【新感覚】結ばないから一瞬で包める！「Jubilee」より犬猫デザインのくっつく風呂敷が新登場

ロンドン生まれのホームウェアブランド「Jubilee(ジュビリー)」から、


「便利」と「可愛い」を両立した、まさに現代版の新感覚風呂敷が新登場。


包むたび、目が合ってときめく。愛らしい犬猫たちが、大切な荷物を優しく守ります。



▼Jubilee公式サイトにて 2月6日(金) 12:00 より販売開始


https://www.jubileedesign.jp/items/134219407




■ 犬猫デザイン らくらく手間なし風呂敷



犬猫デザインの「くっつく」らくらく手間なし風呂敷。


「風呂敷は結ぶのが面倒かも」「お弁当以外に使い道がない...」


そんな方にこそ手にとってほしいアイテムが登場しました。



片面がピタッと張り付く素材になっており、包む際の結ぶ手間は必要なし！


くるっと巻くだけで固定でき、ほどける心配もありません。










使い方はアイデア次第。


お弁当や小物はもちろん、折り畳み傘やペットボトルを包めばバッグの中身が濡れるのを防ぎます。




■全20種のデザイン


三毛猫、黒猫、シバ犬、フレンチブルドッグなど、人気の種類が勢揃い。


多頭飼い気分でコレクションしたくなる可愛さです。


スタイリッシュに持ちたい方には、図鑑のようなおしゃれな総柄や、


パリ・ロンドンをイメージしたモチーフ柄もおすすめ。






上段左から


A001 ハチワレ
A002 キジトラ
A003 クロネコ


下段左から


A004 ミケネコ


A005 サバトラ


A006 スコティッシュフォールド






上段左から


A007 コーギー


A008 フレンチブルドック1


A009 フレンチブルドック2


下段左から


A010 フレンチブルドック3


A011 シバイヌ






上段左から


A012 CATS


A013 DOGS


A014 CATS


下段左から


A015 DOGS


A016 CATS


A017 CATS





左から


A018 DOGS


A019 CATS


A020 DOGS




■商品概要



Jubilee


犬猫デザイン らくらく手間なし風呂敷


\1,320(税込)



商品番号: JB-CLOTHES4040-A



サイズ：A001からA011は約36cm×36cm


　　　　A012からA020は約40cm×40cmとなります。



素材：ポリエステル100%

※手洗い推奨


※アイロン、漂白不可


※ドライクリーニング不可


※洗濯機を使用する場合は目の細かい洗濯ネットを使用してください


※落下等による中身の破損に関して、一切の責任は負いかねます。




▼Jubilee公式サイトにて販売開始


https://www.jubileedesign.jp/items/134219407







■「 Jubilee 」とは





ロンドンでスタートしたブランドです。
全世界の１００以上のデザイナーやブランドとコラボレーションしています。

ナチュラルリネンを使ったクッションカバーやランチョンマット、
また再利用の竹や麦などの自然素材を使ったエコ商品など


生活が楽しくなる雑貨を幅広くとりそろえています。

https://www.jubileedesign.jp/(https://www.jubileedesign.jp/)　(公式サイト)

Instagram配信中　＠jubileedesign.jp




