インパクト大！ 特技の「おしり」で改札タッチ!?『お文具といっしょ SPECIAL BOOK』２/９発売

かわいすぎてSNSでも話題沸騰！ 「お文具といっしょ」初のムック本『お文具といっしょ SPECIAL BOOK』を２月９日に発売します。

「お文具といっしょ」は、“なんだか疲れたこころの中を、ほんのり満たしてくれる”キャラクター

シリーズ。「お文具さん」「プリンさん」「名も無き者」「猫さん」「ゼリーさん」「子猫さん」の6人の日常を描いています。YouTubeチャンネル『お文具のアニメ』は登録者数100万人を超える大人気コンテンツです。

本誌の特別付録は、「お文具のぬいぐるみポーチパスケース」。おしりの透明セル部分に交通系ICカードを入れて、駅の改札で「ピッ♪」とできる、お文具さんの特技を活かしたキュートでビッグなぬいぐるみパスケースです。頭の部分はポーチになっており、お菓子や家の鍵など小物を収納することができます。触り心地とフォルムにこだわり抜いた、ふわふわでまんまるなボディ。フックにストラップをつければ、ポシェットとしても使用できる優れモノです。

誌面ではお文具（作者）さんへのインタビューや、ゆるっと名言集＆なりきり名場面プレイバックなど、お文具さん好きにはたまらない内容となっています。

バッグやストラップにつけて、存在感大のお文具さんといっしょにおでかけを楽しんでみては

インパクト大でSNSでも大バズり

▲特技の「おしり」で改札タッチ！

▲ふわふわの触り心地☆

▲頭部には薬や飴といった小物類を収納可能

▲ストラップをつければポシェットとしても大活躍◎

▲ぎゅむっとつかんで決済♪

▲ぬいぐるみとして並べてもかわいい！

付録にもなっている「お文具さん」は、やわらかくのんびりした雰囲気で、ときどき深いひと言を残す癒やしの存在。とにかくプリンが大好きで、特技はおしり。ちなみに文房具とは関係ありません。

『お文具といっしょSPECIAL BOOK』

発売日：2026年2月9日

価格：3333円(税込)

https://tkj.jp/book/?cd=TD073839

サイズ（約）：高さ19× 幅12× 奥行9cm［最大］

(C) OB ／ K