エレコムのブレーカーを内蔵した「USBケーブル」が、経済産業省主催「製品安全対策優良企業表彰」の製品部門（＋あんしん）を受賞！

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、高温や過電流を検知すると自動で電流を遮断するブレーカーを内蔵した当社製のUSBケーブルが、経済産業省主催の令和7年度「製品安全対策優良企業表彰（PSアワード）」に新設された「製品部門（＋あんしん）」を受賞したことをお知らせします。

この度の表彰で、USBケーブルのコネクターに内蔵された温度ブレーカーが発熱を検知すると通電を遮断し、発熱のリスクを低減できることが第三者機関によって証明されました。さらに今後、当製品には「誤使用・不注意をきっかけとした水濡れによる発熱のリスク低減が図られた製品」と表示することが認められました。

「製品安全対策優良企業表彰（PSアワード）」の製品部門（＋あんしん）

経済産業省は、民間企業の製品安全に対する積極的な取組を促進し、社会全体として製品安全の価値を定着させるため、「製品安全対策優良企業表彰」を実施しています。また、本年度から新たに「製品安全対策優良企業表彰 製品部門（＋あんしん）」を設け、令和7年度受賞製品6製品を決定しました。

「製品部門」では誤使用・不注意による製品事故リスクを低減した製品の表彰・表示制度として「＋あんしん」を設けています。特定の誤使用・不注意の防止対策が講じられた製品について、そのリスク低減状況を評価し、効果が認められた製品に分かりやすい表示を付与し、これにより、事業者と消費者のリスクコミュニケーションを促進し、安全な製品選択を支援する環境整備、市場で安全性を差別化要素とすることで、事故減少を期待します。

※出典：https://www.meti.go.jp/press/2025/11/20251127002/20251127002.html

受賞製品

（表彰式にて撮影、写真左から）審査・運営委員会 西田 佳史委員長、当社 取締役社長執行役員 石見 浩一

ブレーカー内蔵USBケーブル

本製品は、高温や過電流を検知した際に電流を自動で遮断するブレーカーを内蔵しています。想定外の接続によるショートや発熱、発火から機器を守れるように設計。自社および第三者機関での試験によって、温度保護機能などが正しく動作することを確認しています。

製品型番

＜USB-A - USB Type-C (TM)ケーブル＞

型番：MPA-ACTPSS10WH

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-ACTPSS10WH.html

型番：MPA-ACTPSS20WH

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-ACTPSS20WH.html

＜USB Type-C (TM) - USB Type-Cケーブル＞

型番：MPA-CC5PTSS10WH

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CC5PTSS10WH.html

型番：MPA-CC5PTSS20WH

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CC5PTSS20WH.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一