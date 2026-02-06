MILKFED.（ミルクフェド）から新作バッグコレクション「BFF series ~Best Friend Forever~」がデビュー。

株式会社ビーズインターナショナル

株式会社ビーズインターナショナル（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：西方雄作）が展開するレディースカジュアルブランド「MILKFED.（ミルクフェド）」は、“わたしのベストフレンド”をイメージして生まれた新作バッグコレクション「BFF series ~Best Friend Forever~」を2月6日(金)よりオフィシャルオンラインストア「calif」、ZOZOTOWN、全国のMILKFED.店舗にて発売いたします。

特設ページはこちら :https://calif.cc/blogs/feature/260206milkfed_bff

本コレクションは、かわいいものが大好きでお洒落を楽しむ女の子に向けて、コーディネートに取り入れやすく、使い勝手の良さにもこだわったバッグコレクションです。

ラインナップは、バックパック、ボストンバッグ、ショルダーバッグの全3型。

毎日使いたくなるデザインと配色で、ともだちとおそろいで持ってもかわいいのが魅力です。

通勤・通学をはじめ、出張や旅行、レジャー、フェス、推し活など、さまざまなライフスタイルやシーンにおすすめのアイテムです。

商品詳細

BFF BACKPACK

BLACK,PURPLE,NAVY,LtBLUE / 容量約17L

\12,100 intax

BFF BOSTON BAG

BLACK,PURPLE,NAVY,LtBLUE / 容量約16L

\11,000 intax

BFF SHOULDER BAG

BLACK,PURPLE,LtBLUE

\4,400 intax

販売詳細

2月6日(金)よりオフィシャルオンラインストア「calif」、ZOZOTOWN、全国のMILKFED.店舗にて発売開始



・オフィシャルオンラインストア「calif」

https://calif.cc/blogs/feature/260206milkfed_bff

・ZOZOTOWN

https://zozo.jp/shop/milkfed/?p_tpcsid=2503199&draft=1(https://zozo.jp/shop/milkfed/?p_tpcsid=2503199&draft=1)



・MILKFED.店舗一覧

https://milkfed.jp/stores/

New Life Special Campaign ～新生活はBAGから(ハート)～

2月6日(金)よりオフィシャルオンラインストア「calif」と全国のMILKFED.7店舗にて、対象バッグをご購入いただいたお客様全員に「次回使える1,000円OFFクーポン」をプレゼントいたします！

特設サイトはこちら :https://calif.cc/collections/260206milkfed_bag1000



【キャンペーン期間】



・オフィシャルオンラインストア「calif」

2月6日(金)12時～2月16日(月)11時59分

・全国のMILKFED.7店舗

2月6日(金)各店営業開始～2月15日(日)各店営業終了



※対象バッグ、クーポンのご利用方法、注意事項につきましては、オフィシャルオンラインストア「calif」の特設サイトをご確認ください。

【MILKFED. ミルクフェド】

1995年、ソフィア・コッポラが幼少時代からの友人ステファニー・ハイマンをパートナーにスタートさせたブランド。

X-girlを立ち上げたsonic youthと交友関係にあったソフィア・コッポラは、ニューヨークでゲリラ的に行なわれたX-girlのファッションショーに参加するなど、X-girlに携わり影響を受け、自分でもブランドをスタートさせようと立ち上げました。

ソフィアが作ってきた「エレガント」「カジュアル」のコンセプトを継承しつつ、トレンド要素を共存させ、多くのファンを魅了するブランドとして愛されています。

いつまでも、どんな時も「かわいい」を忘れない女性へ、自分をカテゴライズしない自由なファッションスタイルを提案しています。

Official HP : https://milkfed.jp/(https://milkfed.jp/)

Instagram：https://www.instagram.com/milkfedjp/(https://www.instagram.com/milkfedjp/)

X：https://twitter.com/MILKFEDJP(https://twitter.com/MILKFEDJP)

LINE：https://page.line.me/iqq3113g(https://page.line.me/iqq3113g)

TikTok：https://www.tiktok.com/@milkfedjp?lang=ja-JP(https://www.tiktok.com/@milkfedjp?lang=ja-JP)

OFFICIAL ONLINE STORE “calif”： https://calif.cc/pages/milkfed(https://calif.cc/pages/milkfed)

【会社概要】

社名：株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長：西方 雄作

本社所在地：東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL：https://bs-intl.jp/

ブランド情報：https://bs-intl.jp/brandlist/

公式オンラインストア：https://calif.cc/

設立年：1990年12月

従業員数：360名（2025年1月時点）

資本金：4,500万円

事業内容：衣料品・雑貨品の企画販売、販売促進、EC事業