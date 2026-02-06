社会×福祉をつなぐ販売イベント「GOOD PLAZA TOKYO」内で商談会を開催

特定非営利活動法人ディーセントワーク・ラボ

特定非営利活動法人ディーセントワーク・ラボ（東京都大田区、代表理事：中尾文香）は、東京都の就労継続支援B型事業所（以下、B型事業所）のものづくりや活動を紹介する自主製品販売イベント「GOOD PLAZA TOKYO」を企画・運営いたします。本イベント期間中の２日間、TOSTEP（東京都共同受注窓口）の協力のもと、福祉事業所への仕事依頼をコーディネートする商談会を行います。

＜公式ウェブサイト＞ https://www.good-plaza-tokyo.jp

仕事の発注を通して障害のある方々を身近に

本イベントで販売している商品や紹介している仕事は、B型事業所を利用する障害のある方が携わっているものです。B型事業所とは、雇用契約を結んで働くことが困難な障害のある人が、仕事やその他の活動を行いながら、知識や能力を向上していく場所です。

B型事業所は、東京都には976ヶ所あります（令和7年4月）。B型事業所では、その人の障害や体調、状態に合わせて、自分のペースで仕事をすることが可能ですが、そこでの課題のひとつが、１ヶ月の平均工賃（賃金）が23,000円前後と低い水準にあることです。

この課題を改善する取組みのひとつとして本イベント内で行っているのが、仕事を発注したい企業や個人と、B型事業所をつなぐ商談会です。

～SDGsとCSRの実現に向けて～

B型事業所へ仕事を発注すること（商品を購入すること）は、サステナビリティ社会を目指す企業のCSR（社会貢献）活動へ役立ちます。

また、SDGsの17の目標のうち、「1：貧困をなくそう」「4：質の高い教育をみんなに」「8：働きがいも経済成長も」「10：人や国の不平等をなくそう」「12：つくる責任 つかう責任」などのゴールに通じ、就業機会の平等にも繋がります。

B型事業所が提供できるサービスは、チラシの封入や箱折り、製品の仕分け等の請負作業や、OEMの委託品及びPBと呼ばれる自主製品の物品製造、B型事業所以外での屋内外作業など幅広くあります。

商談会では、TOSTEP（東京都共同受注窓口）の専任のコーディネーターが、お客様のご要望に合わせ、お見積もりから納品まで全て対応いたします。小ロットから大ロットまで、さまざまな規模・内容の業務に対応可能です。

【提供できるサービス・製品例】

■軽作業

・ギフトボックスの組み立て、製品の仕分けなど

物流に関わる作業

・チラシの封入、試供品のセットアップなど

作業工程の多い販促に関わる作業

■物品製造

・イベントや催事に向けた焼き菓子等の製造

・おみやげや記念品に向けたアクセサリー等製作

・各事業所の菓子を組み合わせた

「ギフトボックス」の企画・製作

■施設外就労

・公園や駐車場、室内施設等の清掃

・定期的なポスティングや、出向場所での軽作業

GOOD PLAZA TOKYO 商談会

■日時：2026年2月20日（金）、24日（火）の

11:00~16:00（GOOD PLAZA TOKYOイベント期間内）

■場所：東京シティアイ パフォーマンスゾーン（KITTE丸の内地下1階）

https://www.tokyocity-i.jp/about/

■申込：ご相談・アテンドをご希望の方は下記フォームよりお申し込みください。

https://forms.gle/M63VQPvjzKwBXBxB7

※ご入場・ご相談は無料です。

TOSTEP 東京都共同受注窓口（特定非営利活動法人日本セルプセンター内）

TOSTEP（東京都共同受注窓口）は、民間企業や官公庁、関係機関等が発注する事業案件（役務・請負、物品・商品）に対し、対応が可能なネットワークにあっ旋・仲介を行っている窓口です。多種多様な事業案件や複雑な業務条件にも、経験豊富なコーディネーターが対応いたします。

https://tokyo-onestop.net/

GOOD PLAZA TOKYO」とは

つくり手ひとりひとりの願いや想い=「GOOD」が詰まった、丁寧なものづくりや 仕事が集まる「GOOD PLAZA TOKYO」。障害のあるつくり手たちがひとつひとつ 向き合いながら作った商品は、焼き菓子やアクセサリー、インテリア雑貨やステーショナリーなど、ラインナップも豊富です。

5回目となる今年のテーマは「『GOOD』なギフトでみんなが『GOOD』に」。も のづくりや商品の購入を通したつながりを大切にしたい、そのような思いがキービ ジュアルにも込められています。贈るひと・もらうひと・作るひとみんなの幸せに つながるソーシャルギフトを探してみませんか?

京王百貨店 聖蹟桜ヶ丘店(ポップアップイベント)、東京シティアイ パフォーマ ンスゾーン(販売イベント・商談会)の2会場で、みなさまのご来場をお待ちして おります。

<出品事業所>

【港区】あいはーと・みなと/アプローズ南⻘山【新宿区】オフィス クローバー/パイオニア/プエルト【文京区】アイビス文京/工房 わかぎり/ワークプレイスぶんぶん【墨田区】錦糸町就労支援センターひだまり工房/隅田作業所/すみだ花工房【江東区】ピアワー ク・オアシス【品川区】さつき/ふれあい作業所西大井【世田谷区】Factroy藍【渋谷区】アトリエ福花【中野区】中野区東部福祉作 業センター【杉並区】スリーパーズ/チャレンジ/マカナ/ワークみらい【豊島区】AOLA /共同作業所オーク/自立支援センターまめの 樹【北区】ヴイ長屋/フリッカ・ビーウーマン/ワークプレイスアミカ【荒川区】studio753【板橋区】赤塚福祉園/ココロネ板橋/高島平福祉園/まえの福祉作業 所【練馬区】えごのみ/やすらぎラウンジ【足立区】AILE足立/アリス/ウィズユー/竹の塚ひまわり園【葛飾区】かがやき夢工場【江 戸川区】すみれ福祉作業所/第二悠遊舎えどがわ【八王子市】イル・ヴェント/エアリス/木馬工房/リサイクルわかくさ【立川市】キ ッチンさかえ/柏の葉【⻘梅市】olino wood【府中市】コットンハウス フレンズ/ことのは/FLAGS design /プロジェクツけやきのも り/ワークセンターこむたん【昭島市】ぷーやんあしながくらぶ2号館/MIRAI【町田市】クラフト工房La Mano /クローバーの会/富 士作業所/森工房【小金井市】ムジナの庭【小平市】あさやけ鷹の台作業所/あしたば作業所【日野市】やまぼうし平山台【東村山 市】かりん/十二月/仲間の家/ラ・メール【国分寺市】さつき共同作業所【国立市】たまぷらねっと”わ”/ふっくりー【東大和市】あ とりえトントン/第2あとりえトントン【多摩市】アートひまわり/ぐりーんぴーす工房/グループTOMO /未来樹【稲城市】わくわく 【西東京市】YLひばりが丘工房

GOOD PLAZA TOKYO イベント概要

【ポップアップイベント】雑貨、一部食品の販売、ワークショップ

■日程:2026 年 2 月 10 日(火)～2 月 16 日(月)

■時間:10:00～19:30 (最終日は 16:00 閉場)

■場所:京王百貨店 聖蹟桜ヶ丘店 2階特設会場

https://www.keionet.com/info/seisekisakuragaoka/access/

【販売イベント・商談会】雑貨・食品の販売、商談会、ワークショップ

■日程:2026 年 2 月 20 日(金)～2 月 24 日(火)

※商談会は 20 日(金)・24 日(火)の 2 日間、11:00～16:00 に開催

■時間: 10:30～19:00

■場所: 東京シティアイ パフォーマンスゾーン(KITTE丸の内 地下 1 階)

https://www.tokyocity-i.jp/about/access/

<主催>東京都福祉局 障害者施策推進部地域生活支援課

<運営>自主製品販売イベント事務局(NPO 法人ディーセントワーク・ラボ内)

TEL:03-6451-7345(平日 10 時～17 時)

メールアドレス:event@decentwork-lab.org

東京都では、就労継続支援B型事業所の利用者に支給する工賃水準の更なる向上等を目的に、「就労継続 支援B型事業所マネジメント事業」を実施し、工賃向上の取組を進めています。このイベントは「東京都 就労継続支援B型事業所マネジメント事業」の一環として開催されます。

＜企画・運営＞

NPO法人ディーセントワーク・ラボ

すべての人の「ディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）」「ディーセント・ロール」の実現を目指し、様々な活動を行う団体です。 一人ひとりが、 どこかのコミュニティやグループの中で「役割」があることをとても大切にしています。そして、本人も周りの人たちもその「役割」 を認識できるような環境をつくっています。

特に、ディーセント・ワークの環境が十分に整っていない障がいのある人の「役割」や「仕事」を、多くのプロの方たちと共につくり、その活動を通して全ての人の「働く」を考えていきたいと思っています。 活動の内容は、福祉事業所や企業に対して、障がい者就労、雇用の伴走型支援や研修等を 実施しています。また、福祉事業所のものづくりブランド equaIto を企画、運宮、働きやすい職場について調査研究し、分かりやすく伝える活動、多様性を体験する「トントゥフェスティバル」の企画や運営を行っています。

〒145-0062 東京都大田区北千束 3-28-9-401

NPO 法人ディーセントワーク・ラボ

公式HP：https://decentwork-lab.org/