」「お弁当以外に使い道がない...」
そんな方にこそ手にとってほしいアイテムが登場しました。
片面がピタッと張り付く素材になっており、包む際の結ぶ手間は必要なし！
くるっと巻くだけで固定でき、ほどける心配もありません。
使い方はアイデア次第。
お弁当や小物はもちろん、折り畳み傘やペットボトルを包めばバッグの中身が濡れるのを防ぎます。
■全20種のデザイン
三毛猫、黒猫、シバ犬、フレンチブルドッグなど、人気の種類が勢揃い。
多頭飼い気分でコレクションしたくなる可愛さです。
スタイリッシュに持ちたい方には、図鑑のようなおしゃれな総柄や、
パリ・ロンドンをイメージしたモチーフ柄もおすすめ。
上段左から
A001 ハチワレ
A002 キジトラ
A003 クロネコ
下段左から
A004 ミケネコ
A005 サバトラ
A006 スコティッシュフォールド
上段左から
A007 コーギー
A008 フレンチブルドック1
A009 フレンチブルドック2
下段左から
A010 フレンチブルドック3
A011 シバイヌ
上段左から
A012 CATS
A013 DOGS
A014 CATS
下段左から
A015 DOGS
A016 CATS
A017 CATS
左から
A018 DOGS
A019 CATS
A020 DOGS
■商品概要
Jubilee
犬猫デザイン らくらく手間なし風呂敷
\1,320(税込)
商品番号: JB-CLOTHES4040-A
サイズ：A001からA011は約36cm×36cm
A012からA020は約40cm×40cmとなります。
素材：ポリエステル100%
※手洗い推奨
※アイロン、漂白不可
※ドライクリーニング不可
※洗濯機を使用する場合は目の細かい洗濯ネットを使用してください
※落下等による中身の破損に関して、一切の責任は負いかねます。
▼Jubilee公式サイトにて販売開始
https://www.jubileedesign.jp/items/134219407
■「 Jubilee 」とは
ロンドンでスタートしたブランドです。
全世界の１００以上のデザイナーやブランドとコラボレーションしています。
ナチュラルリネンを使ったクッションカバーやランチョンマット、
また再利用の竹や麦などの自然素材を使ったエコ商品など
生活が楽しくなる雑貨を幅広くとりそろえています。
https://www.jubileedesign.jp/(https://www.jubileedesign.jp/) (公式サイト)
Instagram配信中 ＠jubileedesign.jp
