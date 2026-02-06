【初登場】らぽっぽ公式キャラクター「焼き右衛門（やきえもん）」がベビーカステラになって「冬のさつまいも博2026」に限定発売いたします。

白ハト食品工業株式会社

白ハト食品工業株式会社(本社︓大阪府守口市、代表︓代表取締役社長 永尾 俊一)が運営する、体験型農業テーマパーク らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ(所在地︓茨城県行方市宇崎1561)は、2026年2月11日(水・祝)～15日(日)に幕張メッセ・ホール3にて開催する「冬のさつまいも博2026」に出店し、らぽっぽファーム公式キャラクター「焼き右衛門（やきえもん）」の新商品を発売します。

■ さつまいも博限定商品！キャラクタースイーツ 「おいものやきえもん焼き」

らぽっぽ公式キャラクターでやきいもの妖精！「焼き右衛門（やきえもん）」の型で焼き上げた

「おいものやきえもん焼き」。おいもペースト入りふわふわ生地のベビーカステラです。3種類のかわいいデザイン！まずは写真を撮ってから食べてね♪

6個入り 500円

■さつまいも博限定！写真映えスイーツ

「おいものはなびらソフトクリーム」～やきえもん焼きトッピング～

やきいもの妖精「焼き右衛門（やきえもん）」型のおいもカステラがのった、安納芋×紫芋の華やか＆濃厚なおいもソフトクリーム。まるではなびらのようなソフトクリームです。

800円（やきえもん焼きトッピングなし750円）

■もっちりおさつドーナツ （おいもカスタード＆もっちーず）

もっちり生地のおいもドーナツ！黒豚ベーコン入りのもっちーず、濃厚おいもカスタードの2種類をお楽しみいただけます。

各2個入り 600円

■まるで焼き芋!?「やきえもんパン」

ふんわりもっちりのパン生地に、らぽっぽ自慢のスイートポテトを詰め込んだやさしい甘さのコグマパンです。焼き右衛門（やきえもん）の焼き印が愛嬌たっぷりです。

1個 400円

【らぽっぽファーム公式キャラクター 焼き右衛門（やきえもん）】

さつまいもスイーツ専門店 らぽっぽファームの公式キャラクター「焼き右衛門（やきえもん）」

やきいもの聖地 らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジから全国へやきいもの魅力をワクワクほっこり発信しています。やきいもの妖精でもある焼き右衛門は400歳です。

※冬のさつまいも博2026開催期間中、どこかで登場予定です。

【冬のさつまいも博2026 開催概要】

名 称：「冬のさつまいも博2026」

開催日時：2026年2月11日（水・祝）～15日（日）10:00～18:00

※最終日は17:30まで

会 場：幕張メッセ ホール3

会場アクセス：最寄り駅・JR京葉線「海浜幕張駅」 より徒歩約5分

公式HP :https://imohaku.com/2026winter/

らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジとは・・・

茨城県行方市にある“体験型農業テーマパーク”です。「ファーマーズマルシェ」、「やきいもファクトリーミュージアム」、「さつまいも工場」、「農業体験施設」、「手作り体験教室」、「レストラン」、「カフェ」、「グランピング」などを一堂に集め、ただ見るだけでもない、ただ遊ぶだけでもない、農業や食に対する好奇心がどんどん広がる施設になっています。学んで、育てて、食べて、自然をカラダいっぱいに感じる体験ができる農業テーマパークです。

■らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ

アクセス︓・お車でお越しの方︓東京駅から車で 90 分

・高速バスでお越しの方︓東京駅八重洲南口から高速バスが 10 分に 1 本

[鹿島セントラルホテル方面行]乗車→[水郷潮来バスターミナル]下車

→[路線バス︓レイクエコー・白浜少年自然の家・なめがたファーマーズヴィレッジ中央]下車

徒歩 1 分

■会社概要

会社名：白ハト食品工業株式会社

所在地：大阪府守口市本通1-4-10

代表者：代表取締役社長 永尾 俊一

事業内容：農業～製造～販売(第6次産業)を行う、いも・たこ・なんきん総合食品メーカー

HP：https://shirohato.com/