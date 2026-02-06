インパクト大！ 特技の「おしり」で改札タッチ!?『お文具といっしょ SPECIAL BOOK』２/９発売
かわいすぎてSNSでも話題沸騰！ 「お文具といっしょ」初のムック本『お文具といっしょ SPECIAL BOOK』を２月９日に発売します。
「お文具といっしょ」は、“なんだか疲れたこころの中を、ほんのり満たしてくれる”キャラクター
シリーズ。「お文具さん」「プリンさん」「名も無き者」「猫さん」「ゼリーさん」「子猫さん」の6人の日常を描いています。YouTubeチャンネル『お文具のアニメ』は登録者数100万人を超える大人気コンテンツです。
本誌の特別付録は、「お文具のぬいぐるみポーチパスケース」。おしりの透明セル部分に交通系ICカードを入れて、駅の改札で「ピッ♪」とできる、お文具さんの特技を活かしたキュートでビッグなぬいぐるみパスケースです。頭の部分はポーチになっており、お菓子や家の鍵など小物を収納することができます。触り心地とフォルムにこだわり抜いた、ふわふわでまんまるなボディ。フックにストラップをつければ、ポシェットとしても使用できる優れモノです。
誌面ではお文具（作者）さんへのインタビューや、ゆるっと名言集＆なりきり名場面プレイバックなど、お文具さん好きにはたまらない内容となっています。
バッグやストラップにつけて、存在感大のお文具さんといっしょにおでかけを楽しんでみては
いかがでしょうか。
インパクト大でSNSでも大バズり
▲特技の「おしり」で改札タッチ！
▲ふわふわの触り心地☆
▲頭部には薬や飴といった小物類を収納可能
▲ストラップをつければポシェットとしても大活躍◎
▲ぎゅむっとつかんで決済♪
▲ぬいぐるみとして並べてもかわいい！
YouTube登録者数100万人突破！「お文具といっしょ」とは…
“なんだか疲れたこころの中を、ほんのり満たしてくれる”キャラクターシリーズ。
「お文具さん」「プリンさん」「名も無き者」「猫さん」「ゼリーさん」「子猫さん」の6人の日常を描いています。
付録にもなっている「お文具さん」は、やわらかくのんびりした雰囲気で、ときどき深いひと言を残す癒やしの存在。とにかくプリンが大好きで、特技はおしり。ちなみに文房具とは関係ありません。
『お文具といっしょSPECIAL BOOK』
発売日：2026年2月9日
価格：3333円(税込)
https://tkj.jp/book/?cd=TD073839
サイズ（約）：高さ19× 幅12× 奥行9cm［最大］
(C) OB ／ K